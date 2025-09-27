Källa: Putin vill lamslå Europas regeringar

Det här rapporterar Bloomberg och konstaterar att pressen därmed ökar på ledarna i Europa att ta hotet på allvar och agera.

Enligt nyhetsbyråns källa är Putins mål att hindra Europas regeringar att reagera snabbt och att störa den sociala stabiliteten.

”Rysslands aktiviteter innebär en samlad insats för att testa reaktionen på en rad sabotagemetoder mot Nato – samt utveckla förmågan att genomföra en attack som är tillräckligt stor för att förlama Europa”, skriver Bloomberg med hänvisning till den högt uppsatta europeiska tjänstemannen, som uttalar sig anonymt.

“Ryssland testar EU och Nato”

På EU:s östra flank har försvarsministrarna beslutat om en drönarmur i spåren av en rad luftrumskränkningar.

EU:s försvarskommissionär Andrius Kubilius underströk på fredagen under en pressträff i Helsingfors att ”Ryssland testar EU och Nato – och vår reaktion måste vara fast, enad och omedelbar”.

Uttalandet gjordes i den finländska huvudstaden efter samtal med ministrar.

Om ett år kan en stor det av blockets försvarssystem vara på plats, enligt Kubilius.