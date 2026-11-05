Börsbarometern vecka 45: Bildöden i Europa

Omställningen till elbilar har blivit dyrare och mer komplicerad än många räknade med. Kinesiska tillverkare har skaffat sig ett försprång inom batterier och mjukvara – samtidigt som de pressar priserna på den europeiska marknaden. För de etablerade biljättarna har det blivit en besvärlig kombination.

Kaos bland jättarna

Problemen ser olika ut, men oron går igen hos flera av de stora koncernerna. Volkswagen kämpar med lönsamheten och interna motsättningar. Volvo Cars har tvingats till omfattande besparingar och personalneddragningar. BMW planerar att kapa tusentals jobb och hos Stellantis går europeiska fabriker långt ifrån för fullt. Även Mercedes-Benz har fått ta till tuffa åtgärder.

Det är den här utvecklingen vi på Dagens PS har tittat närmare på under de senaste veckorna. I en granskande artikelserie har vi gått igenom Europas största börsnoterade bilkoncerner, deras utmaningar och framtidsutsikter. Det är också vad ni kan läsa mer om i det här numret av Börsbarometern.

Läge för bottenfiske?

För aktieägarna är dock bilden inte helt nattsvart. De pressade värderingarna har fått analytiker att se uppsida i flera av bolagen. Men det finns också goda skäl till att aktierna har fallit. Att vända utvecklingen kräver stora investeringar, lägre kostnader och modeller som kan konkurrera med de kinesiska alternativen.

Europas bilindustri står inför en av sina största omställningar på decennier. Vilka tillverkare som lyckas bäst återstår att se.

Klart är att mycket står på spel – både för bolagen och för den europeiska industrin.

Trevlig läsning.