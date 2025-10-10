Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare.
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Farväl flygplansvin – hej mocktail!
Flygplansvin har haft sin storhetstid. Nu är det mocktail som regerar i 10 000 meters höjd. De frekventa resenärerna byter bubbel mot balans, och till och med Virgin Atlantic stänger sina barer ombord. Sverige hänger på trenden – vi dricker mindre än på decennier och mår märkligt nog bättre av det. Välkommen till den nyktra …
Så gör du perfekta pommes – hemligheten alla missar
Pommes frites är mänsklighetens bästa kompromiss. Enkla men geniala, nyttiga men ändå lite syndiga, perfekta både till oxfilé och bakfylleburgare. Och nu när airfryern gjort entré i var mans kök behöver du varken storkök eller stinkande fritös för att få till den där perfekta balansen mellan frasig yta och smältande inre. Det är faktiskt enklare …
Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga
En ny global studie med överviktiga slår hål på den seglivade myten om den lata tjockisen. Forskare har nu visat att människor världen över – från jägare i Tanzania till kontorsarbetare i Stockholm – förbrukar ungefär lika mycket energi varje dag. Skillnaden sitter inte i soffan, utan i skafferiet. Fetma handlar mindre om brist på …
Hemligheten till lång livslängd: inte vad du äter utan...
Du kan köpa dyra kosttillskott, gå på yoga-retreats i Portugal och träna som David Beckham. Men om du vill ha lång livslängd så ät inte frukost för sent. Du kan ändå förlora några år av ditt liv. Det menar forskare från Harvard och Manchester som har följt tusentals britter i mer än 20 år. Studien …
Här hittar du Stockholms största – och billigaste – kanelbulle
På lördag, kanelbullens dag, väntas svenskarna sätta i sig närmare tio miljoner bullar. Men var i Stockholm får du mest bulle för pengarna? Vi vet redan att du kan hitta Stockholms bästa kanelbulle på Socker Sucker. Goda bullar finns även på Stockholm 1897, K-märkt, Gateau och Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket. Men smaken är inte …
Tipsen leveras av vår egen vinexpert Alex Stolhandske. Hon är texasfödd och bosatt i Sverige. Med femton års erfarenhet av vinvärlden skriver hon om vin, resor och konsten att leva gott.
Lone Star Lager – Texas stolthet i burkform
Lone Star Beers påstående om att vara “The National Beer of Texas” är en av de mest långlivade slogans i ölvärlden – och jag känner mig nästan skyldig att uppmärksamma Sverige på detta öl. Det finns inget som en texan uppskattar mer än en enkel, lättdrucken öl – och det är precis vad Lone Star Lager är. Brygden innehåller humle från nordvästra USA och kvalitetsspannmål från de centrala och norra slätterna, vilket ger en frisk, ren och välbalanserad lager med lätta brödiga toner och en antydan av stenfruktssötma. Lone Star Lager står för tradition, hantverk och texansk stolthet men framför allt är det en riktigt god och lätt lager som passar till allt från en saftig burgare till en fräsch sallad, eller varför inte till en påse chips och ett sträckkolland av True Detective för att väcka din inre Rust Cohle.
Pris: 19:40 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/ol/lone-star-lager-8583203/
(ordervara)
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Vintips till källaren: Henriot Millésime 2015 – Klassisk champagne för din kyl
En ny årgång från Champagne Henriot har släppts – och 2015 lämnar inget åt slumpen. Årgången 2015 var en av de varmaste på flera decennier, men Henriot Millésime 2015 bär ändå husets karaktäristiska finess från sina Premier och Grand Cru-vingårdar. Generös gyllene frukt, rostat brioche, rött äpple, och en lätt nötighet lyfts av en kritig mineralitet. 2015 är ett skolexempel på kraft utan att förlora den klara, precisa frukten och den intensiva mineraliteten. Som man brukar säga – Champagne är till för att fira – och därför bör du alltid ha en flaska i kylen. Värt att nämna: du hittar inte ett bättre pris på den här champagnen någonstans i världen.
Pris: 499 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/henriot-7771001/
Vintips till ikväll: Furling Dry Furmint – Ungerskt fynd med vulkanisk energi
Furmint är en druva som främst förknippas med de söta vinerna från Tokaj, men den torra varianten levererar imponerande kvalitet för pengarna. De samma vulkaniska jordarna som ger de berömda söta vinerna deras karaktär, skänker även den torra Furminten sin typiska mineralitet och pigga syra. Den ovanliga druvan jämförs ofta med en blandning av Chardonnay och Riesling – men med en egen rökig, salt kant. Furling Dry Furmint bjuder på generös frukt med citrus, äpple och ett stänk av krusbär, tillsammans med en lätt blommig ton och inslag av torkade örter – allt vilande på en vacker vulkanisk mineralitet. Ett härligt vin för en lat helg med take-away-dumplings på menyn.
Pris: 99 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/furling-215701/
Vintips till nästa middag: Biserno Insoglio del Cinghiale 2024 – Vildsvin, vin och italiensk elegans
Biserno är kanske en av Italiens mest if-you-know-you-know-vingårdar – och utan tvekan en av de främsta i Maremma. Vineriet är det senaste projektet från bröderna Antinori, kanske mest kända som gudfäderna till den Super Tuscan-tradition som satte den kustnära regionen Bolgheri på världskartan. Ett Super Tuscan-vin använder internationella druvsorter för att skapa blandningar som visar det bästa av det italienska terroiret. Insoglio del Cinghiale är Syrah-baserat, med Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot och Cabernet Franc i blandningen. Vinet bjuder på mörka bär, körsbär, medelhavsörter, mörk choklad, kaffe och vanilj. Jaktsäsongen är igång, och med sitt passande namn är Insoglio del Cinghiale ett elegant italienskt vin med ädel härkomst – öppna till vildsvinsfilé med Karljohansvamp och salviasmör.
Pris: 189 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/insoglio-del-cinghiale-9311101/
Lanseras i dag! 10/10
Pieropan Amarone della Valpolicella Riserva 2019 – Mäktig amarone från vita vinets mästare
Pieropan är mest kända för sina fantastiska vita viner från Soave, men deras tolkning av Valpolicellas röda viner har fått vinvärlden att tala lyriskt om både kraft och elegans. Amarone della Valpolicella Riserva består av fyra druvsorter som är typiska för området norr om Verona – Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella och Croatina Veronese. Druvorna skördas för hand och läggs varsamt i små lådor för att torka naturligt i 2–3 månader. Denna traditionella torkningsprocess koncentrerar smak och arom till ett kraftfullt uttryck av svart körsbär, plommon och björnbär med inslag av mörk choklad och kryddighet. Pieropan Amarone della Valpolicella Riserva kan njutas redan nu, perfekt till långkokt kött, eller sparas till ett riktigt speciellt tillfälle om 10 år.
Pris: 529 kr
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/amarone-della-valpolicella-riserva-9602001/
Lanseras i dag! 10/10
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
