Med nya drönarattacker under måndagen i både Oslo och Köpenhamn riskerar fenomenet att bli vardagsmat i hela Norden, där Sverige måste utöka skyddet.
Drönarattacker blir vardagsmat i Norden – Sverige måste skydda sig
Ukrainas ledare Zelenskyj anklagar Ryssland för att ligga bakom drönarattacken mot Köpenhamns flygplats Kastrup på måndagskvällen.
Finland kan få nya drönarattacker
Även Oslos flygplats drabbades av drönare och nu kan Finlands flygplatser stå på tur varnar landets myndigheter, enligt Yle.
“Vi är medvetna om hotet och flygtrafiken utgör en viktig och kritisk infrastruktur för oss i Finland. Framför allt är det polis, flygplatsmyndigheter och gränsbevakningen som samarbetar för att hantera drönarhotet. Exakt hur beredskapen ser ut är naturligtvis sekretessbelagt”, säger riksdagsledamoten Jarno Limnéll som är med och utformar Finlands drönarstrategi.
Den så kallade drönarmuren mot Ryssland är redan delvis färdig i Europa.
Nu återstår att se vilka regeringar som fortsatt vill öppna sina plånböcker och skydda sin yttre gräns mot ryska drönare.
Arbete med drönarmur kan påskyndas
Efter veckans attacker kan dock ett sådant arbete påskyndas.
Trots att Ukraina alltså påstår att det rör sig om ryska drönare på flygplatserna i Oslo och Köpenhamn har det hittills inte kunnat bevisats.
Inget misstag
Det rör sig dock inte om misstag utan avsikten har istället varit att störa flygtrafiken menar vapenexperten Hans Liwång.
“Vid flera tidigare tillfällen har det inte kunnat bekräftas, men här ser man hur det blinkar och lyser om vad som verkar vara en vertikalstartande drönare. Det är omöjligt att veta säkert om det är avsiktligt men eftersom det är flera är det osannolikt att det är ett misstag”, säger Liwång som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan till DN.
Drönarattacker ska “störa och skapa oro”
De danska myndigheterna uppger att måndagens drönarattacker på Kastrup har skapats för ”att störa och skapa oro” och de länkas samman med den senaste tidens allt hårdare läge mellan Nato och Ryssland, även om Danmark inte lägger skulden för de senaste attackerna direkt på Ryssland, uppger CNN.
Drönarna skapade dock rejält kaos vid både Oslos och Köpenhamns flygplatser som stängde ner under några timmar – vilket i sin tur drabbade tiotusentals resenärer.
“Det vi såg igår kväll är den allvarligaste attacken mot dansk kritisk infrastruktur hittills”, uppgav den danska premiärministern Mette Frederiksen på onsdagen.
Större hot mot Sverige
Ryssland förnekar all inblandning men faktum kvartstår att hotet mot Norden, inklusive Sverige, nu ökar rejält skriver DN vidare.
Ska Sverige nu vara del av den nya drönarmuren som ska skydda gränserna mot nya drönarattacker?
Svaret ser ut att bli ja.
