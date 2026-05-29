Toppekonom varnar för USA:s statsskuld - riskerar att explodera

David Kelly på JPMorgan är inte särskilt optimistisk vad gäller framtidens statsskuld i USA. (Foto: AP/TT/Pressbild).

JPMorgans chefstrateg David Kelly har målat upp fem scenarion för vart USA:s statsskuld tar vägen. Inget av dem är särskilt tilltalande för landet.

USA:s snabbt växande statsskuld riskerar att bli en av det kommande decenniets största ekonomiska utmaningar.

Det varnar David Kelly, chefsstrateg på JPMorgan Asset Management, för.

I en ny analys skissar han fem möjliga utvecklingsvägar för landets offentliga finanser. Även i det mest optimistiska scenariot fortsätter skuldbördan att öka kraftigt.

Stigit kraftigt

USA statsskuld har stigit från 31 procent av BNP år 2001 till omkring 101 procent i dag.

Budgetunderskottet väntas uppgå till nära 1 900 miljarder dollar i år, samtidigt som räntebetalningarna för första gången överstiger en biljon dollar på årsbasis, skriver Fortune.

Kelly bedömer att det mest sannolika scenariot är en gradvis försämring där skulden fortsätter att växa och driver upp statens lånekostnader.

I hans huvudscenario stiger skulden till omkring 130 procent av BNP år 2036.

Ökar i alla scenarion

Det mest positiva utfallet bygger på stark produktivitetstillväxt från AI, högre arbetskraftstillväxt och politisk återhållsamhet.

Men även då väntas skuldkvoten stiga till cirka 115 procent av BNP under de kommande tio åren.

Det mörkaste scenariot är en regelrätt skuldkris där investerarnas förtroende för amerikanska statsobligationer urholkas.

En sådan utveckling skulle kunna utlösas av politiska låsningar kring skuldtaket eller ifrågasättanden av centralbankens oberoende.

Konsekvensen skulle bli stigande räntor, en svagare dollar och kraftiga fall på finansmarknader världen över.

Svårt att genomföra förändringar

Analysen kommer samtidigt som Internationella valutafonden, IMF, varnar för att växande offentliga skulder blivit ett globalt problem snarare än ett enskilt amerikanskt fenomen.

Trots den dystra bilden ser Kelly små möjligheter till en snabb lösning.

Stora nedskärningar i offentliga utgifter bedöms som politiskt svårgenomförbara, samtidigt som breda skattehöjningar saknar stöd.

Slutsatsen är att USA sannolikt kommer att fortsätta på den inslagna vägen – med växande skulder, återkommande politiska konflikter och ett ökande beroende av stark ekonomisk tillväxt för att hålla utvecklingen under kontroll.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

