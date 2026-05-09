En lägenhet för 5 miljarder och motorvägar ingen kör på

Varselvågen har bara börjat – tiotusentals jobb hotas

Ikeas beslut att stänga varuhuset i Borlänge och Volvo Cars varsel fick ekonomiprofilen Claes Hemberg att varna för att tiotusentals jobb kommer att ryka innan sommaren. Ikeas besked fungerar som signal till andra företag. ”Då är det proppen ur”, som han uttrycker det.

Många företag har i flera år hållit fast vid personal i väntan på en högkonjunktur som aldrig kom. Blockaden vid Hormuz, höga oljepriser och trög återhämtning har fått tålamodet att ta slut.

Frågan är inte om jobben försvinner, utan hur många och hur snabbt.

Svenska storbanker tjänar mest – igen

Storbankerna hävdar att vinsterna är ”normala”. En jämförelse med 16 av världens största banker visar att svenska banker behåller 42,7 procent av intäkterna som ren vinst, jämfört med 27,7 procent för europeiska och 25,6 procent för amerikanska.

Det pikanta är att JPMorgan Chase och Goldman Sachs levererar liknande avkastning med betydligt lägre marginaler.

Svenska bolånetagare betalar alltså betydligt mer utan att få mer. Ordet ”exploatering” används i artikeln. Men för bankernas aktieägare är det fantastiskt, men är det verkligen av dom som banken lever på?

Avdraget försvinner – sparkontot kan bli dyrt

Veckan bjöd på en privatekonomisk väckarklocka på flera fronter. Samfällighetsföreningar utan panträtt riskerar att deras medlemmar förlorar ränteavdrag från 2027.

Samtidigt varnar experter för att ha för mycket pengar stillastående på sparkontot, där inflationen äter upp värdet snabbare än räntan kompenserar.

Kinas oljefynd ändrar spelplanen i Mellanöstern

Medan västerländska oljebolag drar sig tillbaka från Irak kliver Kina in. Zhenhua Oil har hittat ett oljefält med uppskattningsvis 8 miljarder fat råolja i Najaf-provinsen.

Kina är redan Iraks viktigaste oljekund och fyndet kan öka landets produktion från fyra till sex miljoner fat per dag. Utan politiska villkor och med fokus på långsiktigt partnerskap positionerar sig Peking som en uthålligare partner än väst.

Den som kontrollerar oljan kontrollerar relationen, och maktbalansen i Mellanösterns energipolitik håller på att ritas om.

Kriminella tvättar pengar genom tjänstepension

Från DI:s nyhetstjänster kom avslöjandet att pengatvätt genom tjänstepensioner ökar kraftigt. Metoden är inte den mest effektiva, men den växer i volym. Utredare som försöker stoppa brottslingarna riskerar att hotas, en ny och oroväckande hotbild i pensionsbranschen.

Parallellt rapporterar DI att institutionella investerare söker sig till kryptovalutor och att Swedenbio vill tvinga AP-fonderna att investera i svensk life science.

Pensionspengarna har aldrig varit så eftertraktade från så många håll.

Sveriges glömda motorvägar som ingen kör på

Och så den artikel som ingen visste att de behövde läsa. Sverige har motorvägar som ingen kör på, övergivna sträckor från projekt som byggdes om eller aldrig färdigställdes.

I Sollentuna används gamla E4 som husvagnsparkering. Huvudstaleden från Bromma blev Campus Solna. Årstalänken blev överflödig när Södra länken öppnade.

Den färskaste ”ruinmotorvägen” är en två kilometer lång del av tidigare E4 vid Mehedeby, övergiven 2007.

Infrastrukturens svar på utrensning i garderoben: man bygger nytt men slänger aldrig det gamla.