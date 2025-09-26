Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ungerns ledare Orbán böjer sig inte för Trump

Trump
Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar acceptera Trumps krav att sluta handla med rysk olja och gas. (Foto: Omar Havana/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Donald Trump har uppmanat EU att sluta köpa rysk energi om USA ska straffa Moskva hårdare, men det kravet tänker inte Ungerns premiärminister följa.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Vi behöver inte acceptera varandras argument”, har Viktor Orbán deklarerat i statliga medier efter samtalen med den amerikanska presidenten i veckan, berättar Bloomberg.

Den ungerske premiärministern menar att det är okej att lyssna på varandras argument, men ”sedan gör alla som de vill”, säger han.

ANNONS

Missa inte: “Dubbelmoral”: Anklagar EU och USA för hyckleri DagensPS

Med i EU och Nato – och ryssvänligt

Han hävdar att Ungerns ekonomiska produktion skulle falla med dramatiska 4 procent på stört om rörledningarna med rysk olja och gas stängdes av.

Ungern har därför inga planer på att följa Trumps uppmaning.

Ungern är ett Nato-land och medlem i EU, men har också upprätthållit sina nära band till Ryssland vid sidan av en god relation med Trumps administration.

Vad blir Donald Trumps reaktion nu?

Det är en balansgång, men nu kan det bli en tydlig spricka i förhållandet till USA när Orbán prioriterar att hans land kan fortsätta köpa rysk energi.

ANNONS

Även Turkiet har uppmanats av Trump under torsdagens möte med den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan att begränsa importen av energi från Ryssland, som i februari 2022 inledde sitt invasionskrig i grannland Ukraina.

Läs även: Trump pressar EU att fasa ut rysk gas snabbare DagensPS

Läs mer: Rysk gas fortsätter strömma till EU trots löften DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpEUGasKrigOljaRysslandUkrainaUngernUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS