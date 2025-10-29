SVT tar folkbildningen till nästa nivå. I nya serien Så knarkar Sverige reser programledaren Johan Wicklén till Nederländerna för att undersöka vad som händer när public service bokstavligen går all in – på MDMA. Syftet? Att visa hur forskning, fakta och kroppsliga upplevelser kan mötas i en av samtidens mest laddade frågor: vår relation till droger.
SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"
Mest läst i kategorin
Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla
Efter VanMoofs spektakulära konkurs 2023 trodde många att boomen med coola elcyklar hade punkterats för gott. Företaget som ville revolutionera pendlingen med stil, appstyrning och inbyggda larm slutade i teknikstrul, supportkaos och missnöjda kunder som inte ens kunde låsa upp sina cyklar. Men nu rullar elcyklarnas nya Tesla ut ur garaget – från Kalifornien, förstås. …
Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk
På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det inte längre målningarna som stjäl showen, utan publiken. Välkommen till 2025 års konstvärld, där kreativiteten bär klackar och kapitalet klär sig i couture. Samtidskonstens nya verklighet Det var länge …
Då ska du byta ut dina nära vänner
Det låter brutalt, nästan som en psykologisk version av garderobsrensning. Men sanningen är att även din nära vänner har en bäst före-dag. Enligt forskningen – och hjärnans egen arkitektur – är våra sociala band inte statiska. De kräver underhåll, uppdatering och ibland en total omstart. Hjärnan orkar bara fem nära vänner Den brittiske antropologen Robin …
Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder
Häng med i Viggos dagbok: En vecka med skägg, steakhouse och surdeg. Från Hanif Bali i Aktuellt till vild dovhjort på Stureplan och tech-eufori på Space. Jag hinner även starta ett nytt resebolag, testa brunch på Kung Carl och förlora bord 14 på Riche till en herrekipering med stil. Måndag – ”Glöm aldrig intäkterna” Mediaexperten …
Nya trenden: Lata semestrar är det hetaste - och skönaste förstås
Över 70 procent av resenärerna har tröttnat på semestrar där man springer mellan sevärdheter och stressa för att ”hinna med allt”. Nu gäller lata resor i solen. Detta enligt en ny YouGov-undersökning. Perfect Weekend kallar det The Joy of Missing Out – JOMO. Från FOMO till JOMO och lata semestrar Minns ni tiden när semester …
Från forskningslaboratorium till fredagskväll
För bara hundra år sedan var amfetamin en medicinsk framgångssaga. Som Forskning & Framsteg nyligen visat började allt 1929 när kemisten Gordon Alles injicerade sig själv med 50 milligram av den nyframställda substansen. Resultatet? Hjärtklappning, eufori och ett nytt kapitel i mänsklighetens jakt på energi. Under andra världskriget förvandlades substansen till en strategisk resurs – soldater i både Tyskland och USA fick piller mot trötthet och rädsla.
Efter kriget blev tjack – eller metamfetamin – snabbt ett vardagsdrog i västvärlden. Jazzmusiker, författare och hemmafruar använde det för att hålla tempot uppe. Birgitta Stenberg skrev romaner på det, Fausto Coppi cyklade Tour de France med det i blodet. När Sverige på 1960-talet försökte stoppa floden var det redan för sent. En ny kultur var född – där prestationsförmåga, kreativitet och beroende gick hand i hand.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Statistik som får ögon att spärras upp
Enligt Socialstyrelsens senaste data har antalet svenskar som får centralstimulerande läkemedel, alltså amfetaminliknande substanser för adhd, ökat från 14 000 personer i början av 2000-talet till över 234 000 år 2025. Det är en exponentiell kurva som skulle göra vilken startup-investerare som helst grön av avund.
Den kliniska användningen har gett nytt liv åt amfetamin – men också ny oro. Forskare som Lotta Borg Skoglund varnar för att medicinsk överdiagnostik gör att personer med stress och sömnproblem felaktigt hamnar på receptbelagd doping. “Vi ser en kulturell normalisering av centralstimulantia”, säger hon till Forskning & Framsteg. “Gränsen mellan behandling och beroende är tunnare än någonsin.”
Läs även: Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
SVT testar – på riktigt
I Så knarkar Sverige går Johan Wicklén längre än någon svensk journalist gjort tidigare. Han reser till Nederländerna för att möta redaktionen bakom Drugslab, programmet där programledare live-testar olika droger för att vetenskapligt redovisa deras effekter. I SVT:s version prövas MDMA – det som förr kallades Ecstasy – i ett kontrollerat sammanhang. Den norske forskaren Tor-Morten Kvam visar hur substansen i kliniska studier har hjälpt svårt deprimerade patienter att återfå livsglädjen.
Att SVT ens vågar närma sig ämnet säger mycket om hur långt narkotikafrågan kommit bort från politiken. Sverige har EU:s hårdaste drogpolitik men också en av unionens högsta narkotikarelaterade dödligheter. Samtidigt växer kunskapen om att droger – i rätt dos, rätt sammanhang och med rätt tillsyn – också kan ha medicinska fördelar.
