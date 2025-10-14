Forskningen om vin är tydlig: alkohol är aldrig nyttigt – men ibland lite mindre farligt. En ny genomgång i The Telegraph visar att det faktiskt finns elva år i livet då kroppen hanterar alkohol bäst. Perfekt för dig som älskar vin, men ogillar bakfylla, ångest och åldrande på cellnivå.
Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin
Vin – fiende redan i fosterstadiet
Vi börjar från början – alltså innan du ens börjat andas. Dricker mamman under graviditeten får barnet mindre hjärnvolym och sämre kognitiva förmågor. Det är inte direkt något man vill ha i sitt livspaket. Ändå dricker nära var tionde gravid kvinna i världen alkohol. Det är som att rulla ut röda mattan för ett liv med dåliga beslut.
Tonåren – dumhetens gyllene era
Sedan kommer tonåren, den biologiska komedin där hjärnans belöningssystem vaknar långt innan impulskontrollen hinner upp. Louise Mewton vid Sydneys universitet förklarar det så här i Telegraph: ”Tonåringar har ett fullt fungerande gaspedalssystem – men ingen broms.”
WHO:s studie från 2024 visar att 12 procent av svenska elvaåriga pojkar redan druckit alkohol. I England är siffran tre gånger högre. Man kan undra varför – men svaret är enkelt: vuxna gör det, och hjärnan skriker ”mer!”. Resultatet syns på akuten. Som professor David Nutt uttrycker det: ”Ungdomar skadas av alkohol, för de ramlar, slåss och får hjärnskador.” En rimlig sammanfattning av varje fredag kväll i en genomsnittlig svensk småstad.
Klimakteriet – vinets hämnd
För kvinnor kommer sedan klimakteriet – den period i livet då hormonerna gör uppror och ett glas vin plötsligt känns som att hälla bensin på en brasa. Enligt nutritionsexperten Federica Amati bryts alkoholen långsammare ner eftersom enzymet som gör jobbet minskar. Resultat: längre baksmällor och ökad risk för bröstcancer. Inte direkt en säljande meny.
Ålderdomen – när kroppen säger ifrån
Efter 60 börjar kroppen helt enkelt protestera. Samma mängd alkohol som tidigare gav en lätt eufori leder nu till att man tappar balansen, får yrsel eller plötsligt glömmer var man ställde bilen. Kombinationen alkohol och mediciner kan dessutom vara lika explosiv som vodka och tändstickor.
De gyllene åren – mellan 25 och 35
Men låt oss ändå skåla – för åren mellan 25 och 35. Det är då kroppen klarar alkohol bäst. Levern är i toppform, hjärnan färdigbakad och du har fortfarande ork att gå hem från krogen utan att beställa taxi för 900 kronor. De här åren är, enligt forskarna, de minst skadliga att dricka.
Inte för att alkohol plötsligt blir nyttigt, men för att du åtminstone har de biologiska förutsättningarna att överleva en flaska vin på midsommar. Efter 35 går det som bekant utför – både med förbränning, hud och tålamod. Två glas rödvin blir lätt tre dagar av ångest, halsbränna och självförakt.
Slutsats ditt nästa glas vin
Alkohol är aldrig riskfri, men ibland lite mindre farlig. Så om du är mellan 25 och 35 – njut av ett glas, men med stil. Är du yngre, äldre eller gravid: testa alkoholfritt. Det smakar numera nästan lika gott – och baksmällan är helt obefintlig.
Källa: The Telegraph, WHO, Oxford University, Imperial College London
Perfect Weekend Guide: den perfekta åldern för ett glas vin
• Minst skadligt att dricka: 25–35 år
• Mest skadligt: före födseln, tonåren, klimakteriet och hög ålder
• Alkohol ökar risken för cancer, demens och åldersrelaterade sjukdomar
• Sverige: 12 procent av elvaåriga pojkar har druckit alkohol, enligt WHO 2024
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
