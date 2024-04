Fords elbilssatsning blöder absurda mängder pengar

Årets första kvartal var en riktigt mörk historia för Fords elbilsdivision.

Där gick man back med motsvarande 14 miljarder kronor efter att bara ha lyckats sälja 10 000 exemplar av dem.

För varje elbil som Ford sålde förlorade man alltså 1,4 miljoner kronor, skriver CNN.

10 gånger färre

Visserligen var förlusterna för elbilsdivisionen stora även förra året, men då lyckades Ford ändå sälja mer än tio gånger så många elbilar.

Förlusten utslaget per bil blev då “bara” 440 000 kronor, skriver Carup. Som det ser ut just nu är det tack vare försäljningen av transportbilar och bensinbilar som Ford inte har gått under.

Biltillverkaren räknar också med att elbilsdivisionen kommer att redovisa en EBIT-förlust på motsvarande 50 miljarder kronor för hela året.

Samtidigt redovisade biltillverkaren överlag högre resultat och försäljning än väntat, vilket fick att stiga i onsdagens efterhandel, skriver Dagens Industri.

