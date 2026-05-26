Skansen har länge haft djur, utsikt och midsommar. Nu vill man också ha Stockholms hungrigaste publik. Den 6 juni öppnar tre nya restaurangsatsningar vid Sollidenterrassen – och plötsligt känns Djurgården lite mindre skolresa och lite mer storstad.
Nu öppnar Stureplan på Skansen – tre krogprofiler tar över Djurgården
Det finns platser i Stockholm som lever på sin historia och platser som lever på sin samtid. Skansen har länge tillhört den första kategorin.
Nu försöker man bli båda.
Den 6 juni öppnar första delen av renoverade Solliden – och med den kommer tre nya restauranger som förändrar känslan ganska rejält: Calle P, Surfers och Hasselssons. Bakom dessa tre finns Stureplansgruppen, en av Sveriges största krogkoncerner med runt 2 miljarder i omsättning.
Plötsligt är det inte bara köttbullar och kaffe på termos längre.
Ännu en takbar öppnar i Stockholm – nu kommer NENI till Kungsholmen
Stockholm har fått ett nytt folknöje: att åka hiss uppåt till en takbar och betala 198 kronor för en drink med utsikt över byggkranar. Nu är det
Calle P flyttar upp på höjden
På terrassen öppnar Calle P Deli & Bar – en mer avslappnad version av restaurangen vid Berzelii Park.
Menyn är en blandning av sådant som redan blivit favoriter och sådant som tagits fram för Skansen. Här finns Rueben Sandwich, Salmon Club, Shrimp House Salad och den typiskt svenska detaljen matjessill. Dessutom barnmeny, vilket i Stockholm 2026 nästan är lika viktigt som vinlistan.
”Ambitionen är att skapa en avslappnad matupplevelse som passar lika bra för en snabb lunch som för något gott i glaset”, säger krögaren Anton Surtell.
Det smarta här är inte att öppna ännu en restaurang. Det smarta är att förstå platsen. Skansen har miljontals besökare men relativt få restauranger som människor faktiskt åker dit för.
Surfers gör sin kanske mest oväntade öppning hittills
Samtidigt firar Surfers 20 år genom att göra något de inte gjort tidigare.
En ris- och nudeltruck.
Den kinesiska restaurangen, som började på Gotland och sedan blivit ett av Stockholms mest etablerade namn inom sichuanska smaker, testar nu ett rörligare format.
På menyn finns kalla nudlar, långkokt högrev och influenser från nordvästra Kina. Fler ris- och nudelrätter kommer under sommaren.
”Mycket större än vad vi vågat drömma om”, säger krögaren Mymlan Isenborg om etableringen.
Det finns något ganska roligt i att en av Sveriges mest traditionstyngda platser blir testplats för kinesisk streetfood.
Petter Stordalens megatakbar testar nytt grepp – ska bli kulturfestival
Glöm idén om en klassisk takbar. Inför sommaren 2026 gör Stockholm under Stjärnorna, SUS, om sig själv från utsiktsplats med DJ till något betydligt
Havet flyttar in på Djurgården
Intill öppnar Hasselssons foodtruck.
Konceptet är enkelt: Fish & Chips, räkmacka och fokus på råvaror från havet.
Inga långa menyer. Ingen gastronomisk avhandling på tallriken.
”För oss handlar det inte om krångliga upplägg eller onödiga grejer”, säger marknadschefen Oliver Bull.
Och kanske är det precis det som fungerar på en plats där människor redan har gått 12 000 steg innan eftermiddagskaffet.
Perfect Weekend Guide
Öppnar: 6 juni 2026
Plats: Sollidenterrassen, Skansen
Aktörer: Calle P Deli & Bar, Surfers ris- och nudeltruck, Hasselssons foodtruck.
Bokning: Nej, endast drop-in.
Tips: Kom sent för lunch eller tidigt för middag om du vill slippa köerna.
Stockholms mest okända krogkung vill in på börsen
En gång stod krögaren själv i dörren. Nu står koncernerna där, ofta med en krogkung i kulissen. Mindre personlighet, mer struktur. Frågan är om det är