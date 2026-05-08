Marinens fregatt är värd 5,4 miljarder kronor. Hur mycket det kostade att kunna spåra det? Fem euro plus ett vykort och två frimärken.
Så enkelt kan marinens fartyg spåras
Fregatten heter Zr.Ms Evertsen, tillhör den nederländska marinen och är ett krigsfartyg på uppdrag.
Uppdraget är just nu att skydda ett franskt hangarfartyg mot missilattacker, vilket gör fartygets position väldigt känslig just nu.
När en fransk soldat av misstag avslöjade hangarfartygets position via sportappen Strava för några veckor sedan blev det stora rubriker.
Lika enkelt var det att lokalisera den nederländska fregatten. Det krävs bara en pryl för fem euro, ett vykort och två frimärken.
Enkel bluetooth-spårare
Omroep Gelderland, en regional nederländsk mediekanal, kunde enkelt lokalisera Evertsens position via en bluetooth-spårare ombord på fregatten.
En sådan kan man köpa för fem euro och använda för att hitta mer vanliga saker som sina nycklar.
Den visade sig dock lika smidig för att spåra ett marinfartyg som borde varit svårt att hitta.
Hur spåraren hamnade på krigsfartyget? Tack vare militärens eget postkontor, det som låter soldater hålla kontakt med anhöriga och andra.
”Fortfarande lite naiva”
Förre generallöjtnanten Mart de Kruif menar att regelverket delvis är naivt.
”I en storskalig konflikt måste alla tänka: vad kan jag bidra med till våra mäns och kvinnors säkerhet? Så man bör inte längre förlita sig på befintliga regler, utan på vad som är nödvändigt. Vi är fortfarande lite naiva, och den inställningen måste förändras”, säger han hos GLD.
Försvarsdepartementet ska kontrollera om förbjudna eller farliga föremål skickas med post. Enligt ministeriet ska alla paket passera en röntgenskanner.
Men kuvertet med bluetooth-spåraren skannades aldrig. Den var förpackad ihop med ett vykort, upptäcktes inte och skickades bara vidare.
Kunde följas till Cypern
Spåraren har sedan kunnat följas enkelt. Efter sorteringscentralen kom den, via en mellanlandning på en marinbas i Den Helder till flygplatsen i Eindhoven.
Därifrån fortsatte resan till Kreta och hamnen i Heraklion, där marinfartyget Evertsen låg förtöjd vid kaj.
På morgonen 27 mars seglade Evertsen ut, men kunde via spåraren fortfarande spåras online.
Fartyget seglade först västerut längs Kretas kust och satte sedan kurs österut. Först ett dygn senare, när krigsfartyget var nära Cypern, gick spåraren offline och återkommer inte mer online.
”Vill inte ha positionen känd”
”Man vill inte ha ett krigsfartygs position känd”, säger tidigare generallöjtnanten Mart De Kruif.
”Numera kan man eliminera mål på distans och med stor precision, men man behöver veta var de befinner sig. Så som fregatt vill man aldrig avslöja sin plats för andra.”
”Det är inte utan anledning kommersiella satellitbilder just nu släpps med försening. Man vill därför inte göra det enkelt för terrorister att skicka ett liknande paket och fastställa ett fartygs position i realtid. Man riskerar att missiler avfyras mot en”, säger Rowin Jansen, biträdande professor i nationell säkerhetsrätt vid Radboud universitet i Nijmegen.
Stoppar gratulationskort
Försvarsdepartementet säger att man efter ”denna incident” gjort justeringar. Det är, säger man, exempelvis inte längre tillåtet att skicka gratulationskort som innehåller batterier till det marina fartyget längre och departementet ska se över riktlinjerna för militärpost ytterligare.
Försvarsminister Dilan Yesilgöz informerade torsdag kväll dt nederländska parlamentet om händelsen.