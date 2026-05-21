Stockholm har fått ett nytt folknöje: att åka hiss uppåt till en takbar och betala 198 kronor för en drink med utsikt över byggkranar. Nu är det Kungsholmens tur att ta plats i takbarskriget.
Ännu en takbar öppnar i Stockholm – nu kommer NENI till Kungsholmen
Den 15 juni öppnar restaurangen NENI Stockholm och tillhörande Rex Bar högst upp i nyrenoverade fastigheten Miss Q vid Fridhemsplan. Bakom satsningen finns smaker från östra Medelhavet, 230 sittplatser och ambitionen att få gäster att stanna längre än de tänkt. Vilket i krogvärlden är ungefär samma sak som stående ovationer.
Delningsmat och social puls
NENI bygger på den internationella restaurangprofilen Haya Molchos koncept med sharingrätter och social dining. På svenska betyder det att ingen riktigt vet vem som beställde hummusen men att alla äter av den ändå.
Köket leds av Ergent Durici som tidigare ansvarat för köket på TAK. Menyn hämtar inspiration från det östra Medelhavet med fokus på smårätter, grillat och gemensamma serveringar mitt på bordet.
Ambitionen är tydlig: det här ska inte vara en restaurang där man sitter still hela kvällen. Gästerna ska röra sig mellan terrass, bar och bord i takt med att kvällen förändras. Lite som en charterresa till Beirut – fast med bättre ventilation och betydligt dyrare cocktails.
Rex Bar vill bli kvällens sista stopp
I direkt anslutning öppnar också Rex Bar som snarare marknadsförs som ett socialt nav än en klassisk cocktailbar. Bakom drinklistan står bartenderduon Vasilis Kyritsis och Nikos Bakoulis från baren Line i Aten, ett namn som återkommande placerats på internationella topplistor över världens bästa barer.
Fokus ligger på atmosfär, musik och kvällens rytm snarare än vita dukar och stela drinkceremonier. Tanken är att folk ska börja med ett glas under golden hour och sedan plötsligt inse att sista tunnelbanan gått för 40 minuter sedan.
Fem takbarer vi redan skrivit om
Stockholm börjar få lika många takbarer som folk med padelracket i hallen. Här är fem andra takställen som redan blivit en del av stadens sommarliv:
• Freyja + Söder
Söders kanske mest ambitiösa utsikt just nu. Här möts cocktails, DJ:s och människor som gärna säger “vi tar bara ett glas” innan klockan blir ett.
• Spesso
Stureplansgruppens italienska taksatsning vid NK. Som Milano möter Stureplan i ett väldigt dyrt men ganska lyckat äktenskap.
• Takpark by Urban Deli
Sveavägens veteran i genren. Fortfarande ett av de mest avslappnade taken i city när solen faktiskt visar sig.
• Pelago
Slussens nya terrassmagnet där stockholmare samlas för att titta på solnedgången och samtidigt låtsas att de inte fryser.
• ARC Rooftop
Hagastadens stora takambition. Pool, cocktails och internationell hotellkänsla några hissresor ovanför E4:an.
Kungsholmen växlar upp
Öppningen är också ännu ett tecken på att Kungsholmen håller på att förändras. Under många år har stadsdelen mest förknippats med joggare, bostadsrätter och människor som säger att de “egentligen gillar Söder”. Nu kommer fler restaurang- och barsatsningar som försöker göra området till en destination även kvällstid.
Takbarer har blivit Stockholms nya statusmarkör. Från city till Slussen och Hagastaden slåss krogarna om samma sak: utsikt, kvällssol och gäster som gärna beställer en omgång till när DJ:n höjer volymen vid halv tio.
NENI och Rex Bar öppnar den 15 juni. Lunch och brunch kommer senare under året.
