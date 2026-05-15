Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips, kalvbrässvåffla och vita viner med kropp
Det finns våfflor som hör hemma med sylt och grädde. Och så finns det våfflor som kräver en helt annan sorts respekt.
Kärnmjölksvåffla med stekt kalvbräss, persiljekräm, sotad grön sparris och äppelsirap är precis en sådan rätt. Den är frasig, smörig och grön på samma gång: våfflan ger värme och krisp, kalvbrässen djup och nötig elegans, persiljekrämen lyfter med klorofyll och äppelsirapen drar in sötma och vinäger i samma rörelse.
Här behöver glaset inte vara tunt, syrligt och nervöst. Det behöver ha kropp. Därför går veckans spår till vita viner som klarar både fett, frasighet och grönska: franska flaskor med friskhet och struktur, ett texturrikt spanskt sidospår och två sydfranska viner som visar varför vitt vin kan vara lika matigt som rött.
Om ni av någon anledning inte vill ha kalvbräss, kan det vara att ni inte får tag på det, inte gillar det eller inte orkar med att blanchera och fritera. Byt då ut kalvbrässen mot kycklinglårfilé, men salta på lite extra och strunta i blanchering. Receptet funkar som en del i en middag för 8-10 personer. Äter ni bara våfflan så passar mängderna till 4 – 6 personer.
Här kommer fyra vita viner och ett öl som gör våfflan mer än bara en våffla:
Vintips till ikväll: Joel Delaunay Le Grand Ballon Sauvignon Blanc 2024, grönt, friskt och rakt
Joël Delaunay gör vin i Touraine i Loire, där Sauvignon Blanc får en annan ton än i de mest högljudda exemplen från Nya världen. Le Grand Ballon är aromatiskt, friskt och tydligt citrusdrivet, men har också en mineralisk kant som gör det mer matvänligt än enkelt.
Till kalvbrässvåfflan fungerar det som den pigga öppningen. Syran håller persiljekrämen ren, citrusen möter äppelsirapen och den gröna tonen gör att sparrisen känns mer som en tillgång än en svår råvara. Det här är flaskan för den som vill låta rätten vara generös, men inte tung.
Vintips till helgen: E. Guigal Côtes du Rhône Blanc 2024, sydfransk kropp utan tyngd
Guigal är ett av Rhônedalens stora namn, men det här vinet visar den mer tillgängliga sidan av huset. Côtes du Rhône Blanc bygger på Viognier, Roussanne, Marsanne, Clairette, Bourboulenc och Grenache Blanc, precis den sorts blandning som ger både aromatik, kropp och friskhet.
I glaset finns aprikos, gula päron, vita blommor, bivax och en liten kryddighet av vitpeppar. Till kalvbrässvåfflan är det ett ovanligt användbart helgval: tillräckligt fylligt för den stekta kalvbrässen och våfflans smörighet, men med citrus och fräschör nog för persiljekräm, sparris och äppelsirap.
Vintips till källaren: Palmer & Co Blanc de Blancs 2019, champagne med fras och framtid
Palmer & Co är ett kooperativ i Champagne med stark förankring i Reims och flera av regionens klassiska byar. Blanc de Blancs betyder att vinet görs på Chardonnay, och årgången 2019 ger både mogen frukt och den där strama fräschören som gör champagne så användbart till mat.
Här finns gröna äpplen, fransk nougat, mineral, rostat bröd, persika och grapefrukt. Till kalvbrässvåfflan blir det nästan för logiskt: bubblorna lyfter våfflans frasighet, syran håller kalvbrässen ren och de rostade tonerna möter den nötiga smaken i både våffla och stekyta. Drick nu om helgen kräver det, eller lägg undan några flaskor och låt brödigheten växa.
Veckans öltips: Saison Dupont, kryddigt, torrt och frasigt i rätt riktning
Brasserie Dupont i belgiska Hainaut har bryggt öl sedan 1844, och Saison Dupont är en av de där flaskorna som förklarar en hel ölstil utan att behöva hålla föredrag. Saison är torrt, kryddigt och friskt, med toner av knäckebröd, apelsinskal, kryddnejlika och aprikos.
Till rätten gör ölet något väldigt praktiskt. Kolsyran lättar upp våfflan, den torra beskan skär genom kalvbrässen och kryddigheten plockar upp både äppelsirap och örter. Det blir mindre vinkällare, mer lantlig söndagslunch i Belgien, och det är inte alls dumt.
Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.
