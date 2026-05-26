Nu öppnar Stureplan på Skansen – tre krogprofiler tar över Djurgården

Den 6 juni öppnar första delen av renoverade Solliden – och med den kommer tre nya restauranger som förändrar känslan ganska rejält: Calle P, Surfers och Hasselssons. Bakom dessa tre finns Stureplansgruppen, en av Sveriges största krogkoncerner med runt 2 miljarder i omsättning.

Plötsligt är det inte bara köttbullar och kaffe på termos längre.

Sollidenterrassen får nytt liv när tre välkända krogaktörer flyttar in på Skansen i sommar. (Foto: Pressbild)

Calle P flyttar upp på höjden

På terrassen öppnar Calle P Deli & Bar – en mer avslappnad version av restaurangen vid Berzelii Park.

Menyn är en blandning av sådant som redan blivit favoriter och sådant som tagits fram för Skansen. Här finns Rueben Sandwich, Salmon Club, Shrimp House Salad och den typiskt svenska detaljen matjessill. Dessutom barnmeny, vilket i Stockholm 2026 nästan är lika viktigt som vinlistan.

”Ambitionen är att skapa en avslappnad matupplevelse som passar lika bra för en snabb lunch som för något gott i glaset”, säger krögaren Anton Surtell.

Det smarta här är inte att öppna ännu en restaurang. Det smarta är att förstå platsen. Skansen har miljontals besökare men relativt få restauranger som människor faktiskt åker dit för.