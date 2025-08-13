Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Familjerestaurangen vid havet i Dunkerque

På kvällen åt vi middag på La Cocotte, precis vid stranden. Vi blev serverade av ägaren eftersom han var den enda i personalen som kunde lite engelska. Han berättade att han ägt restaurangen i 24 och ett halvt år och startat den när han var i tjugoårsåldern.

Nu arbetade tre av hans barn i verksamheten och den äldsta sonen var kock i köket. Frun, däremot – precis som min fru – arbetade på sjukhus. Om jag förstod det rätt var sonen i princip född i restaurangen. Det är sådana historier som får mig att vilja bli stamgäst.

Mina musslor var förstås fantastiska, liksom vinet från Bourgogne. Tiramisun får tre av fem i betyg.

I morgon är vi tillbaka på vägarna mot Tyskland. Bilsemestern är på väg mot sitt slut.

