Världen

Trump till Nato: Skjut ner ryska flygplanen

Trump
Trump anser att Nato ska skjuta ner ryska flygplan som kränker luftrummet. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Ryska flygplan som kränker Natos luftrum ska skjutas ner, uppmanar USA:s president Donald Trump försvarsalliansen, berättar Bloomberg.

Under ett bilateralt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade Donald Trump att Nato-länderna bör skjuta ner ryska flygplan som kränker luftrummet.

Utspelet kommer efter flera händelser där såväl flygplan som drönare varit inne på flera av Nato-ländernas luftterritorium.

Trump. Ja, skjut ner planen

På en rak fråga från en journalist om Trump anser att Nato bör skjuta ner de ryska flygplanen svarade presidenten:

”Ja, det gör jag”.

I sociala medier skriver den amerikanska presidenten också, enligt Bloomberg, att han tror att Ukraina, med stöd av EU, kan återta allt territorium som Ryssland tillskansad sig under kriget.

”Putin och Ryssland är i STORA ekonomiska problem, och det är dags för Ukraina att agera. Hur som helst önskar jag båda länderna lycka till. Vi kommer att fortsätta att leverera vapen till Nato så att Nato kan göra vad de vill med dem. Lycka till alla!”

Ställer högre krav på EU

Trump uttrycker nu mer stöd för Ukraina men han betonar fortsatt att Europa bör anstränga sig hårdare för att sätta press på Ryssland.

USA:s allierade är å sin sida osäkra, konstaterar nyhetsbyrån, hur de ska agera. Det finns politiska och ekonomiska hinder att straffa Moskva och dess bundsförvanter ytterligare med tullar och sanktioner, samtidigt som ovisshet råder om i vilken utsträckning USA är villigt att straffa Kreml och stötta Kiev.

Donald Trump svarade på tisdagen inte på frågan om han är beredd att ge Nato stöd mot de ryska flygplanen över försvarsalliansens luftrum utan menade att det hänger ”på omständigheterna”.

Hånar Ryssland i inlägg

Trump deklarerade dock att USA är ”väldigt starka gentemot Nato”.

På sociala medier hånade Trump Ryssland för att ha misslyckats totalt i sin krigföring mot Ukraina, ”ett krig som borde ha tagit en verklig militärmakt mindre än en vecka att vinna”.

Han tillade i sammanhanget att Ukraina har kapacitet att vinna tillbaka hela sitt land mot den ryska ockupationsmakten, förutsatt att Europeiska unionen drar sitt strå till stacken.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

