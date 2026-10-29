Världens sämsta bilaktie Volvo Cars fyller fem år på börsen

Fem år senare har virvelvinden av högtflygande målsättningar skrotats och verkligheten har blivit en annan. Volvo Cars (börskurs) har utvecklats till ett regelrätt börsfiasko och korats till världens sämsta bilaktie bland de etablerade biltillverkarna. Aktien har kollapsat och handlas kring elva kronor, vilket är nästan 80 procent under introduktionskursen.

Börsvärdet har rasat från 273 till 33 miljarder kronor och situationen i bolaget beskrivs som mörkare än någonsin, konstaterar Handelsbankens ekonomikanal EFN.

”Sedan noteringen är Volvo Cars den aktie bland de etablerade biltillverkarna som haft sämst kursutveckling”, framgår det i artikeln.

Misslyckade satsningar och ägarbekymmer

Mycket av kräftgången bottnar i felaktiga strategiska val och tunga motgångar på flera fronter. Systerbolaget Polestar som fick en uppblåst värdering vid notering har kollapsat på börsen. Volvo Cars tvingades plöja ner tiotals miljarder kronor i den pressade elbilstillverkaren innan en stor del av ägandet delades ut till aktieägarna.

Även huvudägaren Geely Holding och den kinesiska kopplingen har skapat problem på grund av risker för handelsrestriktioner och minskat intresse från institutionella investerare.

Kina har i stället för en tillväxtmarknad blivit ett ekonomiskt slukhål med kraftigt fallande försäljning. Därtill har bolaget drabbats av stora operationella problem med upptrappningen av nya bilmodeller som EX60 och EX90 där mjukvarutrassel och förseningar har kostat stora pengar. Efter fjolårets sparprogram med tusentals borttagna tjänster tvingas bolaget fortsätta skära ner personalstyrkan samtidigt som det fria kassaflödet har blött djupt under året.

En omstridd framtid för den svenska bilklenoden

Trots den mörka utvecklingen och fyra raka minusår på börsen tillbakavisar Volvo Cars nygamla vd Håkan Samuelsson bilden av att bolagets kurs har varit ett misslyckande under hans ledarskap. Han menar i stället att valet att satsa fullt ut på premium och elektrisk drift har räddat verksamheten från en säker konkurs.

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”Det möjliggör att vi kan vara kvar i Kina, vilket inte hade varit möjligt om vi fortsatte utveckla bilar globalt”, har Håkan Samuelsson tidigare uttalat till EFN angående den nya strategin.

Nu läggs hoppet till att den nya EX60-modellen ska nå ut till de breda massorna och vända den negativa spiralen. Samtidigt står bolaget inför ett nytt vd-byte när Škodas nuvarande chef Klaus Zellmer nästa år tar över ansvaret för att försöka rädda den pressade fordonsjätten ur krisen.