Nato splittrat om svar på ryska kränkningar

Nato
Finlands president Alexander Stubb anser att Nato ska agera bestämt men inte "överreagera" på de ryska kränkningarna av försvarsalliansens luftrum. Tyskland manar också till försiktighet medan Polen och Estland efterlyser kraftfulla åtgärder. (Foto: Roman Koksarov/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna.

Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion.

Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan leda till en eskalering.

USA:s president Donald Trump svarade oreserverat ja på frågan om han anser att Nato bör skjuta ner ryska plan som kränker Natos territorium.

Trump smädar Putin och Ryssland

Nato är emellertid osäker på var Trump och USA står, och Trump själv hävdar att den amerikanska ståndpunkten beror på omständigheterna.

Han hånar förvisso Ryssland öppet nu och har kablat ut på sociala medier att det är förvånande att en militär makt som Ryssland snabbare inte klarat att inta Ukraina.

Och han deklarerar nu även att Ukraina kan ta tillbaka alla områden som ryssarna ockuperat under kriget som pågår sedan februari 2022.

Polen och Estland mer radikala

När det gäller Polen och de baltiska staterna efterlyses kraftfulla åtgärder på de ryska kränkningarna, bland annat har Polens premiärminister Donald Tusk hotat att skjuta ned ryska flygplan. Han anser att det inte finns utrymme för att diskutera den policyn, konstaterar Bloomberg.

Tidigare i veckan kallade Estland till krismöten i Nato och FN:s säkerhetsråd sedan tre ryska stridsflygplan uppehållit sig tolv minuter i det baltiska landets luftrum över Finska viken.

Även Rumänien har varit föremål för kränkningar, då från drönare.

I Danmark och Norge fick flygplatserna stänga här om dagen på grund av drönare i luften.

Nato-landet Finland: Inte överreagera

Spaniens försvarsminister fick också uppleva en märklig händelse då militärflygplanet som transporterade Margarita Robles drabbades av ett GPS-avbrott på väg till den baltiska staten Litauen, uppger Bloomberg.

Men hur ska Nato agera? Det är den stora frågan.

Finlands president Alexander Stubb anser att försvarsalliansen inte ska ”överreagera” men vara ”tillräckligt bestämda”, har han uttalat i en Bloomberg TV-intervju.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

