Hotellbranschens största missar: Det här driver gäster till vansinne

Du bor på ett resorthotell. Frukost ingår för alla. Ändå börjar varje morgon med att ett tjugotal semesterfirare står i kö medan en värd metodiskt skriver upp namn och rumsnummer i ett block.

Alla vet att du bor där. Hotellet vet att du bor där. Men ändå genomförs ritualen.

Vi har tidigare skrivit om hur hotell ofta jagar kontroll på bekostnad av upplevelsen. Det här är ett skolboksexempel. Risken att någon utomstående smiter in och äter en croissant är minimal. Irritationen hos hundratals betalande gäster är däremot högst verklig.

När design blir viktigare än sömn

Sedan kommer nästa klassiker: belysningen.

I hotellvärlden verkar det ibland finnas en outtalad tävling i att göra enkla saker svåra. Att släcka lampan från sängen borde inte kräva teknisk examen. Ändå är det förvånansvärt vanligt att gästen efter tio minuter fortfarande springer runt och testar knappar som om rummet styrdes från ett kontrollrum i Houston.

Och när huvudströmbrytaren vid sängen dessutom stänger av eluttaget så att mobilen inte laddas över natten – då har designen gått från idé till sabotage.

Vi har tidigare skrivit om glasdörrar till badrum – läsarnas kanske mest hatade hotelltrend. Samma sak här: snyggare i arkitektpresentationen än i verkligheten.

