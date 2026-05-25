Hotellbranschen älskar att prata om upplevelser. Signaturdoft i lobbyn. Lokala råvaror till frukosten. En kuddemeny lång som en vinlista. Men samtidigt fortsätter några av hotellvärldens mest irriterande problem att överleva år efter år.
Hotellbranschens största missar: Det här driver gäster till vansinne
Och det märkliga är att nästan inget av vår kritik av hotell handlar om pengar enligt hotellexperten Jan Kirstein.
Ta frukosten.
Du bor på ett resorthotell. Frukost ingår för alla. Ändå börjar varje morgon med att ett tjugotal semesterfirare står i kö medan en värd metodiskt skriver upp namn och rumsnummer i ett block.
Alla vet att du bor där. Hotellet vet att du bor där. Men ändå genomförs ritualen.
Vi har tidigare skrivit om hur hotell ofta jagar kontroll på bekostnad av upplevelsen. Det här är ett skolboksexempel. Risken att någon utomstående smiter in och äter en croissant är minimal. Irritationen hos hundratals betalande gäster är däremot högst verklig.
När design blir viktigare än sömn
Sedan kommer nästa klassiker: belysningen.
I hotellvärlden verkar det ibland finnas en outtalad tävling i att göra enkla saker svåra. Att släcka lampan från sängen borde inte kräva teknisk examen. Ändå är det förvånansvärt vanligt att gästen efter tio minuter fortfarande springer runt och testar knappar som om rummet styrdes från ett kontrollrum i Houston.
Och när huvudströmbrytaren vid sängen dessutom stänger av eluttaget så att mobilen inte laddas över natten – då har designen gått från idé till sabotage.
Vi har tidigare skrivit om glasdörrar till badrum – läsarnas kanske mest hatade hotelltrend. Samma sak här: snyggare i arkitektpresentationen än i verkligheten.
Flasklotteriet i badrummet
På tal om badrum.
Varför är texten på hotellens flaskor alltid mikroskopisk.
Shampoo. Conditioner. Body lotion. Shower gel.
Fyra nästan identiska flaskor med textstorlek anpassad för örnar. För alla som passerat tonåren blir morgonrutinen ett lotteri. Ansiktskräm eller balsam. Femtio-femtio.
Sedan har vi mörkläggningsgardinerna – hotellvärldens motsvarighet till att sälja paraplyer med hål i.
Om syftet med ett hotellrum är sömn borde gardinen täcka hela fönstret. Ändå lyckas en tunn ljusstrimma leta sig in i ungefär vart fjärde rum i världen. Klockan 05.14. Tack för den.
Femstjärnigt – men servetten flyger av knät
Och slutligen: stärkta servetter.
Särskilt på femstjärniga hotell i Asien dyker de upp. Servetter så hårda att de studsar från knät efter femton sekunder. Elegant i teorin. Oanvändbart i praktiken.
Det finns en röd tråd här.
Hotellgäster efterfrågar sällan fler knappar, fler rutiner eller mer koncept. De vill sova bra, hitta lampan, förstå flaskorna och äta frukost utan att stå i kö.
Inte mer komplicerat än så. Efter mer än hundra år av modern hotellhistoria borde det inte vara den svåraste uppgiften i huset.
