Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka.
Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en "dialog" mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Viggos resdagbok i Dunkerque
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på en bilsemester i Frankrike. Nu i Dunkerque där historien känns i sandkornen och där dagens drama mest handlar om vem som får sista platsen vid strandbaren. En stad skriven i krigets historia Nu är vi i Dunkerque. Ännu en helig plats för möpar – alltså militärt överintresserade …
När barfota blev för mycket i Dunkerque
Det var ingen slump att vi inte hittade biljettpriset i appen när vi åkte buss i Dunkerque. Kollektivtrafiken är nämligen kostnadsfri. Att ta bussen på semestern och bo i Airbnb är lite som att kamouflera sig som turist. Vi är precis som alla andra, typ.
Men när jag låtsas vara Sigge Eklund och går in i mataffären för att köpa öl barfota blir vakten vansinnig. Jag köper ett par foppatofflor och får låna toaletten i skobutiken mittemot. Sedan funkar det fint att handla öl och croissanter.
Familjerestaurangen vid havet i Dunkerque
På kvällen åt vi middag på La Cocotte, precis vid stranden. Vi blev serverade av ägaren eftersom han var den enda i personalen som kunde lite engelska. Han berättade att han ägt restaurangen i 24 och ett halvt år och startat den när han var i tjugoårsåldern.
Nu arbetade tre av hans barn i verksamheten och den äldsta sonen var kock i köket. Frun, däremot – precis som min fru – arbetade på sjukhus. Om jag förstod det rätt var sonen i princip född i restaurangen. Det är sådana historier som får mig att vilja bli stamgäst.
Mina musslor var förstås fantastiska, liksom vinet från Bourgogne. Tiramisun får tre av fem i betyg.
I morgon är vi tillbaka på vägarna mot Tyskland. Bilsemestern är på väg mot sitt slut.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
