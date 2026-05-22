Ny trend: Sorgresorna växer – nu ska även hjärtat checka in på retreat

Enligt Global Grief Counselling Market Size väntas marknaden för sorgterapi växa från 2,73 miljarder dollar 2022 till 4,52 miljarder dollar 2029. Det säger något om samtiden, skriver Euronews. Vi har blivit bättre på att prata om psykisk hälsa, men också bättre på att paketera den i snygga miljöer med yogamatta och ekologisk lunch.

På Euphoria Retreat i Mystras i Grekland kombineras natur, samtal och holistiska behandlingar. På Ile de Ré i Frankrike erbjuder The Therapy Haven privata stugor, vegansk mat och intensiva program för par och individer.

I Granada lockar Kaliyoga med yoga, vandringar och vegetarisk mat i Sierra Nevadas skugga. I Somerset finns The Arrigo Programme, där terapi, vila och lantlig engelsk ordning ska hjälpa gäster att hantera sorg, utmattning och trauma.

Mest uppmärksamhet väcker kanske Beckley Retreats på Jamaica, där psilocybin används i guidade ceremonier under övervakning av utbildade terapeuter. Det är inte direkt en weekend på spa med gurkvatten. Snarare existentiell storstädning med tropisk fond.