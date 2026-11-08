Rikaste finansmannen stämmer sin egen advokat

Borde ha tipsat bättre?

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2010 hade Michael Platt beslutat flytta hedgefondens operativa huvudkontor från London till Genève, naturligtvis med syfte på att smita från så mycket skatt som möjligt.

När Platt nu går till attack med en stämning mot Gammie är det, enligt den nya uppsättningen advokater, för att pröva om Gammie agerade ”vårdslöst” genom att inte ge Platt och Dodd rådet att hänvisa till schweizisk skatterättslig hemvist – och om det innebar en ”förlorad möjlighet” för Platt och Dodd att vinna striden.

Den något udda situationen är alltså att Storbritanniens rikaste finansman går till brittisk domstol, för att få prövat om hans tidigare advokat inte gav nog smarta råd när det gällde att smita från skatt i Storbritannien.

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Uppmärksammad dom

Deltagare i en så kallad LLP, Limited Liability Partnership, en bolagsform som Bluecrest använder, betraktas som egenföretagande partners.

Det innebär att de inte betalar de 15 procent i arbetsgivaravgifter som annars skulle ha utgått på deras ersättning.

Processen nu sker i kölvattnet av en uppmärksammad dom i Storbritanniens högsta domstol i juli. Domstolen dömde till nackdel för den hedgefond som drivs av Platt, med motiveringen att partners i en LLP ska beskattas som anställda snarare än som egenföretagare med andel i vinsten.

Som en följd av domen står Bluecrest nu inför ett skattekrav på närmare 200 miljoner pund.

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Klockan klämtar kanske för Michael Platts tidigare advokat. Storbritanniens rikaste finansman har stämt sin tidigare advokat inför domstol. (Foto: Julio Cortez /AP-TT)

Chockvågor efter domen

Domarna avvisade enhälligt Bluecrests argument att bolagets partners tekniskt sett var egenföretagare och därmed inte omfattades av samma inkomstskatt och sociala avgifter som vanliga anställda.

Domen orsakade chockvågor inom sektorn för professionella tjänster, där den stora majoriteten använder bolagsformen LLP och väckte oro för att företagen skulle kunna tvingas betala stora skattebelopp till den brittiska skattemyndigheten HMRC.

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