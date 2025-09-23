Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Zelenskyj pekar ut Ryssland för drönar-kaos

drönare
Först kom drönarlarm från Kastrups flygplats i Köpenhamn, och senare även från Gardemoen i Oslo. Bilden är från Kastrups flygplats i Danmark. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Drönare lamslog under måndagskvällen Köpenhamns flygplats Kastrup och Ukrainas ledare Zelenskyj anklagade på X Ryssland för att ligga bakom händelsen.

Den danska flygplatsen tvingades stänga runt 20.30-tiden på måndagskvällen på grund av drönaraktiviteten, som utlöste en massiv polisinsats.

”Vi önskar att vi visste var drönarna befann sig vid det här laget”, sade biträdande polisinspektör Jakob Hansen på en presskonferens, berättar SVT.

Anette Østenfeldt vid Köpenhamnspolisen slog fast att det inte rörde sig om några ”hobbydrönare”.

Inga plan fick lyfta eller landa

Hon förklarade att objekten rört sig ut och in från Köpenhamns flygplats och polis kunde under kvällen se en drönare över havet mellan Danmark och Sverige.

På grund av händelsen stängde Kastrup all flygtrafik. Inga plan kunde lyfta eller landa och först vid 00.30 i natt kom beskedet att Kastrup öppnat igen.

SVT uppger med hänvisning till Flightradar att minst 50 flyg fick omdirigeras till andra flygplatser, däribland Malmö och Landvetter, till följd av det inträffade.

Zelenskyj: Ryssland bakom drönarna

Polisen i Köpenhamn inledde en intensiv utredning och på X skrev Ukrainas president Zelenskyj att det är Ryssland som iscensatt kaoset med drönarna.

Danska Ekstrabladet uppgav att ett SAS-plan på grund av risken att få slut på bränsle var tvunget att nödlanda på Kastrup vid 23-tiden trots att luftrummet stängts av.

Efter beskedet att Köpenhamns flygplats öppnat flygtrafiken på nytt kom nyheten om att Oslos flygplats Gardermoen stängt av all flyg på grund av drönare.

Även Gardemoen i Oslo fick stänga

“Luftrummet över Oslo flygplats är för närvarande stängt på grund av en ny drönarobservation”, uppgav Avinors presschef Karoline Pedersen för NRK.

Under de tidiga morgontimmarna kunde den norska flygplatsen öppna igen.

Tidigare under måndagskvällen, vid 21-tiden, anhölls två utländska medborgare sedan en drönare flugit inom en förbjuden zon i militärområdet vid Akershus fästning i Oslo.

Norska och danska myndigheter har inlett ett samarbete för att undersöka om det finns någon koppling mellan drönarincidenterna.

Läs även: Drönarmur mot Ryssland redan delvis färdig

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

