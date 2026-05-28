Sverige har redan stor stark. Och galopp. Nu kommer nästa kandidat till ölkartan: travaren.Inför årets upplaga av Elitloppet vill Svensk Travsport och ett bryggeri lansera en ny svensk ölenhet. Tanken är enkel: en öl som är mindre än en stor stark men större än en galopp. Någonstans runt 35 centiliter.
Efter stor stark och galopp – nu vill travet ha sin egen öl
Bakom idén står Erik “Jerka” Johansson och Nichlas Niemistö som rest runt på travbanor, pratat med publik och testat hur mycket öl som faktiskt blir kvar i glasen efter loppen.
”En stor stark blir snabbt avslagen och ljummen och vissa lämnar slattar”, säger Nichlas Niemistö.
Och ärligt talat. De har en poäng. Sverige är landet lagom även när det gäller öl. Inte för liten. Inte för stor. Bara tillräcklig för att hinna drickas innan sista varvet.
Travet vill bli folkligt igen
Bakom den lätt skruvade PR-idén finns också ett större projekt. Travet vill tillbaka in i vardagen.
Förr gick man till Solvalla som man gick till folkparken eller Tipsextra. I dag konkurrerar travet med streamingtjänster, sociala medier och människor som hellre springer maraton än spelar på hästar.
Därför försöker travsporten nu bli mer än bara spelkuponger och vinnarcirklar. Mer socialt. Mer krog. Mer upplevelse.
”Trav är i grunden en social företeelse, precis som att ses över en öl”, säger Tomas Fyhr på Svensk Travsport.
En Novus-undersökning visar dessutom att nästan nio av tio svenskar tycker att en lagom öl ligger mellan 33 och 50 centiliter. Många uppger också att de inte dricker upp eftersom ölen blir för varm eller avslagen.
