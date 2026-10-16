Europas biltillverkare kämpar mot kinesisk konkurrens och en kostsam omställning till elbilar. Trots problemen ser analytikerna betydande uppsida i flera av sektorns aktier – men Volvo Cars får en betydligt försiktigare bedömning.
Analytikerna ser stor uppsida i Europas pressade bilaktier
Europas bilindustri befinner sig under hård press. Konkurrensen från Kina ökar samtidigt som tillverkarna måste investera stora belopp i elektrifiering och ny teknik.
Volkswagen-chefen Oliver Blume beskrev i veckan läget för Europas volymtillverkare som mycket pressat, enligt Reuters.
Volkswagen, Stellantis och Renault står tillsammans för mer än 60 procent av fordonsproduktionen i Europa.
Men trots utmaningarna ser analytikerna potential i flera av de stora börsnoterade biltillverkarna.
Sammanställningar från finansanalystjänsten Marketscreener visar att genomsnittliga riktkurser ligger klart över de aktuella aktiekurserna för fem av sex granskade bolag.
Volkswagen lockar med störst uppsida
Volkswagen Group har den största beräknade uppsidan i jämförelsen. Enligt Marketscreener ligger den genomsnittliga riktkursen på 104,41 euro, vilket motsvarar omkring 56 procent över den senast noterade kursen.
Analytikernas samlade rekommendation är ”outperform”, vilket innebär att de i genomsnitt bedömer att aktien kommer att utvecklas bättre än marknaden i stort.
Men utmaningarna är också betydande. Volkswagens globala leveranser föll med 14,3 procent under tredje kvartalet. I Kina var nedgången hela 38,5 procent, skriver Reuters.
Renault och Mercedes får också positiva omdömen
Renault Group har en genomsnittlig riktkurs på 38,74 euro, vilket indikerar en uppgång på omkring 44 procent. Även här är analytikernas samlade rekommendation outperform.
Mercedes-Benz Group har en genomsnittlig riktkurs på 53,20 euro. Det motsvarar en uppsida på cirka 34 procent med en konsensus som också ligger på outperform.
För båda bolagen är den kinesiska konkurrensen en viktig osäkerhetsfaktor. Renault måste försvara sin position inom mer prisvärda bilar, medan Mercedes påverkas av den svagare efterfrågan på premiummärken i Kina.
BMW och Stellantis – stor uppsida men mer avvaktande konsensus
BMW Group har en genomsnittlig riktkurs på 68,32 euro, omkring 25 procent över den aktuella kursen. Analytikernas konsensus här är behåll.
Bolaget levererade 6,3 procent färre fordon globalt under tredje kvartalet. I Kina föll leveranserna med 24,8 procent, enligt Reuters, vilket understryker att även de etablerade premiummärkena påverkas av den hårdnande konkurrensen.
Stellantis har en genomsnittlig riktkurs på cirka 5,56 euro, vilket motsvarar en uppsida på omkring 45 procent. Konsensus är även här behåll.
För Stellantis handlar mycket om att vända utvecklingen för koncernens många bilmärken och återvinna marknadsandelar.
Volvo Cars får den försiktigaste bedömningen
Volvo Cars sticker ut i jämförelsen. Den genomsnittliga riktkursen ligger på 15,79 kronor, vilket motsvarar en uppsida på omkring 11 procent från den senast noterade kursen. Marketscreener anger konsensus underperform.
Det är en betydligt försiktigare bedömning än för de övriga bolagen.
Under oktober har flera analyshus dessutom sänkt sina riktkurser. Schweiziska storbanken UBS satte sin riktkurs till 13 kronor och upprepade sin säljrekommendation. Amerikanska analyshuset Bernstein sänkte till 16 kronor och behöll sin rekommendation underperform.
Riktkurserna är ingen garanti
Sammantaget pekar analytikernas riktkurser på en betydande möjlig uppgång i flera europeiska bilaktier. Men riktkurserna ska läsas mot bakgrund av de strukturella utmaningar som branschen står inför.
En låg aktiekurs kan innebära en möjlighet om vinsterna återhämtar sig. Den kan också spegla att marknaden räknar med en långvarigt svagare lönsamhet.
Riktkurserna är analytikernas bedömningar – inte prognoser om vad aktierna faktiskt kommer att avkasta. De kan dessutom ändras snabbt när bolagen rapporterar nya försäljningssiffror eller justerar sina utsikter.
|Bolag
|Ny snittriktkurs
|Aktiekurs enligt Marketscreener
|Beräknad uppsida
|Konsensus
|Volkswagen Group
|104,41 euro
|67,04 euro
|+55,7 %
|Outperform
|Stellantis
|5,56 euro
|3,84 euro
|+44,9 %
|Behåll
|BMW Group
|68,32 euro
|54,80 euro
|+24,7 %
|Behåll
|Mercedes-Benz Group
|53,20 euro
|39,58 euro
|+34,4 %
|Outperform
|Renault Group
|38,74 euro
|26,84 euro
|+44,3 %
|Outperform
|Volvo Cars
|15,79 kronor
|14,20 kronor
|+11,2 %
|Underperform
Riktkurser och analytikerkonsensus bygger på Marketscreener och avser den 15 oktober 2026. Den beräknade uppsidan utgår från respektive akties aktuella kurs och analytikernas genomsnittliga riktkurs.
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