Analytikerna ser stor uppsida i Europas pressade bilaktier

Volkswagen-chefen Oliver Blume beskrev i veckan läget för Europas volymtillverkare som mycket pressat, enligt Reuters.

Volkswagen, Stellantis och Renault står tillsammans för mer än 60 procent av fordonsproduktionen i Europa.

Men trots utmaningarna ser analytikerna potential i flera av de stora börsnoterade biltillverkarna.

Sammanställningar från finansanalystjänsten Marketscreener visar att genomsnittliga riktkurser ligger klart över de aktuella aktiekurserna för fem av sex granskade bolag.

Volkswagen lockar med störst uppsida

Volkswagen Group har den största beräknade uppsidan i jämförelsen. Enligt Marketscreener ligger den genomsnittliga riktkursen på 104,41 euro, vilket motsvarar omkring 56 procent över den senast noterade kursen.

Analytikernas samlade rekommendation är ”outperform”, vilket innebär att de i genomsnitt bedömer att aktien kommer att utvecklas bättre än marknaden i stort.

Men utmaningarna är också betydande. Volkswagens globala leveranser föll med 14,3 procent under tredje kvartalet. I Kina var nedgången hela 38,5 procent, skriver Reuters.