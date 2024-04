Nyhetsveckan: Stödpaket, räntesänkning och cannabis

Torsten Jansson sänker GW på börsen

Torsten Jansson New Waves rapport var sämre än förväntan på nästan alla punkter. Aktien rasar tvåsiffrigt i den inledande handeln på Stockholmsbörsen. Profil- och fritidsklädsbolaget New Wave (börskurs New Wave) minskade såväl omsättning som vinst och marginal under det första kvartalet. Tuff start på 2024 ”Vi fick en ganska tuff inledning på 2024 med en …