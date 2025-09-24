Nato splittrat om svar på ryska kränkningar

Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion.

Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan leda till en eskalering.

USA:s president Donald Trump svarade oreserverat ja på frågan om han anser att Nato bör skjuta ner ryska plan som kränker Natos territorium.

Trump smädar Putin och Ryssland

Nato är emellertid osäker på var Trump och USA står, och Trump själv hävdar att den amerikanska ståndpunkten beror på omständigheterna.

Han hånar förvisso Ryssland öppet nu och har kablat ut på sociala medier att det är förvånande att en militär makt som Ryssland snabbare inte klarat att inta Ukraina.

Och han deklarerar nu även att Ukraina kan ta tillbaka alla områden som ryssarna ockuperat under kriget som pågår sedan februari 2022.