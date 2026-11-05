Var femte familj ligger efter med lånen – då stramar bankerna åt

Andelen uppgår till 19,6 procent – en kraftig ökning från 12,2 procent i undersökningen från 2022. Det är också den högsta nivån sedan 2010 då den amerikanska ekonomin fortfarande präglades av finanskrisen.

Även de mer allvarliga betalningsproblemen har ökat. 8,2 procent av familjerna uppger att de varit minst två månader sena med en betalning jämfört med 4,9 procent tre år tidigare.

Bankerna blir mer restriktiva

Den pressade privatekonomin är en del av en bredare bild av ett amerikanskt kreditsystem där låntagare får det allt tuffare.

En separat undersökning från Federal Reserve visar att bankerna under det tredje kvartalet har skärpt kreditkraven för småföretag.

För större och medelstora företag var utlåningskraven i stort sett oförändrade. För mindre företag har bankerna däremot blivit mer restriktiva, bland annat genom högre krav på säkerheter och ökad användning av räntegolv.

Bankerna pekar framför allt på en mindre gynnsam eller mer osäker ekonomisk utveckling och försämrade förutsättningar i vissa branscher, rapporterar CNBC.

Företagen lånar också mindre

Det är inte bara bankernas utlåningsvilja som förändras. Även efterfrågan på företagslån har försvagats.

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Enligt Reuters minskade efterfrågan på kommersiella banklån under tredje kvartalet för första gången sedan andra kvartalet 2025.

Bankerna pekar bland annat på minskade investeringar i maskiner och utrustning. En annan förklaring är att företag söker sig till andra finansieringsalternativ där villkoren är mer fördelaktiga.

Det finns dock en viktig skillnad mellan storföretagen och de mindre bolagen. Medan kreditkraven för större företag i huvudsak ligger stilla möter småföretagen, som tidigare nämnts, en hårdare utlåningsmiljö.

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