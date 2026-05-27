Slussen har länge varit Stockholms mest ombyggda plats. Nu försöker området bli något helt annat: stadens nya centrum för restauranger, barer och upplevelser.
Nu ska succékrögaren lyfta Slussen till Sveriges ledande matdestination
Senaste tillskottet är Villa Valentina med 400 krogstolar som öppnar högst upp på Mälarterrassen – med panoramautsikt över Gamla stan och Stockholms inlopp. Bakom satsningen står Urban Italian Group och entreprenören Brazer Bozlak.
Det här är inte bara ännu en restaurangöppning. Det är ännu ett steg i det som håller på att bli en av Stockholms mest offensiva restaurangsatsningar.
”Vi ser det här som Sveriges absolut starkaste restaurangläge”, säger Brazer Bozlak i samband med öppningen.
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur Slussen håller på att förändras från transportpunkt till destination. Restauranger, terrasser och nya mötesplatser växer fram i ett område där hundratusentals människor passerar varje dag. När de åtta krogarna i nya Slussen är öppna kommer de att ha lika många krogstolar som alla krogar i Gamla stan tillsammans. Det lär finnas minst 100 restauranger i Stockholms äldsta stadsdel.
Bozlak och Urban Italian Group verkar vilja få dem att stanna.
Från restauranger till destinationer
Urban Italian Group har på kort tid blivit en av restaurangbranschens mest expansiva aktörer. Koncernen driver verksamhet i Sverige och Spanien, serverar över två miljoner gäster om året och planerar ytterligare tio öppningar under 2026–2027. Omsättningen nästa år lär bli en miljard.
Bolagets idé har varit enkel: bygg inte bara restauranger – bygg platser människor väljer att åka till.
Villa Valentina följer samma modell. Hemligheten är att diskrummet är centralt och etableringskostnaden är en tredjedel av konkurrenteras. Det ger något lägre priser på maten vilket gör krogvalet lätt för besökarna på Slussen.
Restaurangen får nästan 400 sittplatser, varav 150 på terrassen. Interiören hämtar inspiration från Spanien med mosaikgolv, handmålade väggar, Murano-lampor och ett öppet kök som ska skapa rörelse genom hela lokalen.
Spanien med Stockholmsadress
Konceptet bygger på en modern tolkning av det spanska köket och Medelhavet.
Menyn består av mellanrätter att dela – med rätter som gambas med sobrasada, bläckfisk med chorizo och salsa verde samt pluma ibérico. På dessertsidan väntar baskisk cheesecake med brynt smör och dulce de leche med rom.
”Det finns något i det spanska köket som jag alltid dragits till, enkelheten, respekten för råvaran och förmågan att skapa mycket smak utan att göra det komplicerat”, säger Kristjan Longar, delägare i Urban Italian Group.
Vin- och cocktailutbudet är byggt för att gästerna ska kunna stanna länge – från lunch till sena kvällar.
Det är också där den större ambitionen blir tydlig. På dagens pressträff var Brazer Bozlak tydlig med att han inte vill skapa en kopia av Stureplan utan en plats som står på egna ben.
Slussen verkar inte längre nöja sig med att vara platsen man passerar på väg någon annanstans.
Om satsningarna håller ihop – med flera starka restaurangaktörer inom några hundra meter – kan området bli något Stockholm länge saknat: ett riktigt restaurandistrikt med internationell känsla.
Och då är Villa Valentina inte slutpunkten.
Det är början på nästa kapitel.
