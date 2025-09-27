Dagens PS
Källa: Putin vill lamslå Europas regeringar

Europa
Högt uppsatt tjänsteman i Europa hävdar att den ryske presidenten Putin trappar upp sitt hybridkrig för att destabilisera västvärlden. (Foto: Mikhail Metzel/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

Högt uppsatt tjänsteman i Europa hävdar att den ryske presidenten Putin trappar upp sitt hybridkrig för att destabilisera västvärlden.

Det här rapporterar Bloomberg och konstaterar att pressen därmed ökar på ledarna i Europa att ta hotet på allvar och agera.

Enligt nyhetsbyråns källa är Putins mål att hindra Europas regeringar att reagera snabbt och att störa den sociala stabiliteten.

”Rysslands aktiviteter innebär en samlad insats för att testa reaktionen på en rad sabotagemetoder mot Nato – samt utveckla förmågan att genomföra en attack som är tillräckligt stor för att förlama Europa”, skriver Bloomberg med hänvisning till den högt uppsatta europeiska tjänstemannen, som uttalar sig anonymt.

“Ryssland testar EU och Nato”

På EU:s östra flank har försvarsministrarna beslutat om en drönarmur i spåren av en rad luftrumskränkningar.

EU:s försvarskommissionär Andrius Kubilius underströk på fredagen under en pressträff i Helsingfors att ”Ryssland testar EU och Nato – och vår reaktion måste vara fast, enad och omedelbar”.

Uttalandet gjordes i den finländska huvudstaden efter samtal med ministrar.

Om ett år kan en stor det av blockets försvarssystem vara på plats, enligt Kubilius.

Spela klippet
Kan Europa lita på USA och Trump?

Moskvas hybridattacker i Europa kommer i en tid där EU och även Nato är högst osäker på USA:s reaktion.

Bloomberg skriver att USA gjort en ”reträtt” från kontinenten under Donald Trumps presidentskap.

Detta är orsaken till att Ryssland testar Europas beredskap, särskilt i öster.

Enligt nyhetsbyråns källa syster de ryska sabotageattackerna till att se om det är möjligt att genomföra ett angrepp som paralyserar Europa.

Det hela sker vid sidan av det fullskaliga ryska invasionskriget i Ukraina, som pågått sedan 24 februari 2022.

Ryska attacker på flera fronter

Ryssarna har kränkt Polen och möjligen även Danmark med en svärm av drönare, ryska stridsflygplan har flugit över Estland, dessutom trappar Kreml upp sina försök i forna Sovjetrepubliken Moldavien, som söker medlemskap i EU, inför söndagens val.

I Europa och inom försvarsalliansen Nato är ledarna splittrade om hur de ska svara på Rysslands provokationer. Vissa vill slå till kraftfullt, andra manar till försiktighet för att undvika en eskalering.

USA:s president Donald Trump har uttryckt att ryska plan som kränker Natos luftrum bör skjutas ner.

Men än en gång: De europeiska länderna upplever att stödet från USA är högst ovisst och Trump har också deklarerat att EU måste sluta handla med rysk olja och gas om USA ska straffa Kreml med hårdare sanktioner och tullavgifter.

DrönareEUMoldavienNatoRysslandStridsflygplanTrumpUkrainaVladimir Putin
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

