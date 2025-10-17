Dagensps.se
Så flyger du långt med bebis – utan att tappa förståndet

En bebis på långflyg – den ultimata stresstestet för både föräldrar och medpassagerare. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Att flyga långt med en bebis är lite som att köra Vasaloppet i motvind: du vet att du kommer fram, men frågan är hur du mår när du gör det. Det går dock att undvika total panik på 11 000 meters höjd – med lite planering, rätt prylar och lagom mycket tålamod.

Pass, napp och tålamod

Först det byråkratiska: även nyfödda behöver pass. Och ja, de får ligga ner på bilden, och ögonen behöver inte ens vara öppna. Smartast är att ansöka i god tid – väntetiden kan vara upp till tre månader.

Du kan lägga till barnet på flygbiljetten redan innan det är fött. De flesta flygbolag använder en tillfällig markering som “Baby Andersson”. Sedan uppdaterar du bara med det riktiga namnet när barnet är fött.

På inrikesflyg reser spädbarn oftast kostnadsfritt i knät, men på långflyg får du betala en del av vuxenpriset. Vill du ha ett eget säte till barnet – för bilbarnstol eller extra utrymme – kostar det fullt pris, men kan vara värt varenda krona.

Flyga med bebis: där kaffe, våtservetter och mod möts i en skakig symfoni. (Foto: Canva)
Check-in utan sammanbrott

När du passerar säkerhetskontrollen gäller specialregler: bröstmjölk och ersättning omfattas inte av vätskebegränsningen. Be alltid personalen byta handskar innan de tar i flaskorna.

Satsa på en hopfällbar resevagn som får plats i bagagehyllan. Då slipper du stå vid “specialbagage” i timmar på Arlanda när du kommer hem. Och bärsele är guld värd – särskilt när du ska igenom flygplatser som Frankfurt med en sovande bebis på magen.

Glöm handbagaget – det är barnet som styr logistiken nu. (Foto: Canva)

Var ska barnet sitta?

Visst får du ha barnet i knät, men amerikanska luftfartsmyndigheten FAA rekommenderar en bilbarnstol även i luften. Det betyder att du behöver en flyggodkänd stol, men bonusen är att barnet får egen syrgasmask vid tryckfall.

För längre flygningar kan du boka en bassinet – en liten spjälsäng som monteras på väggen framför sätet. De är gratis men bokas i förväg, och används inte vid start, landning eller kraftig turbulens.

Sov, ät, poppa öron

Barn gråter ofta vid start och landning. Låt dem suga på napp eller flaska – det jämnar ut trycket i öronen. Försök också planera resan så att delar av flygningen infaller under sovstunder. En nattflygning kan rädda både din och kabinens nattsömn.

När det gäller blöjbyte: packa smart. Toaletterna är designade av någon som uppenbarligen hatar småbarnsföräldrar. Förbered allt innan du går in – det finns inte plats att rota runt i väskan.

När kaptenen säger “vi närmar oss landning” och du redan bytt fem blöjor. (Foto: Canva)
Be om hjälp – flygvärdarna kan mer än du tror

Många kabinanställda är själva småbarnsföräldrar. De har sett allt och hjälper gärna till. En Delta Air Lines-värd berättar att han ofta installerar bilstolar, viker vagnar och håller bebisar medan föräldrar byter blöja.

Kort sagt: du är inte ensam i kabinen. Be om hjälp, ladda mobilen (innan boarding!) och andas. Det går – och någon gång i framtiden kan du faktiskt skratta åt det.

Perfect Weekend Guide: Så flyger du långt med bebis

Tre tips för att flyga långt med bebis:
– Ansök om pass direkt – det tar längre tid än du tror.
– Boka bassinet i förväg och sitt långt fram i kabinen.
– Packa extra kläder – för både barnet och dig.

Källa: The New York Times

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

