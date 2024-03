Rörligt elpris: Hitta ett rörligt elavtal för dig

ANNONS

I denna artikel tittar vi närmare på rörligt elpris och vilken påverkan det kan ha på din hushållsekonomi. Vi går igenom vad det är och hur det skiljer sig från fast elpris, och vilka faktorer som påverkar priset på el och hur det sätts.

Dessutom ger vi praktiska råd om hur du, med hjälp av jämförelseverktyget högst upp på denna sida, själv kan jämföra elavtal. Allt detta i syfte att du enkelt ska kunna avgöra om du ska ha fast eller rörligt elpris, och hitta det avtal som passar dig bäst.

Vad innebär rörligt elpris?

Ett rörligt elpris varierar och anpassar sig efter marknadens svängningar. Detta till skillnad från fast elpris, där priset är låst under avtalets löptid. Ett rörligt elavtal erbjuder flexibilitet som kan vara ekonomiskt fördelaktig under perioder av låga elpriser. Dock innebär detta också en osäkerhet eftersom priset också kan stiga kraftigt under perioder av hög efterfrågan.

Rörliga elpriser baseras på det genomsnittliga spotpriset på elbörsen under en specifik period, ofta den föregående månaden. Men priset justeras också för att spegla konsumentens faktiska förbrukning under dygnets olika timmar. I sak innebär detta att priset på el är som högst under de dygnstimmar då efterfrågan på el är som störst.

ANNONS

Månadspris och timpris

Det finns två olika typer av rörliga elpriser. Nedan går vi igenom hur de olika typerna fungerar.

Månadspris: Här betalar du samma pris för din el under dygnets alla timmar. Priset utgörs av medelpriset av månadens spotpris, vilket innebär att priserna förändras månad för månad.