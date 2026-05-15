Ett glas vin kan kännas som världens bästa idé en fredagskväll. Man blir lite mjukare i kanterna, lite roligare, lite mer övertygad om att man borde starta podcast med tre gamla kompisar från gymnasiet. Sedan kommer morgonen efter. Plötsligt känns livet som ett olöst grupparbete.
Därför får du ångest dagen efter några glas vin – forskarna förklarar varför
Fenomenet har till och med fått ett namn: “hangxiety”. En bakfylla med psykisk krydda. Inte bara huvudvärk och törst, utan också oro, skam, irritation och känslan av att man kanske förstörde sitt liv genom att säga “vi måste ses snart” till fel person.
Hjärnan går från fest till panikläge
Alkohol påverkar hjärnans signalsubstanser på flera sätt samtidigt, skriver NY Times. Först kommer belöningen. Dopaminet stiger och världen känns lite enklare. Alkohol förstärker också ämnet GABA som lugnar hjärnan och gör att man slappnar av.
Samtidigt bromsas glutamat, ett ämne som hjälper oss att tänka klart och minnas saker. Det är därför man ibland vaknar med ett diffust minne av att man diskuterade padelbanor med en främling i trettio minuter.
Problemet är att hjärnan alltid vill tillbaka till normalläge. När alkoholen lämnar kroppen slår systemet tillbaka åt andra hållet. Då kommer oron, stressen och den mentala dimman.
Forskare vid bland annat University of Birmingham och Yale menar att många helt enkelt blir sämre på att reglera känslor dagen efter alkohol. Små problem känns större. Ett obesvarat sms känns som ett haveri. Ett vanligt ansiktsuttryck från partnern kan tolkas som början på skilsmässa.
Sömnbristen gör allt värre
Många tror att alkohol hjälper sömnen. Det stämmer ungefär lika bra som att kebab är en grönsak för att sallad ingår.
Man somnar ofta snabbare efter några glas, men sömnen blir sämre. Framför allt minskar REM-sömnen, den viktiga delen där hjärnan återhämtar sig känslomässigt. Lägg till vätskebrist, dåligt blodsocker och eventuella sociala fadäser så har du en perfekt storm.
För vissa är problemen större än för andra. Personlighet, genetik, vikt och hur mycket man ätit spelar roll. Blyga personer verkar enligt forskning oftare få ångest dagen efter.
Därför kan två snabba glas vin vara värre än fyra långsamma
Så minskar du risken för “hangxiety”
Tyvärr finns ingen mirakelkur. Kroppen måste göra jobbet själv. Men det finns några saker som hjälper:
Drick långsammare. Alkohol är ingen sprint.
Varva med vatten. Din hjärna gillar vätska mer än naturvin.
Ät ordentligt innan och under kvällen.
Sov så mycket du kan dagen efter. En eftermiddagslur är ibland bättre än alla självhjälpsböcker i världen.
Och kanske viktigast av allt: ta inte morgonens katastroftankar på fullt allvar. Bakfyllehjärnan är ungefär lika pålitlig som en mäklare på visning.
Tecken på att du drabbats av “hangxiety”:
• Du läser igenom dina sms som om de vore bevismaterial i en rättegång.
• Du tror att alla är arga på dig trots att ingen hört av sig.
• Du får existentiell ångest av att öppna Instagram.
• Du lovar dig själv att aldrig dricka igen fram till nästa fredag.
