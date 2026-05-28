Takbarernas nya makt – därför slåss fastighetsägarna om Stockholms himmel

Takbaren som stadsutvecklingens trojanska häst

Det mest intressanta är kanske inte själva takbaren – utan vad den gör med området under.

När nya satsningar planeras är taket ofta med från första ritningen. En plats som tidigare varit teknikutrymme eller ett bortglömt plåttak blir plötsligt en destination.

Ett exempel som lyfts fram är satsningen vid Fridhemsplan där en ny takmiljö byggs ovanpå ett hus som länge inte direkt varit ett vykort för Stockholm. Tanken är klassisk stadsförädling: locka dit människor, skapa rörelse och förändra områdets identitet.

Det finns ett ord för det där.

Gentrifiering.

I teorin låter det elegant. I praktiken betyder det ofta att en cocktailbar blir första steget mot att en hel stadsdel börjar ta nya priser.

Takbaren på Loft är lika social som en isländsk julfest – fast med bättre utsikt.

Allt började i New York

Stockholm uppfann inte takbaren.

Som så mycket annat kom inspirationen från New York. Framför allt de ikoniska hotelltaken där utsikten nästan var viktigare än själva drinken.

För många blev upplevelsen av att stå högt över Manhattan ett slags uppenbarelse: stad, energi, människor och känslan av att allt händer just där.

Sedan kom idéerna hem.

Först försiktigt.

Sedan med full kraft.

I dag har utvecklingen gått så långt att det nästan är svårare att öppna ett premiumhotell utan takkoncept än med.

En utsikt utan dess like på Spesso:s takbar. (Foto: Facebook/ Spesso)

Det osynliga stödet bakom många takbarer

En detalj som sällan syns i årsredovisningarna: många takbarer hade aldrig öppnat utan hjälp från fastighetsägarna. Hyresrabatter, inflyttningsstöd och generösa villkor är vanliga verktyg för att få rätt krögare till rätt adress. Kalkylen är enkel.

Om restaurangen höjer husets attraktionskraft tjänar fastighetsägaren igen pengarna på annat håll.

Takbaren blir marknadsföring. Inte bara restaurang.