Cannabis, alkohol och den svenska paradoxen
I tredje avsnittet av serien tar SVT itu med den gröna elefanten i rummet: cannabis. Opinionsmätningar visar att yngre svenskar numera ser alkohol som farligare än cannabis. Det rimmar illa med den svenska nolltoleransen, men ganska väl med forskningen. Vid King’s College i London leder svenske forskaren Amir Englund en studie för att minska psykosrisken vid cannabisbruk – med målet att göra bruket säkrare snarare än att förbjuda det.
Samtidigt sänder Politikbyrån ett specialavsnitt om den svenska tystnaden i narkotikapolitiken. I Tyskland har man legaliserat cannabis, i Schweiz testas statlig försäljning och i Portugal ses avkriminalisering som en framgång. I Sverige är det som om hela frågan förvandlats till ett giftigt ämne ingen vill ta i – trots att forskningen skriar efter en nyanserad debatt.
Läs även: Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Från tjack till TikTok
Wickléns serie visar att vi befinner oss i en brytningstid. Dagens 20-åringar växer upp i ett digitalt överflöd där droginformation finns en knapptryckning bort, ofta mer uppdaterad än Folkhälsomyndighetens broschyrer. MDMA-klubbar streamas på TikTok, cannabis diskuteras öppet på Reddit – men svensk politik verkar fortfarande leva kvar i 1980-talets moralism.
“Kunskapen om droger har ökat, men stigmatiseringen lever kvar”, säger Wicklén i programmet. “Vi behöver sluta prata om droger som ett moraliskt misslyckande och börja prata om dem som samhällsfenomen.”
Fakta möter känsla
Forskning & Framsteg påminner i sitt stora amfetaminreportage om hur vår relation till droger alltid handlat om kontroll och kultur snarare än kemi. Från jazzens nattklubbar till skolans medicinskåp har substanserna vandrat mellan njutning, prestation och beroende. Det är därför Så knarkar Sverige känns som mer än en tv-serie – det är en spegel av ett land där den gamla sanningen “Säg nej till knark” byts ut mot frågan: “Vilket knark pratar vi om?”
SVT tar risken – vi får kunskapen
Att public service ger sig in i ett fält där politiker inte vågar kliva ut är kanske det mest folkbildande som sänts på åratal. Serien balanserar på gränsen mellan vetenskap och provokation – men gör det med respekt för fakta. Det är Politikbyrån möter Breaking Bad, fast med labbrock, ansvar och svensk eftertänksamhet.
“Så knarkar Sverige” visar att vår syn på droger håller på att förändras – från skräck till förståelse. Och kanske är det just där, i den svåra gråzonen mellan medicin och moral, som framtidens narkotikapolitik måste börja.
Perfect Weekend Guide: Så knarkar Sverige
Visas: nu på SVT Play
Programledare: Johan Wicklén
Medverkande forskare: Markus Heilig, Tor-Morten Kvam, Amir Englund
Se även: Politikbyrån om drogdebatten i Sverige
Källor: SVT, Forskning & Framsteg, Socialstyrelsen, SoRad, CAN
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Höstlovet som kostar skjortan – och wienerbrödet”, De 10 skönaste städerna i Europa och Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle.? Ja, åtminstone om man ska tro rapporten "Sverige Betalar" från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande
Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark berättar hur hon själv bygger sin fondportfölj utan onödiga fond-fällor. Dyra fondavgifter kan bli en dyrköpt läxa för svenska sparare. Enligt Finansinspektionen riskerar den som väljer fel fond att förlora upp till 229 000 kronor på avgifter – bara under en trettioårsperiod. Det rapporterar News55. MISSA INTE: Guldet faller under viktiga …
Trots EU-sanktioner: "Kan agera ostört"
Ett nätverk av baltiska företag uppges hålla i gång den ryska skuggflottan genom att bland annat tanka fartygen i hemlighet. Baltikum vill isolera Ryssland både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt finns det ett nätverk av företag i Litauen, Lettland och Estland som bidrar till att hålla den ryska skuggflottan i gång, enligt litauiska public service-bolaget LRT. …
Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen
Rapportsäsongen är i full gång och många bolag överraskar – men inte alla i rätt riktning. En färsk genomgång från Avanzas tidning Placera pekar ut två sektorer med tydlig comeback, medan andra halkar efter. "Två tredjedelar av de 200 största bolagen väntas öka sina intäkter", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. "Och en bransch …
SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"
SVT tar folkbildningen till nästa nivå. I nya serien Så knarkar Sverige reser programledaren Johan Wicklén till Nederländerna för att undersöka vad som händer när public service bokstavligen går all in – på MDMA. Syftet? Att visa hur forskning, fakta och kroppsliga upplevelser kan mötas i en av samtidens mest laddade frågor: vår relation till …