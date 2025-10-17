Dagensps.se
Weekend
Restaurang

The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn

Julien Royer lovar fransk gastronomi med asiatiska nyanser – i hjärtat av Köpenhamn. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter den perfekta croissanten – och den perfekta selfien.

I Köpenhamn tränade The Bear-skådisarna med riktiga bagare. Resultatet: mer deg än drama.

Tv-serien som startade en degvåg

Det började med en tv-serie om en stressad kock i Chicago. Nu har The Bear förvandlat Köpenhamn till Europas mest hajpade matdestination. På Hart Bageri, där seriens konditor Marcus tränade inför säsong två, är kön längre än till Tivoli på julafton. Och nej, de flesta som kommer hit bakar inte – de fotograferar, rapporterar Dagens Industri.

”Vi behandlade honom som vilken annan anställd som helst”, säger Talia Richard-Carvajal, kreativ chef på Hart Bageri, om skådespelaren Lionel Boyce som spelade Marcus. Skillnaden var bara att hans deg fick fler likes än något danskt wienerbröd tidigare lyckats med.

Noma
Noma med René Redzepi i spetsen är fortfarnade världens bästa restaurang (Foto: City Foodsters/Wikimedia)
Spela klippet
Allt började med Noma i Köpenhamn

Köpenhamns kulinariska status hade förstås byggts upp långt innan Hollywood kom på idén att göra mat-tv med svett och ångest som huvudingredienser. När René Redzepi öppnade Noma 2003 förändrade han allt. Myror, torkad mossa och fermenterade bär ersatte anklever och tryffel. Resultatet: tre Michelinstjärnor och en global trend där nordisk minimalism möter galenskap.

”Alla kände alla då. Det var en liten men stark matscen”, säger Richard-Carvajal. Och när Redzepi började rekrytera kockar från hela världen blev Köpenhamn en magnet för kulinariskt folk med kreativt överslag.

Kødbyen är en stadsdel på Vesterbro i Köpenhamn, Danmark. Här finns många sköna restauranger. Foto: Canva, Visit Copenhagen
Mexiko möter Köpenhamn i Danmark

En av dessa kockar var Rosio Sanchez. Efter fem år som konditor på Noma öppnade hon sina egna restauranger – Hija de Sanchez och Sanchez – där tacos fyllda med fjordräka och picklad rödbeta blev symbolen för den nya fusionen mellan nordisk disciplin och latinamerikansk hetta.

”Jag insåg att jag kunde göra en perfekt flødeboll men inte längre tacos som smakade som hemma i Mexiko. Det kändes fel”, säger hon.

I dag omnämns hennes restauranger i varje reseguide och hon är ett typexempel på hur Noma-effekten skapat en hel generation stjärnkockar som stannat kvar i Köpenhamn.

Selfie före förrätt

Men 2020-talets matintresse handlar inte bara om smaker. Det handlar om storytelling, streaming och selfies. I Chicago har restauranger som syns i The Bear ökat sina bokningar med 40 procent. Och i Köpenhamn går turister ”The Bear Food Tour” – en guidad runda bland seriens inspelningsplatser och ikoniska kaféer.

Skillnaden mellan dagens matturism och gårdagens är att upplevelsen inte längre slutar när man lämnar bordet. Den fortsätter i flödet. Den som inte hinner äta på Noma kan köpa Redzepis fermenterade såser på Noma Projects och laga sitt eget avsmakningsmeny hemma – med rätt filter.

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

När maten blir teater

Kockarna själva verkar ta utvecklingen med ro. ”Det är en föreställning”, säger Rosio Sanchez. ”När dörrarna öppnas står vi på scen. Det handlar om att få folk att känna sig sedda och nöjda.”

Och kanske är det där The Bear träffar mitt i prick. Serien visar att köket inte bara är en plats för perfektion, utan för prestation. Samtidigt som tittarna romantiserar stressen bakom varje perfekt tallrik, flockas de till platser där den utspelats – på riktigt.

Köpenhamn är därför inte längre bara en stad med bra restauranger. Det är en matkuliss, en smakscen, en dröm i surdeg och skum.

Foto: Canva, Visit Copenhagen
Köpenhamn har fler cyklar än invånare. Foto: Canva, Visit Copenhagen)

Perfect Weekend Guide: Köpenhamn

1. Hart Bageri: Seriens heliga plats. Croissanten här är lika svår att få tag på som en roll i The Bear.
2. Sanchez: Mexikansk själ med nordisk precision. Beställ allt med räka.
3. Noma Projects: För dig som vill leka Redzepi hemma – utan att ruinera dig.
4. The Bear Food Tour: Selfie, smördeg och serotonin i ett.

Källa: Di Weekend, Hart Bageri, Noma Projects, Sanchez, The Bear.

Källa: Di Weekend, Hart Bageri, Noma Projects, Sanchez, The Bear.



Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

