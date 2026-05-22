Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips: krispig tupp och pigga glas med bett
Det finns rätter som ser enkla ut tills man börjar äta dem. Ett flatbröd i handen, krispigt kött, syrlig kål, pepparrot som nyper till och ett grönt, kryddigt avslut av koriander. Sedan händer det där som alltid är ett gott tecken: man tar nästa tugga lite för snabbt.
AVEQIAs krispiga tupp på sotat flatbröd är en sådan rätt. Tuppen tryckkokas mör, plockas ner och steks krispig innan den möter pepparrotsmajonnäs, syrad spetskål och koriandercrust. Det är nordiskt, lite stökigt, väldigt gott, och mer helg än det först verkar.
Här ska vinet inte vara tungt. Det ska ha frisk syra, lite bett och tillräckligt med personlighet för att orka med både krisp, majonnäs och picklat. Därför går veckans spår mot pigga glas som gärna får serveras svalt: chilensk País, Dolcetto från Piemonte, Barbera från Asti och en klassisk bayersk veteöl.
Här kommer tre viner och ett öl som gör flatbrödet till middag på riktigt.
Vintips till ikväll: País Viejo Bouchon 2023, saftigt, lätt och charmigt bångstyrigt
País är en av Chiles historiska druvor, länge nästan bortglömd men i dag en av de roligare vägarna in i landets mer personliga viner. Bouchon arbetar med gamla stockar i Maule, där druvan får en ljus, bärig och örtig karaktär snarare än kraft och tyngd.
I glaset finns körsbär, hallon, torkade blommor och en lätt jordig ton. Till tuppen blir det ett klockrent vardagslyxval: syran fångar upp den syrade spetskålen, den mjuka frukten möter det krispiga köttet och den lilla örtigheten spelar fint mot koriandern. Servera gärna lätt kylt.
Vintips till nästa flatbröd: Massolino Dolcetto d’Alba 2023, mjukt mörkbärigt med italiensk skärpa
Massolino hör hemma i Serralunga d’Alba, en av de där platserna där Piemonte känns mer som en karta över tålamod än som en vinregion. Dolcetto är husets mer direkta röda: fruktigare, mjukare och mindre högtidligt än Nebbiolo, men fortfarande med tydlig italiensk ryggrad.
I glaset finns körsbär, bigarråer och en lätt kryddighet som gör vinet mer matigt än sött. Till tuppen ger det ett fint mörkbärigt djup utan att rätten tappar sin krispighet. Servera det lätt svalt så blir det exakt den sortens röda vin som klarar både pepparrot, kål och fingermat.
Vintips till ikväll. Eller om fem år: Braida Bricco dell’Uccellone 2020, mörkbärigt djup med is i magen
Giacomo Bologna var mannen som övertygade Piemonte om att Barbera kunde vara stort. På 1980-talet började han lagra sin Barbera i franska barriques, ett kontroversiellt val i en region där Nebbiolo alltid fått äran, och resultatet var Bricco dell’Uccellone: ett vin som visade att Barbaras naturligt höga syra och mustiga frukt klarade både tid och trä. I dag driver familjen Bologna vingården vidare med samma övertygelse.
I glaset finns körsbär, plommon, mörk choklad och en lätt tobakston som öppnar sig mer för varje minut i glaset. Syran är Barbaras signum och den är tillräckligt skarp för att skära igenom pepparrotsmajonnäsen och den syrade kålen utan att det mörkare djupet försvinner.
Drick det nu med lite luft i glaset, eller köp en extra flaska och öppna den en fredag när du har glömt att du köpte den. Klarar lätt att lagras fem år och vinner i komplexitet på det.
Veckans öltips: Weihenstephaner Hefe Weissbier, vetebröd, citrus och krydda
Weihenstephan räknas som ett av världens äldsta ännu verksamma bryggerier, och deras Hefe Weissbier är en skolbok i bayersk veteöl utan att kännas museal. Den är fruktig och kryddig med toner av aprikos, citrus, vetebröd och kryddnejlika.
Till tuppen blir det ett mjukare alternativ än saison, men fortfarande med tillräckligt med liv. Vetesötman rundar av pepparroten, kolsyran håller flatbrödet piggt och kryddnejlikan fångar upp koriandern utan att ta över. En väldigt bra öl när maten är krispig, syrlig och äts med händerna.
”När maten äts med händerna får glaset gärna vara lite smartare.”
Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.
