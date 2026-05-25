Nytt flygbolag i konkurs – ännu ett tecken på att små aktörer pressas bort

Därför klarar inte små flygbolag krisen

Det intressanta är att Zenith inte är ensamt.

Under våren har flera mindre flygbolag tvingats till rekonstruktion eller nedläggning. Amerikanska Spirit Airlines stoppade verksamheten tidigare i år. I Mexico sökte Magnicharters skydd från fordringsägare och i China genomgår Joy Air omstrukturering.

Mönstret är tydligt.

När oljepriser och finansieringskostnader stiger får stora flygbolag ett övertag genom större flottor, bättre inköpsavtal, starkare balansräkningar och möjlighet att flytta kapacitet mellan marknader.

Små operatörer har sällan samma marginaler.

Det är också en utveckling som svenska flygaktörer följer noga. Färre bolag betyder på sikt mindre konkurrens, högre biljettpriser och ökad koncentration till större navflygplatser.

För Norden innebär det i praktiken att kampen om trafiken hårdnar – och att stora hubbar riskerar att stärkas på bekostnad av mindre marknader.

Bakom Zeniths fall finns dessutom ett misslyckat ägarbyte. Bolaget köptes under 2025 av OPUL Jets men fortsatte därefter verksamheten genom inhyrda flygtillstånd efter att ha lämnats av den nya ägaren.

Zenith är ett litet bolag. Men historiskt är det ofta så flygkriser börjar – i periferin, innan effekterna når huvudmarknaden.

