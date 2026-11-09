Sveriges mest ägda aktie har blivit för dyr – nu varnar proffsen

Uppgången har dock fått en ovanlig effekt. Investor har gått från att handlas med substansrabatt till att värderas med en tydlig premie.

Det innebär att aktiekursen överstiger värdet på bolagets underliggande tillgångar per aktie. Enligt Avanza kan en premie bland annat spegla marknadens förväntningar på investmentbolagets förvaltning och framtida avkastning.

Nu blir Investor allt dyrare

Enligt Johan Hertz, grundare av analystjänsten Ibindex, har Investor under de senaste tio åren handlats med en genomsnittlig rabatt på 14 procent mot substansvärdet. Som mest har rabatten varit 29 procent.

Under 2026 har rabatten försvunnit och vänts till en premie. Efter bolagets kapitalmarknadsdag i förra veckan var premien nära 10 procent. På fredagen den 6 november låg den på 8 procent.

Det gör aktien betydligt mindre attraktiv, enligt Johan Hertz.

”En liten premie på Investor är ingen stor fara, men närmar den sig 10 procent så börjar det bli lite av ett annat case”, säger han till EFN.

Han pekar på att långvariga ägare kan ha anledning att se över hur stor del av portföljen som är placerad i aktien.