Att flyga långt med en bebis är lite som att köra Vasaloppet i motvind: du vet att du kommer fram, men frågan är hur du mår när du gör det. Det går dock att undvika total panik på 11 000 meters höjd – med lite planering, rätt prylar och lagom mycket tålamod.
Så flyger du långt med bebis – utan att tappa förståndet
Mest läst i kategorin
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda
På Arlanda har det vuxit fram en lounge som på många sätt förändrat spelplanen. När SAS nu satsar på ett nätverk av partnerlounger i Europa är det lätt att glömma att den mest intressanta loungen redan finns på hemmaplan – och den drivs av Pontus Frithiof i samarbete med American Express. Perfect Weekends redaktör Viggo …
Populära turistlandet storsatsar vid Medelhavet
Egypten har en lång kust längs Medelhavet på över 100 mil. Turistlandet vill nu utveckla denna kustremsa ännu mer genom att bygga en rad hotell och semesterbostäder. Kusten intill Medelhavet sträcker sig sammanlagt över 110 mil men denna del av Egypten har tidigare inte fått samma slags uppmärksamhet som Nilens stränder eller dykningen i Röda …
Glöm att ladda mobilen i luften – nu säger flygbolag nej
Semestern börjar i luften – men mobilen dör innan du landar. Allt fler flygbolag, däribland Lufthansa-gruppen, förbjuder nu användning av powerbanks ombord. Säkerhetsmyndigheten EASA varnar för brandrisk, men för svenska resenärer betyder beslutet mest frustration – och ännu en regel att hålla reda på innan boarding. Batterikaos med mobilen på 10 000 meters höjd Den …
Norrskensturismen i kaos – taxiförbud stoppar resenärer i Lappland
Norrskensturismen lockar människor från hela världen – men på vägen dit fryser turisterna fast i byråkratin. I finska Lappland har brittiska, tyska och svenska resenärer tvingats kliva ur taxin mitt i snöstormen vid gränsen till Norge. Orsak: ett nordiskt transportförbud som får hela norrskensturismen att skaka på huvudet. En absurd gräns i det fria Norden …
Pass, napp och tålamod
Först det byråkratiska: även nyfödda behöver pass. Och ja, de får ligga ner på bilden, och ögonen behöver inte ens vara öppna. Smartast är att ansöka i god tid – väntetiden kan vara upp till tre månader.
Du kan lägga till barnet på flygbiljetten redan innan det är fött. De flesta flygbolag använder en tillfällig markering som “Baby Andersson”. Sedan uppdaterar du bara med det riktiga namnet när barnet är fött.
På inrikesflyg reser spädbarn oftast kostnadsfritt i knät, men på långflyg får du betala en del av vuxenpriset. Vill du ha ett eget säte till barnet – för bilbarnstol eller extra utrymme – kostar det fullt pris, men kan vara värt varenda krona.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Check-in utan sammanbrott
När du passerar säkerhetskontrollen gäller specialregler: bröstmjölk och ersättning omfattas inte av vätskebegränsningen. Be alltid personalen byta handskar innan de tar i flaskorna.
Satsa på en hopfällbar resevagn som får plats i bagagehyllan. Då slipper du stå vid “specialbagage” i timmar på Arlanda när du kommer hem. Och bärsele är guld värd – särskilt när du ska igenom flygplatser som Frankfurt med en sovande bebis på magen.
Var ska barnet sitta?
Visst får du ha barnet i knät, men amerikanska luftfartsmyndigheten FAA rekommenderar en bilbarnstol även i luften. Det betyder att du behöver en flyggodkänd stol, men bonusen är att barnet får egen syrgasmask vid tryckfall.
För längre flygningar kan du boka en bassinet – en liten spjälsäng som monteras på väggen framför sätet. De är gratis men bokas i förväg, och används inte vid start, landning eller kraftig turbulens.
Analys: Swedavia lånar 14 miljarder – men glömmer att flyga
Swedavia har dragit på sig lån på fjorton miljarder kronor men lyckas ändå bara få flyget att stå still.
Sov, ät, poppa öron
Barn gråter ofta vid start och landning. Låt dem suga på napp eller flaska – det jämnar ut trycket i öronen. Försök också planera resan så att delar av flygningen infaller under sovstunder. En nattflygning kan rädda både din och kabinens nattsömn.
När det gäller blöjbyte: packa smart. Toaletterna är designade av någon som uppenbarligen hatar småbarnsföräldrar. Förbered allt innan du går in – det finns inte plats att rota runt i väskan.
Be om hjälp – flygvärdarna kan mer än du tror
Många kabinanställda är själva småbarnsföräldrar. De har sett allt och hjälper gärna till. En Delta Air Lines-värd berättar att han ofta installerar bilstolar, viker vagnar och håller bebisar medan föräldrar byter blöja.
Kort sagt: du är inte ensam i kabinen. Be om hjälp, ladda mobilen (innan boarding!) och andas. Det går – och någon gång i framtiden kan du faktiskt skratta åt det.
Perfect Weekend Guide: Så flyger du långt med bebis
Tre tips för att flyga långt med bebis:
– Ansök om pass direkt – det tar längre tid än du tror.
– Boka bassinet i förväg och sitt långt fram i kabinen.
– Packa extra kläder – för både barnet och dig.
Källa: The New York Times
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om London behåller förstaplatsen – svenskarnas favoritstad även i höst och Läkaren varnar: “Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa”.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Sverige ger mest: Så hamnar EU:s elkris på din faktura
Sverige och Frankrike är de europeiska länder som exporterar mest el. Priset för de andra länderna i EU:s underskott hamnar på din faktura. Sverige delar elmarknad med övriga EU och ett flertal andra länder. Genom ett rörigt system exporteras och importeras el mellan grannländer. Vissa länder ger mer och andra tar mer. Är det vindstilla …
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent. Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge.? Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever.? Enligt Svensk …
En mytomspunnen Ford GT på auktion
Ford bryter nu mot en lång tradition genom att för första gången sälja en bil från sin privata historiska samling. Det handlar om en sällsynt Ford GT Heritage Edition från 2006, som varit ett viktigt marknadsföringsfordon för företaget. Intäkterna från auktionen, som hålls nästa år, ska användas för att restaurera och underhålla Fords omfattande samling …