Sorgresor har blivit reseindiustrins nya wellnessgren. Från grekiska spa-retreats till psykedeliska program på Jamaica söker allt fler resenärer hjälp att hantera förlust, trauma och hjärtesorg långt bort från vardagens diskberg.
Ny trend: Sorgresorna växer – nu ska även hjärtat checka in på retreat
Förr sörjde man tyst, hemma och gärna bakom stängda dörrar. Nu bokar människor resor för att bearbeta död, separationer, trauma och livskriser tillsammans med andra. Det kallas grief travel och är precis vad det låter som: sorg med helpension.
Enligt Global Grief Counselling Market Size väntas marknaden för sorgterapi växa från 2,73 miljarder dollar 2022 till 4,52 miljarder dollar 2029. Det säger något om samtiden, skriver Euronews. Vi har blivit bättre på att prata om psykisk hälsa, men också bättre på att paketera den i snygga miljöer med yogamatta och ekologisk lunch.
Från Grekland till Jamaica
På Euphoria Retreat i Mystras i Grekland kombineras natur, samtal och holistiska behandlingar. På Ile de Ré i Frankrike erbjuder The Therapy Haven privata stugor, vegansk mat och intensiva program för par och individer.
I Granada lockar Kaliyoga med yoga, vandringar och vegetarisk mat i Sierra Nevadas skugga. I Somerset finns The Arrigo Programme, där terapi, vila och lantlig engelsk ordning ska hjälpa gäster att hantera sorg, utmattning och trauma.
Mest uppmärksamhet väcker kanske Beckley Retreats på Jamaica, där psilocybin används i guidade ceremonier under övervakning av utbildade terapeuter. Det är inte direkt en weekend på spa med gurkvatten. Snarare existentiell storstädning med tropisk fond.
En ny sorts lyx
Det här säger mycket om lyxresandet 2026. Lyx handlar inte längre bara om trådtäthet, infinitypooler och någon som viker handduken till en svan. Det handlar om att få hjälp att känna något, förstå något och kanske släppa något.
Sorgen har blivit en destination. Det låter cyniskt. Men kanske är det också mänskligt. I en tid där många lever långt från familj, ritualer och fasta gemenskaper uppstår nya rum för det vi tidigare gjorde tillsammans.
Perfect Weekend Guide
Euphoria Retreat, Grekland: Holistiskt spa vid Mystras med fokus på emotionell balans.
The Therapy Haven, Frankrike: Privat retreat på Ile de Ré för sorg, stress och relationskriser.
Kaliyoga, Spanien: Yoga, vandringar och emotionell läkning utanför Granada.
The Arrigo Programme, Storbritannien: Personliga program för sorg, trauma och utmattning i Somerset.
Beckley Retreats, Jamaica: Psykedeliskt assisterade retreatprogram med psilocybin och terapeutiskt stöd.
