Strid om trosor avgjord i hovrätten: "Vi är mycket förvånade"

Essity: ”Kräver annan märkning”

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Lindex har marknadsfört sina menstrosor i vad man ser som normal marknadsföring, där man sagt att trosan mest är tänkt att ha vid mens, men även kan användas vid exempelvis lättare urinläckage.

Essity, som av en händelse tillverkar och säljer inkontinens- och mensskydd under varumärken som Tena och Libresse, hävdar då att så kan man inte alls säga.

I så fall är menstrosorna nämligen medicintekniska produkter, vilket innebär att det ställs andra krav och att de behöver en CE-märkning, påpekar Essity och tillägger möjligen ett ”så det så!”

Enligt Svenska institutet för standarder innebär ett CE-märke att tillverkaren intygar att produkter uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav, i vissa fall ytterligare krav i EU:s lagstiftning.

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Gick till domstol – fick inget stöd

Det här fick Essity att 2024 gå till domstol och hävda att Lindex ägnade sig åt otillbörlig marknadsföring.

Tingsrätten ställde sig mest Lindex sida i sin dom 2025. Rätten sade att Lindex visserligen fick låta bli att säga saker om andra inkontinensskydd, men gav i övrigt klädkedjan rätt.

Till Essity skickade man en räkning för Lindex rättegångskostnader, 4,7 miljoner kronor plus ränta som Essity dömdes betala.

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Nu har ännu en domstol, Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt, sagt sitt i saken – och ger även den Lindex rätt i allt väsentligt.

Det får hygienföretaget Essity att hos GP förklara sig inte bara förvånade utan ”mycket förvånade” över hovrättens dom, inte minst som hovrätten är högsta distans i sammanhanget och trosloppet är kört.

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Female Engineering är varumärket Lindex och Essity tvistat om i hovrätten där den nu, som högsta instans, ger Lindex rätt kring menstrosor. (Foto: Pressbild Lindex)

”Handlar om lika villkor”

”Vi anser fortsatt att produkter som marknadsförs för urinläckage ska uppfylla relevanta krav på säkerhet, funktion och spårbarhet. För Essity handlar frågan om konsumentskydd, regulatorisk tydlighet och lika villkor på marknaden”, säger Malin Herrmann Geijer hos Essity.

Hos Lindex är det däremot glada miner och möjligen budgetutrymme även för ett litet firande, eftersom även hovrätten dumpar rättegångskostnaderna på Essity.

”Hovrättens dom är ett tydligt och viktigt besked för fortsatt innovation och för möjligheten att normalisera kroppsfunktioner som mens och lättare urinläckage”, säger Lindex vd Susanne Ehnbåge.

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