Veckans perfekta vintips funkar till Hamachi och japansk vårkänsla

Vintips till helgen: Adegas Terra de Asorei ”Nai e Señora” Albariño 2024, Havsvindar på flaska

Från den spanska Atlantkusten kommer detta vin som är som gjort för rå fisk. Det doftar av aprikos, lime och vita blommor, men det är i smaken det händer: här finns en tydlig havssälta som gifter sig fenomenalt med Hamachin. Det är krispigt, energiskt och har en mineralitet som påminner om våta stenar. Ett perfekt val för dig som vill ha finess och fräschör till lördagsmiddagen.

199 kr | artnr 7926201 | 750 ml | Spanien



Vintips till källaren: Schloss Johannisberg Gelblack Riesling Trocken 2024, En klassiker

Schloss Johannisberg har arbetat med Riesling i århundraden, och det märks. Gelblack Riesling Trocken 2024 är knastertorr, stram och mineraldriven, med toner av lime, flinta och vita blommor. Syran är imponerande precis och ger vinet en tydlig ryggrad, samtidigt som det redan nu har den där rena, nästan svala elegansen som gör det mycket användbart till fiskrätter med finess. Här blir det en kombination där vinets struktur och mineralitet möter rättens klarhet på ett väldigt övertygande sätt. Men det här är också flaskan för dig som gärna köper några extra och lägger undan. Med lite tid kommer djupet sannolikt att öka, och den som har tålamod får ett vin som kan utvecklas mycket vackert.

219 kr | artnr 7354001 | 750 ml | Tyskland



Veckans öltips: Asahi Super Dry, Japansk krispighet

Ibland är öl helt enkelt ett bättre val än vin, särskilt när soja och wasabi finns med i bilden. Asahi Super Dry är Japans mest kända öl och berömd för sin torra, rena stil. Den lätta humlebeskan och den friska kolsyran rensar gommen mellan tuggorna och gör att rättens rena smaker får stå kvar i centrum. Det här är ingen komplicerad matchning, men det är heller inte poängen. Ibland är det just enkelheten som gör det så bra.

18 kr | artnr 155603 | 330 ml | Japan

Detta vintips är framtaget i samarbete med AVEQIA:s kulinariska ledning Mikael Björkqvist. På AVEQIA använder vi gastronomins kraft för att bygga starka team och grupper genom matlagning i grupp. I våra menyer fokuserar vi på att låta råvarorna tala för sig själva och hitta kombinationer där mat och dryck lyfter varandra till en högre nivå, utan att det blir krångligt.

