Avslöjat: 2 300 nordkoreaner dödade i Ukraina

Nordkorea har aldrig avslöjat hur många av landets soldater som fått sätta livet till i kriget.

Nu har BBC gjort en analys baserad på satellitbilder och officiella bilder från ett minnesmärke i nordkoreanska huvudstaden Pyongyang.

Den analysen leder till ett konstaterande att cirka 2 300 nordkoreanska dött i striderna för Ryssland mot Ukraina.

Nordkoreas diktator Kim Jong-un har tidigare offentligt hyllat soldaterna som dött i kriget. Landet tros ha fått mat, pengar och teknisk hjälp från Moskva, något man betalat med soldater.

I oktober 2025 beordrade Nordkoreas ledare Kim Jong-un byggandet av ett minnesmärke i Pyongyangs Hwasong-distrikt. Monumentet ska hedra de trupper som stupat i kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Arbetet påbörjades i ett kraftigt skogsområde redan samma månad, enligt BBC:s analys av satellitbilder från Planet Labs.