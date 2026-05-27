Nu ska succékrögaren lyfta Slussen till Sveriges ledande matdestination

Det här är inte bara ännu en restaurangöppning. Det är ännu ett steg i det som håller på att bli en av Stockholms mest offensiva restaurangsatsningar.

”Vi ser det här som Sveriges absolut starkaste restaurangläge”, säger Brazer Bozlak i samband med öppningen.

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur Slussen håller på att förändras från transportpunkt till destination. Restauranger, terrasser och nya mötesplatser växer fram i ett område där hundratusentals människor passerar varje dag. När de åtta krogarna i nya Slussen är öppna kommer de att ha lika många krogstolar som alla krogar i Gamla stan tillsammans. Det lär finnas minst 100 restauranger i Stockholms äldsta stadsdel.

Bozlak och Urban Italian Group verkar vilja få dem att stanna.

Bakar satsningen står Brazer Bozlak och Urban Italian Group som fortsätter sin snabba expansion.

Från restauranger till destinationer

Urban Italian Group har på kort tid blivit en av restaurangbranschens mest expansiva aktörer. Koncernen driver verksamhet i Sverige och Spanien, serverar över två miljoner gäster om året och planerar ytterligare tio öppningar under 2026–2027. Omsättningen nästa år lär bli en miljard.

Bolagets idé har varit enkel: bygg inte bara restauranger – bygg platser människor väljer att åka till.

Villa Valentina följer samma modell. Hemligheten är att diskrummet är centralt och etableringskostnaden är en tredjedel av konkurrenteras. Det ger något lägre priser på maten vilket gör krogvalet lätt för besökarna på Slussen.

Restaurangen får nästan 400 sittplatser, varav 150 på terrassen. Interiören hämtar inspiration från Spanien med mosaikgolv, handmålade väggar, Murano-lampor och ett öppet kök som ska skapa rörelse genom hela lokalen.