Biljätten har 14 märken – men fabrikerna går på halvfart

Nya elbilar ska ge billigare produktion

Ett färskare besked kom i oktober.

Stellantis planerar att bygga små elbilar vid fabriken i Pomigliano i Italien med en plattform som utvecklas tillsammans med kinesiska Leapmotor. Minst två modeller väntas lanseras 2028 med ett tänkt pris på omkring 15 000 euro.

Samarbetet ska hjälpa koncernen att korta utvecklingstiden och få fram billigare elbilar, enligt Reuters.

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Satsningen ligger i linje med koncernens plan att använda partnerskap för att sänka kostnaderna och utnyttja produktionskapaciteten bättre. Men den visar också hur beroende europeiska tillverkare blivit av kinesisk teknik för att kunna konkurrera i lågprissegmentet.

Ram ger aktien en skjuts

Det finns också ljusglimtar på den amerikanska marknaden.

I början av oktober steg Stellantis aktiekurs efter att försäljningen under tredje kvartalet överträffat förväntningarna. Pickupmärket Ram stod för en stor del av lyftet med en försäljningsökning på 29 procent i USA.

För modellen Ram 1500 var uppgången hela 73 procent, enligt EFN.

Den starka utvecklingen räcker dock inte för att lösa koncernens europeiska problem.

I september ökade Stellantis nyregistreringar i Europa med 4,5 procent, men marknadsandelen föll från 13,4 till 12,7 procent när den europeiska bilmarknaden växte snabbare, något Dagens PS rapporterat om nyligen.

Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.

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