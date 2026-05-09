En ny vetenskaplig analys avslöjar en dödlig cocktail av vindar, värme och havsströmmar som försatt Antarktis i en nedåtgående spiral.
Forskare: Serie av klimatsmällar hotar Antarktis
Under de senaste åren har havsisen runt Antarktis inte bara minskat, den har genomgått ett radikalt skifte, enligt forskare. En färsk studie publicerad i tidskriften Science Advances, som nu uppmärksammas globalt, pekar ut en ”trippelstöt” av kaos som utlösande faktor.
Det handlar om en olycklig kombination av förändrade vindmönster, rekordvarmt ytvatten och en rubbad skiktning i djuphavet. Tillsammans har dessa krafter skapat en perfekt storm som bokstavligen äter upp isen underifrån.
Osynliga skyddet har brustit
Länge var Antarktis havsis ett mysterium för klimatforskarna, konstaterar Euro News. Medan Arktis i norr smälte i en rasande takt tycktes isen i söder paradoxalt nog växa. Förklaringen låg i ett skyddande lager av kallt, sött vatten som höll det djupare, varmare och saltare oceanvattnet på behörigt avstånd.
Men den muren är nu historia.
”Dessa tre faser visar hur långsiktiga förändringar drivna av klimatförändringar kan utlösa en kaskad av processer som driver systemet mot ett långvarigt tillstånd med låg havsis”, säger Aditya Narayanan, författare till studien och forskare i fysisk oceanografi vid University of Southampton i Storbritannien, berättar CNN.
Det kalla ytskiktet har tunnats ut, vilket har låtit det varma djuphavsvattnet välla upp mot ytan. Resultatet är en dramatisk och ihållande förlust av havsis som saknar motstycke i modern tid.
Mer än bara smältande havsis
Havsisen fungerar som en gigantisk spegel som reflekterar solens strålar tillbaka ut i rymden. När isen försvinner absorberar det mörka havet i stället värmen, vilket accelererar uppvärmningen ytterligare.
Det är en klassisk negativ feedback-loop. Mindre is ger varmare vatten, vilket i sin tur ger ännu mindre is.
Snabbar på global uppvärmning
När isen försvinner blottas också de enorma glaciärerna på land, som ”Domedagsglaciären” Thwaites, vilket i förlängningen hotar att höja havsnivåerna med decimetrar, om inte meter.
Forskarna varnar för att förlusten av havsis kan destabilisera strömmar som lagrar värme och kol i havet, vilket påskyndar den globala uppvärmningen.
