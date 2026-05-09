EU: Rätt till ersättning för inställda flyg

Under maj minskar den globala flygtrafiken med två miljoner säten till följd av stigande priser på flygbränsle. Men flygbränslepriserna är inte extraordinära omständigheter, förtydligar EU:s transportkommissionär Apostolos Tzitzikostas i en intervju med Financial Times.

Höjda bränslepriser är inte force majeure, slår EU-kommissionen fast. Blir ett flyg inställt har resenärerna rätt till ersättning.

Under maj minskar den globala flygtrafiken med två miljoner säten till följd av stigande priser på flygbränsle. Men flygbränslepriserna är inte extraordinära omständigheter, förtydligar EU:s transportkommissionär Apostolos Tzitzikostas i en intervju med Financial Times.