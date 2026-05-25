Sveriges rikingar är fler än du tror. De röstar mer förutsägbart än de själva kanske vill erkänna. De reser mer, äger fler boenden, fler bolag och fler motorbåtar än genomsnittet – men de verkar samtidigt ganska ointresserade av att skrika om det.
Så lever Sveriges rikingar 2026 – siffrorna de helst hade sluppit visa
Svenska rikingar är inte längre bara industrifamiljer med porträtt i olja och en jaktstuga i Sörmland. Den moderna svenska förmögenheten luktar mer Excel än cigarr, mer datahall än direktionsvåning.
En färsk genomgång av svenska höginkomsttagare från Magasin Connoisseurs årliga Luxury Report ger en ovanligt detaljerad inblick i hur de som tjänar mest lever, konsumerar och tänker. Målgruppen är personer med deklarerad årsinkomst över 2,7 miljoner kronor.
Här är vad som faktiskt skiljer Sveriges rika från resten.
De flesta är inte miljardärer – men många är bolagsbyggare
Glöm bilden av den ensamme finansmannen i kostym. Hälften av de svarande beskriver sig som företagare. Bara 22 procent uppger att de har en vanlig anställning.
Dessutom äger många flera bolag samtidigt.
34 procent äger ett bolag.
23 procent äger två.
15 procent äger tre.
Sex procent äger tio eller fler.
Det här säger något viktigt om svensk rikedom: den byggs oftare genom ägande än genom lön.
De röstar som om Anders Borg fortfarande var finansminister
Om Sveriges miljonärer ensamma fick välja regering skulle det politiska landskapet se helt annorlunda ut.
Moderaterna skulle få egen majoritet med 58,2 procent av rösterna. Sverigedemokraterna landar på 11,9 procent. Socialdemokraterna får 5,2 procent och Miljöpartiet 1,4 procent. De rödgröna partierna samlar tillsammans 13,4 procent.
De viktigaste frågorna enligt gruppen:
• Landets ekonomi: 68,2 procent
• Lag och ordning: 64,9 procent
• Sjukvård: 32,1 procent
• Skola: 30,6 procent
• Invandring: 29,1 procent
• Försvar: 27,6 procent
Klimat hamnar långt ned.
Rikedom verkar alltså inte göra människor mer ideologiskt experimentella. Tvärtom.
Rika människor älskar resor mer än prylar
Den gamla bilden av att de rikaste bara jagar nästa bil eller nästa båt håller inte riktigt.
Det största intresset bland Sveriges rika är resor.
61 procent anger resor som ett av sina största intressen. Restaurangbesök kommer tvåa på 53 procent. Kapitalförvaltning och privatekonomi delar tredjeplats med vin på 45 procent vardera. Träning hamnar på 44 procent.
Klockor då – den eviga symbolen för diskret framgång.
30 procent anger det som intresse. Bara fem procent är samlare med fler än tio klockor.
Det visar något oväntat: upplevelser verkar vinna över statusprylar.
De köper fortfarande hus i Spanien – men Italien seglar upp
Utlandsboende är fortfarande en favoritgren.
28 procent äger redan ett boende utomlands. 30 procent planerar att köpa ett nytt.
Spanien är fortsatt dominant – 42 procent av dem som planerar köp tittar där. Men Italien växer snabbast och ökar sitt attraktionsvärde jämfört med tidigare år.
Det finns också ett skifte i resmönster. Weekend i europeisk storstad toppar planerna med 50 procent. Medelhavssemester kommer strax bakom med 47 procent. Sverige hamnar på tredje plats med 46 procent.
Kort sagt: fler Aperol i Milano, färre tre veckor på samma plats.
De rika fortsätter vara rika
Det mest provocerande resultatet är kanske också det minst förvånande. Andelen personer med över 20 miljoner kronor i värdepapper har ökat från 31 till 35 procent. Åtta procent har fortfarande över 100 miljoner kronor i värdepapper.
Samtidigt tror nästan ingen att ekonomin blir sämre.
Sex procent tror att den blir mycket bättre.
38 procent tror att den blir bättre.
Endast två procent tror på försämring.
Det finns en lugn självsäkerhet här. Ingen panik. Ingen undergångsstämning.
Bilarna säger mer än bankkontot
När miljonärerna väljer nästa bil är det inte elbilsrevolution som gäller. Porsche toppar listan över planerade köp, följt av BMW, Volvo, Mercedes och Audi. Tesla har tappat plats i topp fem. 35 procent har tre eller fler bilar i hushållet.
Samtidigt äger nästan hälften båt – och av dessa har 93 procent motorbåt. Gamla pengar må segla.
Nya pengar verkar föredra hästkrafter.
Den största hemligheten: de försöker inte se rika ut
Det kanske mest oväntade i hela rapporten är att det inte verkar finnas någon extrem konsumtionsfest.
Visst läggs mer pengar på utlandsresor och restauranger. Men kategorier som kläder, exklusiva viner och inredning växer betydligt långsammare än man kunde tro.
Svenska rikingar verkar fortfarande leva efter samma oskrivna regel som präglat landet i generationer: Visa att du har råd – men aldrig att du försöker. Och kanske är det den största statusmarkören av alla.
