Efter stor stark och galopp – nu vill travet ha sin egen öl

”En stor stark blir snabbt avslagen och ljummen och vissa lämnar slattar”, säger Nichlas Niemistö.

Och ärligt talat. De har en poäng. Sverige är landet lagom även när det gäller öl. Inte för liten. Inte för stor. Bara tillräcklig för att hinna drickas innan sista varvet.

Glöm stor stark. Nu är det travaren som gäller på travbanan i sommar. (Foto: Pressbild)

Travet vill bli folkligt igen

Bakom den lätt skruvade PR-idén finns också ett större projekt. Travet vill tillbaka in i vardagen.

Förr gick man till Solvalla som man gick till folkparken eller Tipsextra. I dag konkurrerar travet med streamingtjänster, sociala medier och människor som hellre springer maraton än spelar på hästar.

Därför försöker travsporten nu bli mer än bara spelkuponger och vinnarcirklar. Mer socialt. Mer krog. Mer upplevelse.

”Trav är i grunden en social företeelse, precis som att ses över en öl”, säger Tomas Fyhr på Svensk Travsport.

ANNONS

En Novus-undersökning visar dessutom att nästan nio av tio svenskar tycker att en lagom öl ligger mellan 33 och 50 centiliter. Många uppger också att de inte dricker upp eftersom ölen blir för varm eller avslagen.