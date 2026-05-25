Flygkrisen fortsätter att skörda offer. Nu går brittiska flygbolaget Zenith Airlines in i administration – den brittiska motsvarigheten till rekonstruktion med konkursskydd – samtidigt som alla flygningar stoppas.
Nytt flygbolag i konkurs – ännu ett tecken på att små aktörer pressas bort
För svenska läsare är det inte bolagets storlek som är det intressanta. Det är signalvärdet.
Zenith blir ännu ett exempel på vad som händer när stigande bränslekostnader, geopolitisk oro och hård prispress möter små bolag med tunna marginaler.
Mitt i bränslekrisen startar nytt flygbolag: ”Det är ett prekärt läge”
Svenska flygbolag har haft några år som mest liknar en hinderbana arrangerad av en lätt sadistisk managementkonsult. Först pandemin.
Alla flyg inställda
Zenith Airlines opererade från London Biggin Hill Airport och flög chartertrafik inom Storbritannien och till närliggande europeiska destinationer.
Bolaget hade en begränsad flotta med ett Bombardier Learjet 45 och två Learjet 75.
Den 15 maj drogs bolagets operativa flygtillstånd in och samtliga flygningar ställdes in, rapporterar The Street
Enligt konkursförvaltaren ligger orsakerna i svagt kassaflöde, obetalda fordringar och problem kopplade till tidigare ägarstruktur.
41 anställda påverkas.
Mitt i bränslekrisen startar nytt flygbolag: ”Det är ett prekärt läge”
Svenska flygbolag har haft några år som mest liknar en hinderbana arrangerad av en lätt sadistisk managementkonsult. Först pandemin.
Därför klarar inte små flygbolag krisen
Det intressanta är att Zenith inte är ensamt.
Under våren har flera mindre flygbolag tvingats till rekonstruktion eller nedläggning. Amerikanska Spirit Airlines stoppade verksamheten tidigare i år. I Mexico sökte Magnicharters skydd från fordringsägare och i China genomgår Joy Air omstrukturering.
Mönstret är tydligt.
När oljepriser och finansieringskostnader stiger får stora flygbolag ett övertag genom större flottor, bättre inköpsavtal, starkare balansräkningar och möjlighet att flytta kapacitet mellan marknader.
Små operatörer har sällan samma marginaler.
Det är också en utveckling som svenska flygaktörer följer noga. Färre bolag betyder på sikt mindre konkurrens, högre biljettpriser och ökad koncentration till större navflygplatser.
För Norden innebär det i praktiken att kampen om trafiken hårdnar – och att stora hubbar riskerar att stärkas på bekostnad av mindre marknader.
Bakom Zeniths fall finns dessutom ett misslyckat ägarbyte. Bolaget köptes under 2025 av OPUL Jets men fortsatte därefter verksamheten genom inhyrda flygtillstånd efter att ha lämnats av den nya ägaren.
Zenith är ett litet bolag. Men historiskt är det ofta så flygkriser börjar – i periferin, innan effekterna når huvudmarknaden.
Analys: Skåne Aviation vill rädda Bromma – men riskerar att bli ännu ett flyghaveri
Realtids flyganalytiker Viggo Cavling tycker att Skåne Aviations nya linje mellan Malmö och Bromma är ett djärvt försök att bryta SAS