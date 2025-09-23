Zelenskyj pekar ut Ryssland för drönar-kaos

Den danska flygplatsen tvingades stänga runt 20.30-tiden på måndagskvällen på grund av drönaraktiviteten, som utlöste en massiv polisinsats.

”Vi önskar att vi visste var drönarna befann sig vid det här laget”, sade biträdande polisinspektör Jakob Hansen på en presskonferens, berättar SVT.

Anette Østenfeldt vid Köpenhamnspolisen slog fast att det inte rörde sig om några ”hobbydrönare”.

Inga plan fick lyfta eller landa

Hon förklarade att objekten rört sig ut och in från Köpenhamns flygplats och polis kunde under kvällen se en drönare över havet mellan Danmark och Sverige.

På grund av händelsen stängde Kastrup all flygtrafik. Inga plan kunde lyfta eller landa och först vid 00.30 i natt kom beskedet att Kastrup öppnat igen.

SVT uppger med hänvisning till Flightradar att minst 50 flyg fick omdirigeras till andra flygplatser, däribland Malmö och Landvetter, till följd av det inträffade.