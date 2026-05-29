JPMorgans chefstrateg David Kelly har målat upp fem scenarion för vart USA:s statsskuld tar vägen. Inget av dem är särskilt tilltalande för landet.
Toppekonom varnar för USA:s statsskuld - riskerar att explodera
USA:s snabbt växande statsskuld riskerar att bli en av det kommande decenniets största ekonomiska utmaningar.
Det varnar David Kelly, chefsstrateg på JPMorgan Asset Management, för.
I en ny analys skissar han fem möjliga utvecklingsvägar för landets offentliga finanser. Även i det mest optimistiska scenariot fortsätter skuldbördan att öka kraftigt.
Stigit kraftigt
USA statsskuld har stigit från 31 procent av BNP år 2001 till omkring 101 procent i dag.
Budgetunderskottet väntas uppgå till nära 1 900 miljarder dollar i år, samtidigt som räntebetalningarna för första gången överstiger en biljon dollar på årsbasis, skriver Fortune.
Kelly bedömer att det mest sannolika scenariot är en gradvis försämring där skulden fortsätter att växa och driver upp statens lånekostnader.
I hans huvudscenario stiger skulden till omkring 130 procent av BNP år 2036.
Ökar i alla scenarion
Det mest positiva utfallet bygger på stark produktivitetstillväxt från AI, högre arbetskraftstillväxt och politisk återhållsamhet.
Men även då väntas skuldkvoten stiga till cirka 115 procent av BNP under de kommande tio åren.
Det mörkaste scenariot är en regelrätt skuldkris där investerarnas förtroende för amerikanska statsobligationer urholkas.
En sådan utveckling skulle kunna utlösas av politiska låsningar kring skuldtaket eller ifrågasättanden av centralbankens oberoende.
Konsekvensen skulle bli stigande räntor, en svagare dollar och kraftiga fall på finansmarknader världen över.
Svårt att genomföra förändringar
Analysen kommer samtidigt som Internationella valutafonden, IMF, varnar för att växande offentliga skulder blivit ett globalt problem snarare än ett enskilt amerikanskt fenomen.
Trots den dystra bilden ser Kelly små möjligheter till en snabb lösning.
Stora nedskärningar i offentliga utgifter bedöms som politiskt svårgenomförbara, samtidigt som breda skattehöjningar saknar stöd.
Slutsatsen är att USA sannolikt kommer att fortsätta på den inslagna vägen – med växande skulder, återkommande politiska konflikter och ett ökande beroende av stark ekonomisk tillväxt för att hålla utvecklingen under kontroll.
