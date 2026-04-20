Kocken avslöjar: så håller bananer i två veckor

Kylskåpet – bananens oväntade fristad

När bananen blivit gul är det dags att tänka om. In i kylen, gärna i grönsakslådan.

Kocken Rachel Sherwood är tydlig: kylan bromsar mognaden rejält. Inte stoppar – men bromsar tillräckligt för att ge dig upp till två veckor extra.

Skalet blir brunt. Det är här många ger upp. Men det är kosmetik. Inuti är bananen fortfarande fast, söt och fullt ätbar.

Det här är lite som hotellbadrum med glasväggar – det ser snyggt ut men fungerar sämre än man tror. Här är det tvärtom: det ser sämre ut men fungerar bättre.

Bruna fläckar = bananen har känslor. (Foto: Canva)

Grön banan? Håll dig borta från kylen

Kalla temperaturer är inte för alla. Gröna bananer ska ligga framme. Annars stannar de i utvecklingen och blir smaklösa – ungefär som ett projekt som fastnar i en styrgrupp.

Vill du skynda på processen? Lägg dem i en papperspåse med ett äpple. Etylen i kontrollerad dos. Som att ge bananen en deadline.

När är det för sent

Har skalet gått från prickigt till helsvart är loppet i princip kört – i alla fall om du tänkt äta den rakt av. Men då börjar nästa karriär: bananbröd, smoothie eller frys.

Och där finns en liten poäng som är större än den låter: nästan all mat som slängs hade kunnat räddas med en annan plan.

Slutsats: tajming slår teknik

Först köksbänken. Sedan kylskåpet. Inte svårare än så.

Det är inte en revolution. Men det räcker för att din frukost ska överleva veckan. Och i ett kök är det ibland det enda som krävs.

