Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda

Restaurang snarare än väntrum

Och det blev en succé. Loungen serverar frukost mellan 05 och 11, därefter lunch och middag med varma rätter, sallader, buffé och hembakat. Vin, öl och kaffe ingår – men den som vill kan uppgradera till finare viner. “95 procent av gästerna äter hos oss”, berättar Pontus.

Resultatet? Loungen har växt ur sina lokaler flera gånger och har i dag omkring 30 000 gäster varje månad. Det gör den till en av Arlandas mest populära mötesplatser.

Loungen tar emot runt 30 000 gäster i månaden – fler än många innerstadskrogar. (Foto: Pressbild)

Ett globalt flaggskepp

För American Express är loungen på Arlanda långt mer än bara en nordisk servicepunkt. “American Express Lounge by Pontus Frithiof är en av trettio Centurion Lounger världen över. Tillgången är en förmån som våra medlemmar älskar, och den visar vårt engagemang för att höja reseupplevelsen när våra medlemmar reser runt i världen,” säger Estefania Lacarte Jadraque, Head of Comms & Corporate Affairs för American Express i Spanien, Norden och Benelux.

Med andra ord: Loungen i Stockholm är en del av ett globalt nätverk, men har en särställning genom sitt fokus på mat och gästfrihet.

Mat, service och tempo

“Mat är en mycket viktig del av upplevelsen i alla flygplatslounger, men vi är extremt fokuserade på menyn i American Express Lounge by Pontus Frithiof,” säger Estefania. “Menyn uppdateras regelbundet för att hålla den fräsch och för att överraska gästerna. Servicen är också en nyckelfaktor. Vi levererar inte bara den höga standard som förväntas av American Express, vi måste också vara extremt effektiva för att kunna ta emot resenärer som ska hinna med sina flyg och för att hantera det höga kundflödet.”

Pontus håller med. “Vi sitter på ett know-how inom matlagning och service som jag tror att väldigt många har svårt att matcha”, säger han.

Här serveras frukost från klockan fem – och vin från klockan elva. (Foto: Pressbild)

Ett långt partnerskap

Samarbetet mellan Pontus Frithiof och American Express har pågått sedan starten. “Vi har samarbetat med Pontus Frithiof sedan 2017, så han och hans kompetenta team har varit med från början. Samarbetet betyder mycket för oss – och för våra kortmedlemmar, som ofta besöker loungen och känner en nära relation till både Pontus och personalen. Tack vare det långa samarbetet har Pontus Frithiof en tydlig förståelse för den förhöjda upplevelse som krävs vad gäller service, mat- och dryckeserbjudanden och en förstklassig atmosfär för våra medlemmar,” säger Estefania.

Fysiska upplevelser viktigare än någonsin

Även om mycket av finansvärlden blivit digital tror American Express att verkliga upplevelser är avgörande. “Det digitala har blivit ett grundkrav för nordiska konsumenter, inte en konkurrensfaktor. Det är viktigt att kunna leverera ytterligare upplevelser och vara närvarande i medlemmarnas vardag,” säger Estefania.

En oas före avresa

Till sist: varför ska man välja American Express framför andra kort? “Loungen erbjuder allt: personlig och högkvalitativ service, exceptionella och genomtänkta menyer samt en lugn och harmonisk plats som får dig att glömma att du befinner dig på en flygplats. Det är en unik upplevelse som ger dig en exceptionell start på din resa,” säger Estefania.

“Det vi har gjort med American Express är ju att vi har gjort en förflyttning från att du beställer din loungeupplevelse via flygbiljetten till att du har det via ditt kreditkort istället”, säger Pontus och fortsätter:

“Sedan starten har vi ju växt ur den lokalen flera gånger om och har nu faktiskt gjort en monumental förflyttning av hela publiken på Arlanda. Vi erbjuder idag något som de andra inte ens kommer i närheten av.”

Och stamgästerna i den mest exklusiva delen trivs med varandra.

“Det har blivit en community. Tittar man i den mest exklusivaste loungen, Centurion-delen som har inte jättemånga medlemmar så är det många som reser ofta vilket gör att du väldigt ofta träffar någon du känner.”

Perfect Weekend Guide: Amex Lounge på Arlanda

Amex Lounge öppnade på Arlanda 2017 i samarbete med Pontus Frithiof.

Del av American Express globala nätverk med 30 Centurion Lounger.

Fokus på restaurangupplevelse snarare än traditionell lounge.

Serverar frukost, lunch och middag – 95 procent av gästerna äter.

Cirka 30 000 gäster varje månad.

Samarbetet mellan Pontus Frithiof och Amex har pågått sedan starten.

Centurion-delen fungerar som ett socialt community.

“En unik upplevelse som ger dig en exceptionell start på din resa.”

