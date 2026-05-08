Nordkorea har aldrig avslöjat dödssiffran för sin del i kriget mot Ukraina. Nu visar en analys att cirka 2 300 nordkoreanska soldater dött.
Avslöjat: 2 300 nordkoreaner dödade i Ukraina
Sydkorea har tidigare uppskattat att minst 11 000 nordkoreaner skickats till Ryssland för att slåss på rysk sida i kriget mot Ukraina.
De har framför allt engagerats i att återta delar av västra Kursk, efter en överraskande offensiv från Ukraina i augusti 2024.
Nordkorea har aldrig avslöjat hur många av landets soldater som fått sätta livet till i kriget.
Nu har BBC gjort en analys baserad på satellitbilder och officiella bilder från ett minnesmärke i nordkoreanska huvudstaden Pyongyang.
Bytte soldater mot mat och pengar
Den analysen leder till ett konstaterande att cirka 2 300 nordkoreanska dött i striderna för Ryssland mot Ukraina.
Nordkoreas diktator Kim Jong-un har tidigare offentligt hyllat soldaterna som dött i kriget. Landet tros ha fått mat, pengar och teknisk hjälp från Moskva, något man betalat med soldater.
I oktober 2025 beordrade Nordkoreas ledare Kim Jong-un byggandet av ett minnesmärke i Pyongyangs Hwasong-distrikt. Monumentet ska hedra de trupper som stupat i kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Arbetet påbörjades i ett kraftigt skogsområde redan samma månad, enligt BBC:s analys av satellitbilder från Planet Labs.
Två långa minnesmurar
Minnesmärket för stridsbragder vid militära operationer utomlands, som avtäcktes den 26 april, utgörs av två 30 meter långa minnesmurar graverade med namn, en byggnad och en kyrkogård.
En BBC-analys av flera bilder som släppts av KCNA visar att varje mur är uppdelad i cirka 14 sektioner, vilka är markerade med grå stenlinjer högst upp.
Namn är graverade i 9 av dessa sektioner, där varje sektion innehåller cirka 16 kolumner, enligt BBC.
Med 16 kolumner och 9 sektioner skulle det motsvara 1 152 namn graverade på varje mur – vilket innebär totalt 2 304 namn på båda minnesmurarna.
Siffran BBC kommit framtill ligger nära sydkoreanska uppgifter från september 2025, som talade om att cirka 2 000 nordkoreanska soldater dödats och ytterligare 2 700 skadats i kriget.
Vill visa Ryssland sin samhörighet
Cho Han-bum, seniorforskare vid statliga Korea Institute for National Unification i Sydkorea, säger att Pyongyangs beslut att bygga ett monument tillägnat de dödade soldaterna, återspeglar ett försök att rättfärdiga utplaceringen efter stora förluster.
”För Nordkorea är Ryssland det enda land som de kan samarbeta militärt med i sin nuvarande isolering”, säger han.
I det läget markerar minnesmärket även Nordkoreas vilja att fortsätta det militära samarbetet med Ryssland ”oavsett hur kriget utvecklas”, menar han.
