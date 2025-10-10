Dagensps.se
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana

Fredag klockan 17 – och korkskruven vet vad som gäller.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare.

Tipsen leveras av vår egen vinexpert Alex Stolhandske. Hon är texasfödd och bosatt i Sverige. Med femton års erfarenhet av vinvärlden skriver hon om vin, resor och konsten att leva gott.

Lone Star Lager – Texas stolthet i burkform

Lone Star Beers påstående om att vara “The National Beer of Texas” är en av de mest långlivade slogans i ölvärlden – och jag känner mig nästan skyldig att uppmärksamma Sverige på detta öl. Det finns inget som en texan uppskattar mer än en enkel, lättdrucken öl – och det är precis vad Lone Star Lager är. Brygden innehåller humle från nordvästra USA och kvalitetsspannmål från de centrala och norra slätterna, vilket ger en frisk, ren och välbalanserad lager med lätta brödiga toner och en antydan av stenfruktssötma. Lone Star Lager står för tradition, hantverk och texansk stolthet men framför allt är det en riktigt god och lätt lager som passar till allt från en saftig burgare till en fräsch sallad, eller varför inte till en påse chips och ett sträckkolland av True Detective för att väcka din inre Rust Cohle.

Pris: 19:40 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/ol/lone-star-lager-8583203/
(ordervara)

Vintips till källaren: Henriot Millésime 2015 – Klassisk champagne för din kyl

En ny årgång från Champagne Henriot har släppts – och 2015 lämnar inget åt slumpen. Årgången 2015 var en av de varmaste på flera decennier, men Henriot Millésime 2015 bär ändå husets karaktäristiska finess från sina Premier och Grand Cru-vingårdar. Generös gyllene frukt, rostat brioche, rött äpple, och en lätt nötighet lyfts av en kritig mineralitet. 2015 är ett skolexempel på kraft utan att förlora den klara, precisa frukten och den intensiva mineraliteten. Som man brukar säga – Champagne är till för att fira – och därför bör du alltid ha en flaska i kylen. Värt att nämna: du hittar inte ett bättre pris på den här champagnen någonstans i världen.

Pris: 499 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/henriot-7771001/

Vintips till ikväll: Furling Dry Furmint – Ungerskt fynd med vulkanisk energi

Furmint är en druva som främst förknippas med de söta vinerna från Tokaj, men den torra varianten levererar imponerande kvalitet för pengarna. De samma vulkaniska jordarna som ger de berömda söta vinerna deras karaktär, skänker även den torra Furminten sin typiska mineralitet och pigga syra. Den ovanliga druvan jämförs ofta med en blandning av Chardonnay och Riesling – men med en egen rökig, salt kant. Furling Dry Furmint bjuder på generös frukt med citrus, äpple och ett stänk av krusbär, tillsammans med en lätt blommig ton och inslag av torkade örter – allt vilande på en vacker vulkanisk mineralitet. Ett härligt vin för en lat helg med take-away-dumplings på menyn.

Pris: 99 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/furling-215701/

“Bara ett glas” – känd sista lögn innan helgen.

Vintips till nästa middag: Biserno Insoglio del Cinghiale 2024 – Vildsvin, vin och italiensk elegans

Biserno är kanske en av Italiens mest if-you-know-you-know-vingårdar – och utan tvekan en av de främsta i Maremma. Vineriet är det senaste projektet från bröderna Antinori, kanske mest kända som gudfäderna till den Super Tuscan-tradition som satte den kustnära regionen Bolgheri på världskartan. Ett Super Tuscan-vin använder internationella druvsorter för att skapa blandningar som visar det bästa av det italienska terroiret. Insoglio del Cinghiale är Syrah-baserat, med Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot och Cabernet Franc i blandningen. Vinet bjuder på mörka bär, körsbär, medelhavsörter, mörk choklad, kaffe och vanilj. Jaktsäsongen är igång, och med sitt passande namn är Insoglio del Cinghiale ett elegant italienskt vin med ädel härkomst – öppna till vildsvinsfilé med Karljohansvamp och salviasmör.

Pris: 189 kr

https://www.systembolaget.se/produkt/vin/insoglio-del-cinghiale-9311101/

Lanseras i dag! 10/10

Pieropan Amarone della Valpolicella Riserva 2019 – Mäktig amarone från vita vinets mästare

Pieropan är mest kända för sina fantastiska vita viner från Soave, men deras tolkning av Valpolicellas röda viner har fått vinvärlden att tala lyriskt om både kraft och elegans. Amarone della Valpolicella Riserva består av fyra druvsorter som är typiska för området norr om Verona – Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella och Croatina Veronese. Druvorna skördas för hand och läggs varsamt i små lådor för att torka naturligt i 2–3 månader. Denna traditionella torkningsprocess koncentrerar smak och arom till ett kraftfullt uttryck av svart körsbär, plommon och björnbär med inslag av mörk choklad och kryddighet. Pieropan Amarone della Valpolicella Riserva kan njutas redan nu, perfekt till långkokt kött, eller sparas till ett riktigt speciellt tillfälle om 10 år.

Pris: 529 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/amarone-della-valpolicella-riserva-9602001/

Lanseras i dag! 10/10

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

