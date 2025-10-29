SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …

Statistik som får ögon att spärras upp

Enligt Socialstyrelsens senaste data har antalet svenskar som får centralstimulerande läkemedel, alltså amfetaminliknande substanser för adhd, ökat från 14 000 personer i början av 2000-talet till över 234 000 år 2025. Det är en exponentiell kurva som skulle göra vilken startup-investerare som helst grön av avund.

Den kliniska användningen har gett nytt liv åt amfetamin – men också ny oro. Forskare som Lotta Borg Skoglund varnar för att medicinsk överdiagnostik gör att personer med stress och sömnproblem felaktigt hamnar på receptbelagd doping. “Vi ser en kulturell normalisering av centralstimulantia”, säger hon till Forskning & Framsteg. “Gränsen mellan behandling och beroende är tunnare än någonsin.”

Läs även: Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell

ANNONS

I serien möter vetenskapen verkligheten – med hjärna, hjärta och kemi. (Foto: Canva)

SVT testar – på riktigt

I Så knarkar Sverige går Johan Wicklén längre än någon svensk journalist gjort tidigare. Han reser till Nederländerna för att möta redaktionen bakom Drugslab, programmet där programledare live-testar olika droger för att vetenskapligt redovisa deras effekter. I SVT:s version prövas MDMA – det som förr kallades Ecstasy – i ett kontrollerat sammanhang. Den norske forskaren Tor-Morten Kvam visar hur substansen i kliniska studier har hjälpt svårt deprimerade patienter att återfå livsglädjen.

Att SVT ens vågar närma sig ämnet säger mycket om hur långt narkotikafrågan kommit bort från politiken. Sverige har EU:s hårdaste drogpolitik men också en av unionens högsta narkotikarelaterade dödligheter. Samtidigt växer kunskapen om att droger – i rätt dos, rätt sammanhang och med rätt tillsyn – också kan ha medicinska fördelar.

Cannabisforskare ifrågasätter Sveriges nolltolerans. (Foto: TT)

Cannabis, alkohol och den svenska paradoxen

I tredje avsnittet av serien tar SVT itu med den gröna elefanten i rummet: cannabis. Opinionsmätningar visar att yngre svenskar numera ser alkohol som farligare än cannabis. Det rimmar illa med den svenska nolltoleransen, men ganska väl med forskningen. Vid King’s College i London leder svenske forskaren Amir Englund en studie för att minska psykosrisken vid cannabisbruk – med målet att göra bruket säkrare snarare än att förbjuda det.

Samtidigt sänder Politikbyrån ett specialavsnitt om den svenska tystnaden i narkotikapolitiken. I Tyskland har man legaliserat cannabis, i Schweiz testas statlig försäljning och i Portugal ses avkriminalisering som en framgång. I Sverige är det som om hela frågan förvandlats till ett giftigt ämne ingen vill ta i – trots att forskningen skriar efter en nyanserad debatt.

Läs även: Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro

ANNONS

Från tjack till TikTok

Wickléns serie visar att vi befinner oss i en brytningstid. Dagens 20-åringar växer upp i ett digitalt överflöd där droginformation finns en knapptryckning bort, ofta mer uppdaterad än Folkhälsomyndighetens broschyrer. MDMA-klubbar streamas på TikTok, cannabis diskuteras öppet på Reddit – men svensk politik verkar fortfarande leva kvar i 1980-talets moralism.

“Kunskapen om droger har ökat, men stigmatiseringen lever kvar”, säger Wicklén i programmet. “Vi behöver sluta prata om droger som ett moraliskt misslyckande och börja prata om dem som samhällsfenomen.”

Fakta möter känsla

Forskning & Framsteg påminner i sitt stora amfetaminreportage om hur vår relation till droger alltid handlat om kontroll och kultur snarare än kemi. Från jazzens nattklubbar till skolans medicinskåp har substanserna vandrat mellan njutning, prestation och beroende. Det är därför Så knarkar Sverige känns som mer än en tv-serie – det är en spegel av ett land där den gamla sanningen “Säg nej till knark” byts ut mot frågan: “Vilket knark pratar vi om?”

Public service möter ravekultur i en ny sorts samhällsjournalistik i bland annat Politikbyrån. (Foto: Pressbild)

SVT tar risken – vi får kunskapen

Att public service ger sig in i ett fält där politiker inte vågar kliva ut är kanske det mest folkbildande som sänts på åratal. Serien balanserar på gränsen mellan vetenskap och provokation – men gör det med respekt för fakta. Det är Politikbyrån möter Breaking Bad, fast med labbrock, ansvar och svensk eftertänksamhet.

“Så knarkar Sverige” visar att vår syn på droger håller på att förändras – från skräck till förståelse. Och kanske är det just där, i den svåra gråzonen mellan medicin och moral, som framtidens narkotikapolitik måste börja.

ANNONS

Perfect Weekend Guide: Så knarkar Sverige

Visas: nu på SVT Play

Programledare: Johan Wicklén

Medverkande forskare: Markus Heilig, Tor-Morten Kvam, Amir Englund

Se även: Politikbyrån om drogdebatten i Sverige

Källor: SVT, Forskning & Framsteg, Socialstyrelsen, SoRad, CAN

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Höstlovet som kostar skjortan – och wienerbrödet”, De 10 skönaste städerna i Europa och Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister.