Därför får du ångest dagen efter några glas vin – forskarna förklarar varför

Sömnbristen gör allt värre

Många tror att alkohol hjälper sömnen. Det stämmer ungefär lika bra som att kebab är en grönsak för att sallad ingår.

Man somnar ofta snabbare efter några glas, men sömnen blir sämre. Framför allt minskar REM-sömnen, den viktiga delen där hjärnan återhämtar sig känslomässigt. Lägg till vätskebrist, dåligt blodsocker och eventuella sociala fadäser så har du en perfekt storm.

För vissa är problemen större än för andra. Personlighet, genetik, vikt och hur mycket man ätit spelar roll. Blyga personer verkar enligt forskning oftare få ångest dagen efter.

Så minskar du risken för “hangxiety”

Tyvärr finns ingen mirakelkur. Kroppen måste göra jobbet själv. Men det finns några saker som hjälper:

Drick långsammare. Alkohol är ingen sprint.

Varva med vatten. Din hjärna gillar vätska mer än naturvin.

Ät ordentligt innan och under kvällen.

Sov så mycket du kan dagen efter. En eftermiddagslur är ibland bättre än alla självhjälpsböcker i världen.

Och kanske viktigast av allt: ta inte morgonens katastroftankar på fullt allvar. Bakfyllehjärnan är ungefär lika pålitlig som en mäklare på visning.

Bakfylleångest är modern människas motsvarighet till medeltidens syndabekännelse. (Foto: Canva)

Tecken på att du drabbats av “hangxiety”:

• Du läser igenom dina sms som om de vore bevismaterial i en rättegång.

• Du tror att alla är arga på dig trots att ingen hört av sig.

• Du får existentiell ångest av att öppna Instagram.

• Du lovar dig själv att aldrig dricka igen fram till nästa fredag.

