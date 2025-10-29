Dagensps.se
SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"

När public service testar MDMA blir det både upplysning och svett. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

SVT tar folkbildningen till nästa nivå. I nya serien Så knarkar Sverige reser programledaren Johan Wicklén till Nederländerna för att undersöka vad som händer när public service bokstavligen går all in – på MDMA. Syftet? Att visa hur forskning, fakta och kroppsliga upplevelser kan mötas i en av samtidens mest laddade frågor: vår relation till droger.

SVT:s reporter Johan Wicklén tar med tittarna rakt in i det nya drogsverige. (Foto: TT)

Från forskningslaboratorium till fredagskväll

För bara hundra år sedan var amfetamin en medicinsk framgångssaga. Som Forskning & Framsteg nyligen visat började allt 1929 när kemisten Gordon Alles injicerade sig själv med 50 milligram av den nyframställda substansen. Resultatet? Hjärtklappning, eufori och ett nytt kapitel i mänsklighetens jakt på energi. Under andra världskriget förvandlades substansen till en strategisk resurs – soldater i både Tyskland och USA fick piller mot trötthet och rädsla.

Efter kriget blev tjack – eller metamfetamin – snabbt ett vardagsdrog i västvärlden. Jazzmusiker, författare och hemmafruar använde det för att hålla tempot uppe. Birgitta Stenberg skrev romaner på det, Fausto Coppi cyklade Tour de France med det i blodet. När Sverige på 1960-talet försökte stoppa floden var det redan för sent. En ny kultur var född – där prestationsförmåga, kreativitet och beroende gick hand i hand.

Från förbud till förståelse – en ny syn på droger växer fram. (Foto: TT)
Statistik som får ögon att spärras upp

Enligt Socialstyrelsens senaste data har antalet svenskar som får centralstimulerande läkemedel, alltså amfetaminliknande substanser för adhd, ökat från 14 000 personer i början av 2000-talet till över 234 000 år 2025. Det är en exponentiell kurva som skulle göra vilken startup-investerare som helst grön av avund.

Den kliniska användningen har gett nytt liv åt amfetamin – men också ny oro. Forskare som Lotta Borg Skoglund varnar för att medicinsk överdiagnostik gör att personer med stress och sömnproblem felaktigt hamnar på receptbelagd doping. “Vi ser en kulturell normalisering av centralstimulantia”, säger hon till Forskning & Framsteg. “Gränsen mellan behandling och beroende är tunnare än någonsin.”

I serien möter vetenskapen verkligheten – med hjärna, hjärta och kemi. (Foto: Canva)

SVT testar – på riktigt

I Så knarkar Sverige går Johan Wicklén längre än någon svensk journalist gjort tidigare. Han reser till Nederländerna för att möta redaktionen bakom Drugslab, programmet där programledare live-testar olika droger för att vetenskapligt redovisa deras effekter. I SVT:s version prövas MDMA – det som förr kallades Ecstasy – i ett kontrollerat sammanhang. Den norske forskaren Tor-Morten Kvam visar hur substansen i kliniska studier har hjälpt svårt deprimerade patienter att återfå livsglädjen.

Att SVT ens vågar närma sig ämnet säger mycket om hur långt narkotikafrågan kommit bort från politiken. Sverige har EU:s hårdaste drogpolitik men också en av unionens högsta narkotikarelaterade dödligheter. Samtidigt växer kunskapen om att droger – i rätt dos, rätt sammanhang och med rätt tillsyn – också kan ha medicinska fördelar.

Cannabisforskare ifrågasätter Sveriges nolltolerans. (Foto: TT)

Cannabis, alkohol och den svenska paradoxen

I tredje avsnittet av serien tar SVT itu med den gröna elefanten i rummet: cannabis. Opinionsmätningar visar att yngre svenskar numera ser alkohol som farligare än cannabis. Det rimmar illa med den svenska nolltoleransen, men ganska väl med forskningen. Vid King’s College i London leder svenske forskaren Amir Englund en studie för att minska psykosrisken vid cannabisbruk – med målet att göra bruket säkrare snarare än att förbjuda det.

Samtidigt sänder Politikbyrån ett specialavsnitt om den svenska tystnaden i narkotikapolitiken. I Tyskland har man legaliserat cannabis, i Schweiz testas statlig försäljning och i Portugal ses avkriminalisering som en framgång. I Sverige är det som om hela frågan förvandlats till ett giftigt ämne ingen vill ta i – trots att forskningen skriar efter en nyanserad debatt.

Från tjack till TikTok

Wickléns serie visar att vi befinner oss i en brytningstid. Dagens 20-åringar växer upp i ett digitalt överflöd där droginformation finns en knapptryckning bort, ofta mer uppdaterad än Folkhälsomyndighetens broschyrer. MDMA-klubbar streamas på TikTok, cannabis diskuteras öppet på Reddit – men svensk politik verkar fortfarande leva kvar i 1980-talets moralism.

“Kunskapen om droger har ökat, men stigmatiseringen lever kvar”, säger Wicklén i programmet. “Vi behöver sluta prata om droger som ett moraliskt misslyckande och börja prata om dem som samhällsfenomen.”

Fakta möter känsla

Forskning & Framsteg påminner i sitt stora amfetaminreportage om hur vår relation till droger alltid handlat om kontroll och kultur snarare än kemi. Från jazzens nattklubbar till skolans medicinskåp har substanserna vandrat mellan njutning, prestation och beroende. Det är därför Så knarkar Sverige känns som mer än en tv-serie – det är en spegel av ett land där den gamla sanningen “Säg nej till knark” byts ut mot frågan: “Vilket knark pratar vi om?”

Public service möter ravekultur i en ny sorts samhällsjournalistik i bland annat Politikbyrån. (Foto: Pressbild)

SVT tar risken – vi får kunskapen

Att public service ger sig in i ett fält där politiker inte vågar kliva ut är kanske det mest folkbildande som sänts på åratal. Serien balanserar på gränsen mellan vetenskap och provokation – men gör det med respekt för fakta. Det är Politikbyrån möter Breaking Bad, fast med labbrock, ansvar och svensk eftertänksamhet.

“Så knarkar Sverige” visar att vår syn på droger håller på att förändras – från skräck till förståelse. Och kanske är det just där, i den svåra gråzonen mellan medicin och moral, som framtidens narkotikapolitik måste börja.

Perfect Weekend Guide: Så knarkar Sverige
Visas: nu på SVT Play
Programledare: Johan Wicklén
Medverkande forskare: Markus Heilig, Tor-Morten Kvam, Amir Englund
Se även: Politikbyrån om drogdebatten i Sverige
Källor: SVT, Forskning & Framsteg, Socialstyrelsen, SoRad, CAN

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

