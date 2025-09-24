Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Drönare över flygplats i Danmark – igen

Bild från attacken den 23 september. (Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix)
Bild från attacken den 23 september. (Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Flera flygningar i Danmark har tvingats omdirigeras och ställas in efter att obehöriga drönare har observerats i luftrummet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Händelsen inträffade över Flyvestation Aalborg, vilket skapade oreda och tvingade flygbolagen att agera snabbt.

Detta är den senaste av en rad störningar som drabbat nordiska flygplatser på sistone och som har fått myndigheterna att höja beredskapen.

ANNONS

Flygningar omdirigeras efter drönare i luftrummet i Danmark

Den senaste händelsen inträffade över Flyvestation Aalborg i Danmark, där en obehörig drönarflygning ledde till att luftrummet stängdes.

Enligt den danska tv-kanalen TV2 tvingades flera flyg, inklusive ett från SAS och ett från Norwegian, att omdirigeras tillbaka till Köpenhamns flygplats. Detta skapade oreda för resenärerna och belyser den växande sårbarheten i den nordiska flygtrafiken.

Denna typ av incidenter är inte längre en sällsynthet utan har istället blivit en del av en oroande trend.

Uppdatering 23:30

TV 2 har varit i kontakt med Joachim Dittmann, som ombord på flyget med nummer SK1221 skulle ha landat i ålborg runt klockan 22.
Flyget skickades tillbaka till Köpenhamn, där det landade. Han berättar att passagerarna har informerats om att det beror på oidentifierade flygande objekt i luftrummet.
Tidigare var beskedet att flyget skulle tanka om, men nu ska alla passagerare lämna flyget.

Uppdatering 00:20

ANNONS

Polisen är inte så oroade och vet inte hur detta kommer påverka flygningar under torsdagsmorgonen. Alla flyg under kvällen omdirigerades.

Uppdatering 00:40

Fler drönare har observerats över Danmark men det är inget som polisen vill bekräfta. Nu handlar det om att ta ner de drönare man ser över flygplatsen eller åtminstone ta reda på var de kommer i från.

Pressuttalande från händelsen den 23 september. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Pressuttalande från händelsen den 23 september. (Foto: Johan Nilsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Växande hot mot flygtrafiken

Tidigare i veckan rapporterades om liknande händelser på Dagens PS, där både Oslos och Köpenhamns flygplatser drabbades av drönarattacker som orsakade stor frustration för tiotusentals resenärer.

Attackerna, som enligt Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj ska ha kopplingar till Ryssland, ledde till att flygplatserna tvingades stänga ner under flera timmar. Även om inget direkt bevis på inblandning från Ryssland har kunnat presenteras, menar experter att attackerna inte var misstag, utan snarare en avsikt att skapa oro och störa flygtrafiken.

Enligt Hans Liwång, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, är det osannolikt att det rör sig om slumpmässiga incidenter när de sker vid flera tillfällen.

De danska myndigheterna har också bekräftat att målet med attackerna var att “störa och skapa oro”, vilket de länkar till den ökade spänningen mellan Nato och Ryssland, skriver den amerikanska nyhetskanalen CNN.

ANNONS

Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona

Drönarkrigandet står inför en revolution. Snart skjuter vi ner ryska drönare för en krona skottet med en australisk innovation. Det är i norska Dagens

Cyberattacker skapar också problem

Denna senaste händelse i Danmark följer tätt efter andra störningar. För en tid sedan rapporterades om en misstänkt cyberattack mot ett it-system som används för incheckning på flera europeiska flygplatser, bland annat Heathrow, Bryssel och Berlin, skrev vi på Dagens PS.

Incidenten, som beskrevs som en “cyberrelaterad incident” av it-företaget Collins Aerospace, tvingade flygbolagen att övergå till manuella incheckningsrutiner. Detta orsakade stora förseningar och inställda flyg.

Nordiska länders beredskap testas

Den upprepade förekomsten av både drönarattacker och cyberincidenter mot kritisk infrastruktur i Europa understryker hur sårbart det moderna transportsystemet är.

En enskild händelse hos en leverantör eller en obehörig drönarflygning kan få enorma konsekvenser och påverka tusentals resenärer. De nordiska länderna ser nu över sina strategier för att skydda sig mot denna typ av hot.

Enligt den danska premiärministern Mette Frederiksen är drönarattacken mot Kastrup “den allvarligaste attacken mot dansk kritisk infrastruktur hittills”, vilket visar på hur högt upp frågan ligger på den politiska agendan.

De senaste incidenterna kan också komma att påskynda arbetet med den så kallade drönarmuren som är under uppbyggnad i Europa.

ANNONS

Nato splittrat om svar på ryska kränkningar

Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda

Missa inte:

Fem sätt att hantera stress. News 55

Berömmet: “Utvald bland 300 kandidater”. E55

Massivt stöd: Ja till ny förmögenhetsskatt. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DanmarkDrönareRyssland
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS