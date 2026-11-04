Krisen växer hos Mercedes-Benz – personalen tvingas betala

Den 27 oktober sänkte bolaget sin lönsamhetsprognos för helåret. Den justerade rörelsemarginalen för personbilsverksamheten väntas nu landa på 2–3 procent mot tidigare 3–5 procent. Året innan var marginalen 5 procent.

I tredje kvartalet föll personbilsförsäljningen med 7,8 procent till 407 232 fordon. Det justerade rörelseresultatet rasade med 50,8 procent till 560 miljoner euro. Marginalen sjönk från 4,8 till 2,5 procent.

”Marknadsförhållandena har blivit ännu mer utmanande under året, särskilt i Kina”, konstaterade Ola Källenius i samband med kvartalsrapporten.

Personalen får betala för miljardjakten

Kostnadsjakten har fått konkreta konsekvenser för de anställda.

Mercedes-Benz återupptar i december sitt frivilliga avgångsprogram för tjänstemän och andra anställda utanför produktionen i Tyskland. Erbjudandet omfattar bland annat personal inom administration och utveckling.

Wall Street Journal rapporterar att programmet är en del av bolagets intensifierade arbete med att minska kostnaderna och öka produktiviteten. Det är andra gången på kort tid som Mercedes-Benz erbjuder frivilliga avgångspaket. Det tidigare programmet avslutades under våren.

Enligt Handelsblatt lämnade omkring 5 500 anställda koncernen genom det förra programmet.

Tidigare har den tyska affärstidningen Wirtschafts Woche rapporterat om planer på att minska personalkostnaderna med omkring 800 miljoner euro, motsvarande drygt 9 miljarder kronor.

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Ett av förslagen har varit att öka arbetstiden från 35 till 40 timmar i veckan med bibehållen lön.Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.