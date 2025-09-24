Drönare över flygplats i Danmark – igen

Händelsen inträffade över Flyvestation Aalborg, vilket skapade oreda och tvingade flygbolagen att agera snabbt.

Detta är den senaste av en rad störningar som drabbat nordiska flygplatser på sistone och som har fått myndigheterna att höja beredskapen.

ANNONS

Flygningar omdirigeras efter drönare i luftrummet i Danmark

Den senaste händelsen inträffade över Flyvestation Aalborg i Danmark, där en obehörig drönarflygning ledde till att luftrummet stängdes.

Enligt den danska tv-kanalen TV2 tvingades flera flyg, inklusive ett från SAS och ett från Norwegian, att omdirigeras tillbaka till Köpenhamns flygplats. Detta skapade oreda för resenärerna och belyser den växande sårbarheten i den nordiska flygtrafiken.

Denna typ av incidenter är inte längre en sällsynthet utan har istället blivit en del av en oroande trend.

Uppdatering 23:30

TV 2 har varit i kontakt med Joachim Dittmann, som ombord på flyget med nummer SK1221 skulle ha landat i ålborg runt klockan 22.

Flyget skickades tillbaka till Köpenhamn, där det landade. Han berättar att passagerarna har informerats om att det beror på oidentifierade flygande objekt i luftrummet.

Tidigare var beskedet att flyget skulle tanka om, men nu ska alla passagerare lämna flyget.

Uppdatering 00:20

ANNONS

Polisen är inte så oroade och vet inte hur detta kommer påverka flygningar under torsdagsmorgonen. Alla flyg under kvällen omdirigerades.

Uppdatering 00:40

Fler drönare har observerats över Danmark men det är inget som polisen vill bekräfta. Nu handlar det om att ta ner de drönare man ser över flygplatsen eller åtminstone ta reda på var de kommer i från.