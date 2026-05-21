Ännu en takbar öppnar i Stockholm – nu kommer NENI till Kungsholmen

Rex Bar vill bli kvällens sista stopp

I direkt anslutning öppnar också Rex Bar som snarare marknadsförs som ett socialt nav än en klassisk cocktailbar. Bakom drinklistan står bartenderduon Vasilis Kyritsis och Nikos Bakoulis från baren Line i Aten, ett namn som återkommande placerats på internationella topplistor över världens bästa barer.

Fokus ligger på atmosfär, musik och kvällens rytm snarare än vita dukar och stela drinkceremonier. Tanken är att folk ska börja med ett glas under golden hour och sedan plötsligt inse att sista tunnelbanan gått för 40 minuter sedan.

Fem takbarer vi redan skrivit om

Stockholm börjar få lika många takbarer som folk med padelracket i hallen. Här är fem andra takställen som redan blivit en del av stadens sommarliv:

Takbaren Freyja + Söder där alla vet vad en råbiff är – men ändå frågar vad som är veganskt. (Foto: Pressbild)



• Freyja + Söder

Söders kanske mest ambitiösa utsikt just nu. Här möts cocktails, DJ:s och människor som gärna säger “vi tar bara ett glas” innan klockan blir ett.

Utsikten här är så bra att man nästan glömmer vilken pasta man beställde. (Foto: Pressbild

• Spesso

Stureplansgruppens italienska taksatsning vid NK. Som Milano möter Stureplan i ett väldigt dyrt men ganska lyckat äktenskap.

• Takpark by Urban Deli

Sveavägens veteran i genren. Fortfarande ett av de mest avslappnade taken i city när solen faktiskt visar sig.

Slussen fick förra året ett nytt landmärke – Pelago med utsikt över hela Stockholm.

• Pelago

Slussens nya terrassmagnet där stockholmare samlas för att titta på solnedgången och samtidigt låtsas att de inte fryser.

Takbaren på Blique by Nobis bjuder på utsökta små asiatiska rätter. (Foto: Blique by Nobis)

• ARC Rooftop

Hagastadens stora takambition. Pool, cocktails och internationell hotellkänsla några hissresor ovanför E4:an.

Rex Bar vill bli Kungsholmens nya kvällshäng med cocktails och musik långt efter solnedgången. (Pressbild)

Kungsholmen växlar upp

Öppningen är också ännu ett tecken på att Kungsholmen håller på att förändras. Under många år har stadsdelen mest förknippats med joggare, bostadsrätter och människor som säger att de “egentligen gillar Söder”. Nu kommer fler restaurang- och barsatsningar som försöker göra området till en destination även kvällstid.

Takbarer har blivit Stockholms nya statusmarkör. Från city till Slussen och Hagastaden slåss krogarna om samma sak: utsikt, kvällssol och gäster som gärna beställer en omgång till när DJ:n höjer volymen vid halv tio.

NENI och Rex Bar öppnar den 15 juni. Lunch och brunch kommer senare under året.