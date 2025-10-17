The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Allt började med Noma i Köpenhamn

Köpenhamns kulinariska status hade förstås byggts upp långt innan Hollywood kom på idén att göra mat-tv med svett och ångest som huvudingredienser. När René Redzepi öppnade Noma 2003 förändrade han allt. Myror, torkad mossa och fermenterade bär ersatte anklever och tryffel. Resultatet: tre Michelinstjärnor och en global trend där nordisk minimalism möter galenskap.

”Alla kände alla då. Det var en liten men stark matscen”, säger Richard-Carvajal. Och när Redzepi började rekrytera kockar från hela världen blev Köpenhamn en magnet för kulinariskt folk med kreativt överslag.

Kødbyen är en stadsdel på Vesterbro i Köpenhamn, Danmark. Här finns många sköna restauranger. Foto: Canva, Visit Copenhagen

Mexiko möter Köpenhamn i Danmark

En av dessa kockar var Rosio Sanchez. Efter fem år som konditor på Noma öppnade hon sina egna restauranger – Hija de Sanchez och Sanchez – där tacos fyllda med fjordräka och picklad rödbeta blev symbolen för den nya fusionen mellan nordisk disciplin och latinamerikansk hetta.

”Jag insåg att jag kunde göra en perfekt flødeboll men inte längre tacos som smakade som hemma i Mexiko. Det kändes fel”, säger hon.

I dag omnämns hennes restauranger i varje reseguide och hon är ett typexempel på hur Noma-effekten skapat en hel generation stjärnkockar som stannat kvar i Köpenhamn.

Selfie före förrätt

Men 2020-talets matintresse handlar inte bara om smaker. Det handlar om storytelling, streaming och selfies. I Chicago har restauranger som syns i The Bear ökat sina bokningar med 40 procent. Och i Köpenhamn går turister ”The Bear Food Tour” – en guidad runda bland seriens inspelningsplatser och ikoniska kaféer.

Skillnaden mellan dagens matturism och gårdagens är att upplevelsen inte längre slutar när man lämnar bordet. Den fortsätter i flödet. Den som inte hinner äta på Noma kan köpa Redzepis fermenterade såser på Noma Projects och laga sitt eget avsmakningsmeny hemma – med rätt filter.

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

När maten blir teater

Kockarna själva verkar ta utvecklingen med ro. ”Det är en föreställning”, säger Rosio Sanchez. ”När dörrarna öppnas står vi på scen. Det handlar om att få folk att känna sig sedda och nöjda.”

Och kanske är det där The Bear träffar mitt i prick. Serien visar att köket inte bara är en plats för perfektion, utan för prestation. Samtidigt som tittarna romantiserar stressen bakom varje perfekt tallrik, flockas de till platser där den utspelats – på riktigt.

Köpenhamn är därför inte längre bara en stad med bra restauranger. Det är en matkuliss, en smakscen, en dröm i surdeg och skum.

Köpenhamn har fler cyklar än invånare. Foto: Canva, Visit Copenhagen)

Perfect Weekend Guide: Köpenhamn

1. Hart Bageri: Seriens heliga plats. Croissanten här är lika svår att få tag på som en roll i The Bear.

2. Sanchez: Mexikansk själ med nordisk precision. Beställ allt med räka.

3. Noma Projects: För dig som vill leka Redzepi hemma – utan att ruinera dig.

4. The Bear Food Tour: Selfie, smördeg och serotonin i ett.

Källa: Di Weekend, Hart Bageri, Noma Projects, Sanchez, The Bear.

Källa: Di Weekend, Hart Bageri, Noma Projects, Sanchez, The Bear.







