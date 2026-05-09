Forskare: Serie av klimatsmällar hotar Antarktis

Det handlar om en olycklig kombination av förändrade vindmönster, rekordvarmt ytvatten och en rubbad skiktning i djuphavet. Tillsammans har dessa krafter skapat en perfekt storm som bokstavligen äter upp isen underifrån.

Osynliga skyddet har brustit

Länge var Antarktis havsis ett mysterium för klimatforskarna, konstaterar Euro News. Medan Arktis i norr smälte i en rasande takt tycktes isen i söder paradoxalt nog växa. Förklaringen låg i ett skyddande lager av kallt, sött vatten som höll det djupare, varmare och saltare oceanvattnet på behörigt avstånd.

Men den muren är nu historia.

”Dessa tre faser visar hur långsiktiga förändringar drivna av klimatförändringar kan utlösa en kaskad av processer som driver systemet mot ett långvarigt tillstånd med låg havsis”, säger Aditya Narayanan, författare till studien och forskare i fysisk oceanografi vid University of Southampton i Storbritannien, berättar CNN.

Det kalla ytskiktet har tunnats ut, vilket har låtit det varma djuphavsvattnet välla upp mot ytan. Resultatet är en dramatisk och ihållande förlust av havsis som saknar motstycke i modern tid.

