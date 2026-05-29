Veckans vintips, havskräftbisque och rosé som klarar lite mer

Drick till helgen: Longavi GLUP Rosado 2025, friskhet och röda bär från granitjord

Longaví startades av Julio Bouchon, vars förfäder kom till Chile 1887, och drivs i dag i samarbete med David Nieuwoudt från sydafrikanska Cederberg. Projektet i Maule bygger på gamla druvsorter, país, garnacha och monastrell, odlade i granitpräglad sandjord som ger viner med mer precision än kraft.

GLUP är deras mer direkta linje. Rosado 2025 är fruktig och rak med röda bär och en ren, uppfriskande syra. Den syran är poängen här: bisquens grädde behöver ett glas som skär igenom, inte ett som lägger sig ovanpå. GLUP gör just det, och håller rätten levande sked för sked.



Lanseras fredag 29 maj 2026.

ANNONS

Aromatisk och lättillgänglig: Mulderbosch Rosé 2025, jordgubbar, persika och färska örter

Mulderbosch Vineyards i Western Cape är ett av de sydafrikanska vinhus som länge visat att rosé kan vara både seriöst och rimligt prissatt. Vinmakare Henry Kotzé pressar Cabernet Sauvignon direkt med sex timmars kallmacerering, tillräckligt för att plocka upp frukt och en lätt örtton utan att vinet blir tungt eller tanninigt.

Resultatet är ett vin med jordgubbar, persika och blodgrapefrukt i doften, och en örtton som håller ihop det hela. Det är den tonen som gör jobbet mot bisquen: färska örter och fänkål delar tillräckligt med aromatisk mark för att kombinationen ska kännas genomtänkt.

Fruktsyran är hög och friskar upp grädden. Och till 99 kronor är det ett av de bättre argumenten för att rosé inte behöver vara varken dyrt eller enkelt.

För den som vill gå upp i nivå: Valcuerna El Origen Clarete 2020, kropp, mognad och skarp syra

Bodegas Valcuerna drivs av José Miguel Benés, femte generationens vinmakare i Cordovín i Rioja Alta. Hans vingård är liten, 1,9 hektar, och skörden sker för hand i lådor om 20 kilo. Det är ett hantverk som märks.

ANNONS

Clarete är en traditionell spansk stil, äldre än modern rosé: röda och vita druvor, här Garnacha och Viura, pressas och jäser tillsammans och vilar sedan ett helt år på sin jästfällning.

Resultatet är ett vin med orangerosafärgad nyans, torkade aprikoser och mandelmassa i doften, apelsin och nötter i smaken, och en fruktsyra som är befriande ren. Kroppen är det som skiljer det från de flesta roséviner: det är tillräckligt strukturerat för att möta bisquens gräddfyllda djup på lika villkor.

Det här är inte det lättaste rosévalet. Det är det mest matiga.

Lanseras fredag 29 maj 2026.

Veckans cidertips: Galipette Brut, äpple, hö och bretonsk kust

Galipette Brut tillverkas av kooperativet Les Celliers Associés i Côtes d’Armor, Bretagne, grundat 1953 av tolv lokala äppelodlare. Äpplesorterna Kermerrien, Marie Ménard och Judor skördas för hand och cidern är opastöriserad, ett hantverk som syns i glaset.

Här finns röda äpplen, hö, nötighet, lite krydda och en ton av apelsin med en lätt sötma som inte tar över. Det är inte långsökt: i Bretagne och Normandie lever cider och skaldjur redan nära varandra.

Till bisquen gör cidern samma jobb som ett bra vin, fast från ett annat håll. Äppelsyran lyfter soppans fyllighet, bubblorna lättar upp grädden och den lilla fruktsötman fångar kräftans naturliga sötma. För den som vill ha ett glas utanför vinspåret är det ett väldigt välmotiverat val.

ANNONS

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA och skriver om vin, gastronomi och konsten att äta gott, alltid med fokus på vad som faktiskt händer i glaset när maten är på bordet.