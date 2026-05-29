Toppekonom varnar för USA:s statsskuld - riskerar att explodera

I en ny analys skissar han fem möjliga utvecklingsvägar för landets offentliga finanser. Även i det mest optimistiska scenariot fortsätter skuldbördan att öka kraftigt.

Stigit kraftigt

USA statsskuld har stigit från 31 procent av BNP år 2001 till omkring 101 procent i dag.

Budgetunderskottet väntas uppgå till nära 1 900 miljarder dollar i år, samtidigt som räntebetalningarna för första gången överstiger en biljon dollar på årsbasis, skriver Fortune.

Kelly bedömer att det mest sannolika scenariot är en gradvis försämring där skulden fortsätter att växa och driver upp statens lånekostnader.

I hans huvudscenario stiger skulden till omkring 130 procent av BNP år 2036.