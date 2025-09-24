Drönarattacker blir vardagsmat i Norden – Sverige måste skydda sig

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Arbete med drönarmur kan påskyndas

Efter veckans attacker kan dock ett sådant arbete påskyndas.

Trots att Ukraina alltså påstår att det rör sig om ryska drönare på flygplatserna i Oslo och Köpenhamn har det hittills inte kunnat bevisats.

Inget misstag

Det rör sig dock inte om misstag utan avsikten har istället varit att störa flygtrafiken menar vapenexperten Hans Liwång.

“Vid flera tidigare tillfällen har det inte kunnat bekräftas, men här ser man hur det blinkar och lyser om vad som verkar vara en vertikalstartande drönare. Det är omöjligt att veta säkert om det är avsiktligt men eftersom det är flera är det osannolikt att det är ett misstag”, säger Liwång som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan till DN.

Drönarattacker ska “störa och skapa oro”

De danska myndigheterna uppger att måndagens drönarattacker på Kastrup har skapats för ”att störa och skapa oro” och de länkas samman med den senaste tidens allt hårdare läge mellan Nato och Ryssland, även om Danmark inte lägger skulden för de senaste attackerna direkt på Ryssland, uppger CNN.

Drönarna skapade dock rejält kaos vid både Oslos och Köpenhamns flygplatser som stängde ner under några timmar – vilket i sin tur drabbade tiotusentals resenärer.

“Det vi såg igår kväll är den allvarligaste attacken mot dansk kritisk infrastruktur hittills”, uppgav den danska premiärministern Mette Frederiksen på onsdagen.

Större hot mot Sverige

Ryssland förnekar all inblandning men faktum kvartstår att hotet mot Norden, inklusive Sverige, nu ökar rejält skriver DN vidare.

Ska Sverige nu vara del av den nya drönarmuren som ska skydda gränserna mot nya drönarattacker?

Svaret ser ut att bli ja.

