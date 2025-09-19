Ryska stridsflyg i Estland – Nato svarade direkt

Enligt Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är det den fjärde gången i år som ryska plan kränkt landets luftrum, men aldrig tidigare på ett så öppet sätt. ”Det här är oacceptabelt. Rysslands aggressiva tester av våra gränser måste mötas med hårt politiskt och ekonomiskt tryck”, säger han enligt Reuters.

Italienska F-35-plan, stationerade på en bas i Estland, gick snabbt upp och eskorterade ut de ryska planen tillsammans med svenska Jas Gripen. NATO bekräftar incidenten och kallar det ytterligare ett exempel på ”vårdslöst ryskt beteende” i regionen.

ANNONS

Detta kommer kort efter att ryska drönare kränkt polskt och rumänskt luftrum. Sammantaget är detta alltså den tredje kränkningen av Natos luftrum i östra Europa på kort tid.

EU markerar skarpt mot kränkning av Estland

Även EU:s utrikesminister Kaja Kallas har uttalat sig. ”Detta är den tredje kränkningen av EU:s luftrum på bara några dagar och det trissar ytterligare upp spänningarna i regionen”, skrev hon i ett inlägg på X enligt SVT.

”Vi kommer fortsätta stötta våra medlemsländer i att stärka sitt försvar med europeiska resurser. Putin prövar västvärldens beslutsamhet. Vi får inte visa svaghet.”

Grannländer och NATO pressar tillbaka

Estlands premiärminister Kristen Michal meddelar att regeringen nu begärt konsultationer enligt artikel 4 i NATO-fördraget. Litauens och Lettlands försvarsministrar varnar samtidigt för att Moskva systematiskt testar NATO:s beredskap.

Det ryska försvarsdepartementet har ännu inte kommenterat händelsen. Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha kallar intrånget en ”direkt fara för transatlantisk säkerhet” och kräver hårda åtgärder mot Moskva.