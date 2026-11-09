Investor har rusat på börsen och är på väg mot sitt sextonde år i rad med bättre avkastning än Stockholmsbörsen. Men framgången har fått värderingen att skjuta i höjden. Nu varnar experter för att aktien blivit betydligt mindre attraktiv.
Sveriges mest ägda aktie har blivit för dyr – nu varnar proffsen
Wallenbergs investmentbolag Investor har länge varit en favorit bland svenska småsparare.
Under 2026 har aktien stigit drygt 30 procent inklusive återinvesterade utdelningar och är på väg att slå Stockholmsbörsens totalavkastningsindex för sextonde året i rad.
Uppgången har dock fått en ovanlig effekt. Investor har gått från att handlas med substansrabatt till att värderas med en tydlig premie.
Det innebär att aktiekursen överstiger värdet på bolagets underliggande tillgångar per aktie. Enligt Avanza kan en premie bland annat spegla marknadens förväntningar på investmentbolagets förvaltning och framtida avkastning.
Nu blir Investor allt dyrare
Enligt Johan Hertz, grundare av analystjänsten Ibindex, har Investor under de senaste tio åren handlats med en genomsnittlig rabatt på 14 procent mot substansvärdet. Som mest har rabatten varit 29 procent.
Under 2026 har rabatten försvunnit och vänts till en premie. Efter bolagets kapitalmarknadsdag i förra veckan var premien nära 10 procent. På fredagen den 6 november låg den på 8 procent.
Det gör aktien betydligt mindre attraktiv, enligt Johan Hertz.
”En liten premie på Investor är ingen stor fara, men närmar den sig 10 procent så börjar det bli lite av ett annat case”, säger han till EFN.
Han pekar på att långvariga ägare kan ha anledning att se över hur stor del av portföljen som är placerad i aktien.
Substansvärdet har också ökat kraftigt
Investors underliggande tillgångar har utvecklats starkt. I delårsredogörelsen för januari till september uppgick det justerade substansvärdet till 1 258 miljarder kronor, motsvarande 411 kronor per aktie, den 30 september.
Det var en ökning med 17 procent sedan årsskiftet. Investors totalavkastning under samma period var 24 procent, jämfört med 11 procent för SIXRX-index.
Siffrorna visar att även substansvärdet har vuxit kraftigt, men aktiens högre värdering innebär att investerarna nu betalar mer för varje krona i underliggande tillgångar.
Storförvaltaren har sålt av stora delar av innehavet
Varningssignalerna har redan fått konsekvenser hos professionella investerare.
Peter Lindvall, förvaltare för Kavaljers investmentbolagsfond, har minskat fondens Investor-innehav med nära 60 procent under året. Aktien var fondens största innehav vid ingången av 2026, enligt ägardatatjänsten Holdings.
”Jag tror inte att premien kan bli så mycket större, men man vet aldrig. Latour toppade med en premie på 90 procent”, säger han till EFN.
Lindvall pekar också på att flera av Investors största börsnoterade innehav, däribland ABB, Atlas Copco och Saab, redan handlas till höga värderingsmultiplar.
”Det innebär att du betalar en premie på redan väldigt högt värderade innehav. Allt annat lika gör det Investor betydligt mindre intressant”, säger han.
Han tror att det blir svårare för Investor att slå börsen ett sjuttonde år i rad och varnar för att den långa framgångssviten kan skapa en falsk trygghet när värderingen blivit hög.
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