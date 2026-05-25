Så lever Sveriges rikingar 2026 – siffrorna de helst hade sluppit visa

De röstar som om Anders Borg fortfarande var finansminister

Om Sveriges miljonärer ensamma fick välja regering skulle det politiska landskapet se helt annorlunda ut.

Moderaterna skulle få egen majoritet med 58,2 procent av rösterna. Sverigedemokraterna landar på 11,9 procent. Socialdemokraterna får 5,2 procent och Miljöpartiet 1,4 procent. De rödgröna partierna samlar tillsammans 13,4 procent.

De viktigaste frågorna enligt gruppen:

• Landets ekonomi: 68,2 procent

• Lag och ordning: 64,9 procent

• Sjukvård: 32,1 procent

• Skola: 30,6 procent

• Invandring: 29,1 procent

• Försvar: 27,6 procent

Klimat hamnar långt ned.

Rikedom verkar alltså inte göra människor mer ideologiskt experimentella. Tvärtom.

Fler bolag, fler resor – men inte alltid större loggor på skjortan.

Rika människor älskar resor mer än prylar

Den gamla bilden av att de rikaste bara jagar nästa bil eller nästa båt håller inte riktigt.

Det största intresset bland Sveriges rika är resor.

61 procent anger resor som ett av sina största intressen. Restaurangbesök kommer tvåa på 53 procent. Kapitalförvaltning och privatekonomi delar tredjeplats med vin på 45 procent vardera. Träning hamnar på 44 procent.

Klockor då – den eviga symbolen för diskret framgång.

30 procent anger det som intresse. Bara fem procent är samlare med fler än tio klockor.

Det visar något oväntat: upplevelser verkar vinna över statusprylar.

De köper fortfarande hus i Spanien – men Italien seglar upp

Utlandsboende är fortfarande en favoritgren.

28 procent äger redan ett boende utomlands. 30 procent planerar att köpa ett nytt.

Spanien är fortsatt dominant – 42 procent av dem som planerar köp tittar där. Men Italien växer snabbast och ökar sitt attraktionsvärde jämfört med tidigare år.

Det finns också ett skifte i resmönster. Weekend i europeisk storstad toppar planerna med 50 procent. Medelhavssemester kommer strax bakom med 47 procent. Sverige hamnar på tredje plats med 46 procent.

Kort sagt: fler Aperol i Milano, färre tre veckor på samma plats.

För många svenska miljonärer börjar frihet med ett boardingkort. Allra helst i en kråka, slang för privatjet.

De rika fortsätter vara rika

Det mest provocerande resultatet är kanske också det minst förvånande. Andelen personer med över 20 miljoner kronor i värdepapper har ökat från 31 till 35 procent. Åtta procent har fortfarande över 100 miljoner kronor i värdepapper.

Samtidigt tror nästan ingen att ekonomin blir sämre.

Sex procent tror att den blir mycket bättre.

38 procent tror att den blir bättre.

Endast två procent tror på försämring.

Det finns en lugn självsäkerhet här. Ingen panik. Ingen undergångsstämning.

Bilarna säger mer än bankkontot

När miljonärerna väljer nästa bil är det inte elbilsrevolution som gäller. Porsche toppar listan över planerade köp, följt av BMW, Volvo, Mercedes och Audi. Tesla har tappat plats i topp fem. 35 procent har tre eller fler bilar i hushållet.

Samtidigt äger nästan hälften båt – och av dessa har 93 procent motorbåt. Gamla pengar må segla.

Nya pengar verkar föredra hästkrafter.

Resor är det nya statussmycket bland Sveriges rikaste.

Den största hemligheten: de försöker inte se rika ut

Det kanske mest oväntade i hela rapporten är att det inte verkar finnas någon extrem konsumtionsfest.

Visst läggs mer pengar på utlandsresor och restauranger. Men kategorier som kläder, exklusiva viner och inredning växer betydligt långsammare än man kunde tro.

Svenska rikingar verkar fortfarande leva efter samma oskrivna regel som präglat landet i generationer: Visa att du har råd – men aldrig att du försöker. Och kanske är det den största statusmarkören av alla.