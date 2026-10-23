Stellantis pressas av överkapacitet och hård konkurrens. Nu söker biljätten nya vägar till tillväxt – med kinesiskt samarbete om små elbilar och en oväntad försäljningsrusning för pickupmärket Ram som ljuspunkter i en pressad bilaffär.
Biljätten har 14 märken – men fabrikerna går på halvfart
Stellantis bildades 2021 genom samgåendet mellan franska Groupe PSA och Fiat Chrysler Automobiles.
I dag samlar koncernen 14 bilmärken, däribland Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Jeep, Alfa Romeo och Maserati.
Den breda portföljen ger stor räckvidd, men innebär också höga kostnader och överlappande erbjudanden. Flera märken riktar sig till liknande kundgrupper, vilket riskerar att splittra försäljningen och göra det svårare att få lönsamhet i varje verksamhet.
Fabrikerna går långt ifrån fullt
Ett av koncernens stora problem är produktionskapaciteten i Europa.
Enligt Stellantis strategiplan från maj 2026 låg kapacitetsutnyttjandet på omkring 60 procent. Målet är att nå 80 procent till 2030, vilket skulle göra det lättare att fördela de fasta kostnaderna på fler tillverkade bilar.
Planen omfattar också en minskning av den europeiska produktionskapaciteten med mer än 800 000 fordon. Det är en stor omställning för en koncern med fabriker i flera länder.
Nya elbilar ska ge billigare produktion
Ett färskare besked kom i oktober.
Stellantis planerar att bygga små elbilar vid fabriken i Pomigliano i Italien med en plattform som utvecklas tillsammans med kinesiska Leapmotor. Minst två modeller väntas lanseras 2028 med ett tänkt pris på omkring 15 000 euro.
Samarbetet ska hjälpa koncernen att korta utvecklingstiden och få fram billigare elbilar, enligt Reuters.
Satsningen ligger i linje med koncernens plan att använda partnerskap för att sänka kostnaderna och utnyttja produktionskapaciteten bättre. Men den visar också hur beroende europeiska tillverkare blivit av kinesisk teknik för att kunna konkurrera i lågprissegmentet.
Ram ger aktien en skjuts
Det finns också ljusglimtar på den amerikanska marknaden.
I början av oktober steg Stellantis aktiekurs efter att försäljningen under tredje kvartalet överträffat förväntningarna. Pickupmärket Ram stod för en stor del av lyftet med en försäljningsökning på 29 procent i USA.
För modellen Ram 1500 var uppgången hela 73 procent, enligt EFN.
Den starka utvecklingen räcker dock inte för att lösa koncernens europeiska problem.
I september ökade Stellantis nyregistreringar i Europa med 4,5 procent, men marknadsandelen föll från 13,4 till 12,7 procent när den europeiska bilmarknaden växte snabbare, något Dagens PS rapporterat om nyligen.
Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.
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