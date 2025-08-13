Dagensps.se
Weekend
Resor

Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet

Nästsista kvällen i Frankrike innan vägarna leder oss mot Tyskland.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När barfota blev för mycket i Dunkerque

Det var ingen slump att vi inte hittade biljettpriset i appen när vi åkte buss i Dunkerque. Kollektivtrafiken är nämligen kostnadsfri. Att ta bussen på semestern och bo i Airbnb är lite som att kamouflera sig som turist. Vi är precis som alla andra, typ.

Men när jag låtsas vara Sigge Eklund och går in i mataffären för att köpa öl barfota blir vakten vansinnig. Jag köper ett par foppatofflor och får låna toaletten i skobutiken mittemot. Sedan funkar det fint att handla öl och croissanter.

La Cocotte – strandrestaurangen där familjehistorien serveras tillsammans med musslorna.
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Familjerestaurangen vid havet i Dunkerque

På kvällen åt vi middag på La Cocotte, precis vid stranden. Vi blev serverade av ägaren eftersom han var den enda i personalen som kunde lite engelska. Han berättade att han ägt restaurangen i 24 och ett halvt år och startat den när han var i tjugoårsåldern.

Nu arbetade tre av hans barn i verksamheten och den äldsta sonen var kock i köket. Frun, däremot – precis som min fru – arbetade på sjukhus. Om jag förstod det rätt var sonen i princip född i restaurangen. Det är sådana historier som får mig att vilja bli stamgäst.

Mina musslor var förstås fantastiska, liksom vinet från Bourgogne. Tiramisun får tre av fem i betyg.

I morgon är vi tillbaka på vägarna mot Tyskland. Bilsemestern är på väg mot sitt slut.

ANNONS

Läs även: Viggos resdagbok i Dunkerque

Läs även: Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad

Läs även: Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Läs även: Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie

Läs även: Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset

Läs även: Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Läs även: Viggos resdagbok: 170 på Autobahn, en whisky i Groningen och Sommar i P1

Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester i Europa, del 1

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilsemesterDagbokFrankrikeViggo Cavling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS