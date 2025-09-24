Trump till Nato: Skjut ner ryska flygplanen

Under ett bilateralt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade Donald Trump att Nato-länderna bör skjuta ner ryska flygplan som kränker luftrummet.

Utspelet kommer efter flera händelser där såväl flygplan som drönare varit inne på flera av Nato-ländernas luftterritorium.

Trump. Ja, skjut ner planen

På en rak fråga från en journalist om Trump anser att Nato bör skjuta ner de ryska flygplanen svarade presidenten:

”Ja, det gör jag”.

I sociala medier skriver den amerikanska presidenten också, enligt Bloomberg, att han tror att Ukraina, med stöd av EU, kan återta allt territorium som Ryssland tillskansad sig under kriget.

”Putin och Ryssland är i STORA ekonomiska problem, och det är dags för Ukraina att agera. Hur som helst önskar jag båda länderna lycka till. Vi kommer att fortsätta att leverera vapen till Nato så att Nato kan göra vad de vill med dem. Lycka till alla!”

