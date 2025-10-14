Dagensps.se
Weekend
Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin

Ett glas vin om dagen håller tristessen borta – men inte forskarna. (Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Forskningen om vin är tydlig: alkohol är aldrig nyttigt – men ibland lite mindre farligt. En ny genomgång i The Telegraph visar att det faktiskt finns elva år i livet då kroppen hanterar alkohol bäst. Perfekt för dig som älskar vin, men ogillar bakfylla, ångest och åldrande på cellnivå.

Vin – fiende redan i fosterstadiet

Vi börjar från början – alltså innan du ens börjat andas. Dricker mamman under graviditeten får barnet mindre hjärnvolym och sämre kognitiva förmågor. Det är inte direkt något man vill ha i sitt livspaket. Ändå dricker nära var tionde gravid kvinna i världen alkohol. Det är som att rulla ut röda mattan för ett liv med dåliga beslut.

Det sägs att vin blir bättre med åldern. Tyvärr gäller inte detsamma för vinälskaren. (Foto: Pexels)
Tonåren – dumhetens gyllene era

Sedan kommer tonåren, den biologiska komedin där hjärnans belöningssystem vaknar långt innan impulskontrollen hinner upp. Louise Mewton vid Sydneys universitet förklarar det så här i Telegraph: ”Tonåringar har ett fullt fungerande gaspedalssystem – men ingen broms.”

WHO:s studie från 2024 visar att 12 procent av svenska elvaåriga pojkar redan druckit alkohol. I England är siffran tre gånger högre. Man kan undra varför – men svaret är enkelt: vuxna gör det, och hjärnan skriker ”mer!”. Resultatet syns på akuten. Som professor David Nutt uttrycker det: ”Ungdomar skadas av alkohol, för de ramlar, slåss och får hjärnskador.” En rimlig sammanfattning av varje fredag kväll i en genomsnittlig svensk småstad.

Den perfekta balansen: tillräckligt mycket vin för charm, inte så mycket att du börjar dansa ensam. (Foto: Pexels)

Klimakteriet – vinets hämnd

För kvinnor kommer sedan klimakteriet – den period i livet då hormonerna gör uppror och ett glas vin plötsligt känns som att hälla bensin på en brasa. Enligt nutritionsexperten Federica Amati bryts alkoholen långsammare ner eftersom enzymet som gör jobbet minskar. Resultat: längre baksmällor och ökad risk för bröstcancer. Inte direkt en säljande meny.

Läs även: Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana

Ålderdomen – när kroppen säger ifrån

Efter 60 börjar kroppen helt enkelt protestera. Samma mängd alkohol som tidigare gav en lätt eufori leder nu till att man tappar balansen, får yrsel eller plötsligt glömmer var man ställde bilen. Kombinationen alkohol och mediciner kan dessutom vara lika explosiv som vodka och tändstickor.

De gyllene åren – mellan 25 och 35

Men låt oss ändå skåla – för åren mellan 25 och 35. Det är då kroppen klarar alkohol bäst. Levern är i toppform, hjärnan färdigbakad och du har fortfarande ork att gå hem från krogen utan att beställa taxi för 900 kronor. De här åren är, enligt forskarna, de minst skadliga att dricka.

Inte för att alkohol plötsligt blir nyttigt, men för att du åtminstone har de biologiska förutsättningarna att överleva en flaska vin på midsommar. Efter 35 går det som bekant utför – både med förbränning, hud och tålamod. Två glas rödvin blir lätt tre dagar av ångest, halsbränna och självförakt.

Vinprovning eller livskris? Ibland är skillnaden hårfin. (Foto: Pexels)

Slutsats ditt nästa glas vin

Alkohol är aldrig riskfri, men ibland lite mindre farlig. Så om du är mellan 25 och 35 – njut av ett glas, men med stil. Är du yngre, äldre eller gravid: testa alkoholfritt. Det smakar numera nästan lika gott – och baksmällan är helt obefintlig.

Källa: The Telegraph, WHO, Oxford University, Imperial College London

Perfect Weekend Guide: den perfekta åldern för ett glas vin

• Minst skadligt att dricka: 25–35 år
• Mest skadligt: före födseln, tonåren, klimakteriet och hög ålder
• Alkohol ökar risken för cancer, demens och åldersrelaterade sjukdomar
• Sverige: 12 procent av elvaåriga pojkar har druckit alkohol, enligt WHO 2024

Vill du läsa mer om vin och hälsa? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana och Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga.



ÅlderHälsaMat & VinVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

