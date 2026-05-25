Glöm spisen och kranen – här är sekundersrutinen som lugnar hjärnan

Vi människor lämnar ofta hemmet på autopilot utan en bra sekundersrutin. Kaffet i handen, mobilen i fickan, ett snabbt ryck i dörren – och sedan kommer den klassiska känslan 20 minuter senare.

Stängde jag av spisen.

Lät jag kranen stå på.

Går diskmaskinen fortfarande.

Ett medvetet avbrott i autopiloten

Idén bakom glastricket är att skapa ett litet mentalt hack. När du ser något ovanligt i köket – ett glas på ett papper i vasken – bryts rutinen för en sekund.

Den sekunden räcker ofta för att hjärnan ska registrera omgivningen bättre.

Du kastar en sista blick mot köket. Ser att spisen är av. Känner efter om vattenkranen är stängd. Och framför allt: du minns att du faktiskt gjorde kontrollen.

Det är inte magi. Det är beteendepsykologi i låg upplösning.