Veckans perfekta vintips: krispig tupp och pigga glas med bett

Vintips till nästa flatbröd: Massolino Dolcetto d’Alba 2023, mjukt mörkbärigt med italiensk skärpa

Massolino hör hemma i Serralunga d’Alba, en av de där platserna där Piemonte känns mer som en karta över tålamod än som en vinregion. Dolcetto är husets mer direkta röda: fruktigare, mjukare och mindre högtidligt än Nebbiolo, men fortfarande med tydlig italiensk ryggrad.

I glaset finns körsbär, bigarråer och en lätt kryddighet som gör vinet mer matigt än sött. Till tuppen ger det ett fint mörkbärigt djup utan att rätten tappar sin krispighet. Servera det lätt svalt så blir det exakt den sortens röda vin som klarar både pepparrot, kål och fingermat.

Vintips till ikväll. Eller om fem år: Braida Bricco dell’Uccellone 2020, mörkbärigt djup med is i magen

Giacomo Bologna var mannen som övertygade Piemonte om att Barbera kunde vara stort. På 1980-talet började han lagra sin Barbera i franska barriques, ett kontroversiellt val i en region där Nebbiolo alltid fått äran, och resultatet var Bricco dell’Uccellone: ett vin som visade att Barbaras naturligt höga syra och mustiga frukt klarade både tid och trä. I dag driver familjen Bologna vingården vidare med samma övertygelse.

I glaset finns körsbär, plommon, mörk choklad och en lätt tobakston som öppnar sig mer för varje minut i glaset. Syran är Barbaras signum och den är tillräckligt skarp för att skära igenom pepparrotsmajonnäsen och den syrade kålen utan att det mörkare djupet försvinner.

Drick det nu med lite luft i glaset, eller köp en extra flaska och öppna den en fredag när du har glömt att du köpte den. Klarar lätt att lagras fem år och vinner i komplexitet på det.

Veckans öltips: Weihenstephaner Hefe Weissbier, vetebröd, citrus och krydda

Weihenstephan räknas som ett av världens äldsta ännu verksamma bryggerier, och deras Hefe Weissbier är en skolbok i bayersk veteöl utan att kännas museal. Den är fruktig och kryddig med toner av aprikos, citrus, vetebröd och kryddnejlika.

Till tuppen blir det ett mjukare alternativ än saison, men fortfarande med tillräckligt med liv. Vetesötman rundar av pepparroten, kolsyran håller flatbrödet piggt och kryddnejlikan fångar upp koriandern utan att ta över. En väldigt bra öl när maten är krispig, syrlig och äts med händerna.

”När maten äts med händerna får glaset gärna vara lite smartare.”

Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.