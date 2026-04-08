Det finns få saker svenskar tar på lika stort allvar som sitt kaffe. Nu får vi ytterligare ett argument att hälla upp en kopp till. En ny studie visar nämligen att kaffedrickande kan ha en positiv effekt för personer som drabbats av tjock- och ändtarmscancer.
Ny studie: Kaffe kopplas till lägre dödlighet i cancer
Forskare har analyserat data om kaffe från cirka 5 400 patienter och sett ett tydligt mönster: de som drack kaffe regelbundet hade ungefär 20 procent lägre risk att dö under uppföljningstiden. Dessutom verkade sjukdomen utvecklas långsammare och återkom mer sällan.
Det låter nästan för bra för att vara sant. Och det är det förstås delvis också.
Inte en mirakeldryck – men inte heller oskyldig
Kaffe innehåller tusentals ämnen, många med antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Det kan också snabba på tarmens rörelser, vilket i teorin hjälper kroppen att bli av med skadliga ämnen snabbare. Det är den biologiska logiken bakom resultaten.
Men som alltid med studier av den här typen finns ett problem: människor som dricker kaffe skiljer sig ofta från dem som inte gör det. De lever annorlunda, äter annorlunda och har andra vanor. Med andra ord kan kaffet vara en del av förklaringen – men knappast hela.
En sjukdom som ökar – och skrämmer
I Sverige diagnostiseras ungefär 6 000–6 500 nya fall av tjock- och ändtarmscancer varje år. Det gör sjukdomen till en av de vanligaste cancerformerna i landet och står för omkring 10 procent av alla cancerfall.
Fördelningen är relativt jämn mellan könen, och överlevnaden har förbättrats tack vare bättre behandlingar och screening. I dag lever omkring 60–65 procent minst fem år efter diagnos.
Samtidigt finns en oroande trend: i vissa grupper ökar sjukdomen, trots att vården blir bättre.
Så vad gör man med den här informationen?
Man fortsätter dricka sitt kaffe. Men man gör det utan att inbilla sig att det är medicin.
Slutsats: kaffe hjälper – men läkaren gör jobbet
Det är frestande att vilja tro att livets små njutningar också är lösningen på livets stora problem. Ibland är det sant, oftast inte.
Kaffe verkar kunna bidra till bättre prognos vid en svår sjukdom. Det är goda nyheter. Men det ersätter inte behandling, screening eller sunt förnuft.
Däremot gör det morgonen lite enklare. Och i ett land där halva befolkningen ändå står lutad över en kaffemaskin innan klockan nio kan man konstatera: vi ligger redan bra till.
